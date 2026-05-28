Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
ΚΟΣΜΟΣ
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
27/05/2026 - 09:34

ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου

Άννα Διανά
Πέμπτη, 28/05/2026 - 07:58
Μετά τον αγωγό υψηλής πίεσης Δυτικής Μακεδονίας, ο ΔΕΣΦΑ προχωρά στο επόμενο βήμα για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εγκρίθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κατασκευή του νέου Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού στη Βέροια.

Το έργο θα τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο την Ημαθία, ενώ σχεδιάζεται εξαρχής ώστε να μπορεί στο μέλλον να μεταφέρει έως και 100% υδρογόνο, ενισχύοντας τη στρατηγική προσαρμογής του εθνικού δικτύου στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Το έργο που εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου συνδέεται άμεσα με τον αγωγό υψηλής πίεσης Δυτικής Μακεδονίας που εγκαινιάστηκε πολύ πρόσφατα.

Ο νέος σταθμός που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Αύγουστο θα λειτουργεί ως σημείο εισόδου και διανομής φυσικού αερίου προς την πόλη της Βέροιας και τις γύρω περιοχές, εξασφαλίζοντας τη σταθερή παροχή ενέργειας σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο σταθμός κατασκευάζεται ώστε να μπορεί να υποστηρίξει διέλευση υδρογόνου σε ποσοστό έως και 100%.

Θα διαθέτει τρεις γραμμές τροφοδοσίας με τις δύο σε κανονική λειτουργία και μία εφεδρική, διασφαλίζοντας αυξημένη αξιοπιστία και ασφάλεια στη λειτουργία του συστήματος. Η συνολική δυναμικότητα του σταθμού θα ανέρχεται σε 16.000 Nm3/h.

Η δημιουργία του σταθμού στη Βέροια αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση της Κεντρικής Μακεδονίας, διευρύνοντας την πρόσβαση στο φυσικό αέριο και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μελλοντική αξιοποίηση του υδρογόνου.

Παράλληλα με τον μετρητικό σταθμό της Βέροιας ο ΔΕΣΦΑ προωθεί μια σειρά ανάλογα έργα σε διάφορα σημεία του δικτύου τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους.

Ο πρώτος σταθμός που θα παραδοθεί, τον Αύγουστο, είναι μετρητικός σταθμός Καρδιάς. Πρόκειται για το υπόλοιπο έργο του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας που έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει προϋπολογισμό 4,66 εκατ. ευρώ.

Ο μετρητικός σταθμός Καρδιάς θα εξυπηρετήσει την τροφοδότηση των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης για τις πόλεις της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και του Αμυνταίου, καθώς και τις βαλβίδες για την τροφοδοσία άλλων καταναλώσεων στην περιοχή.

Εξάλλου έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να ενταχθεί στο σύστημα το έργο που αφορά στην αναβάθμιση των μετρητικών – ρυθμιστικών σταθμών για το σημείο εξόδου διανομής «Αθήνα». Το σημείο εξόδου στο δίκτυο διανομής «ΑΘΗΝΑ» εξυπηρετείται από τους σταθμούς μέτρησης/ρύθμισης «ΑΘΗΝΑ ΒΟΡΕΙΑ», «ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ», «ΑΘΗΝΑ ΔΥΤΙΚΑ» και «ΘΡΙΑΣΙO».

Θα ακολουθήσει, τον Οκτώβριο, η λειτουργία του μετρητικού σταθμού της Νάουσας. Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό 3,66 εκατ. ευρώ και αφορά στην εγκατάσταση σταθμού μέτρησης/ρύθμισης στην περιοχή Κοπανός της Νάουσας για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

Ο μετρητικός και ρυθμιστικός σταθμός στο Άστρος, του οποίου οι εργασίες βρίσκονται επίσης σε πλήρη εξέλιξη, έχει προϋπολογισμό 5,034 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Θα τροφοδοτηθεί από τον αγωγό Υψηλής Πίεσης προς Δ. Μακεδονία, με στόχο την παροχή φυσικού αερίου στις πόλεις Σκύδρα, Έδεσσα και Γιαννιτσά μέσω δύο εταιρειών διανομής.

Παράλληλα, ο ΔΕΣΦΑ, τρέχει τις απαραίτητες εργασίες για την τροποποίηση του μετρητικού σταθμού Νέας Μεσημβρίας για την σύνδεση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με τον TAP, για λειτουργία σε αντίστροφη ροή. Το έργο με προϋπολογισμό 2,3 εκατ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.

Ο μετρητικός/ ρυθμιστικός σταθμός εισόδου πόλεως Δρυμός/Λητή είναι προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ και η ένταξη του στο σύστημα θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2027. Θα τροφοδοτείται από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μέσω του υφιστάμενου κεντρικού αγωγού.

Ο ΔΕΣΦΑ τρέχει επίσης τις εργασίες για την κατασκευή του μετρητικού/ρυθμιστικού σταθμού στο Μαρκόπουλο που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο. Στόχος είναι να ενταχθεί στο σύστημα τον Ιούνιο του 2028 και έχει τρέχων προϋπολογισμό 2,4 εκατ. ευρώ.

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10 28 Μαϊος 2026
