Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα

Μια νέα στρατηγική συνεργασία με ορίζοντα το 2030 ξεκινούν η ΑΒ Βασιλόπουλος και το WWF Ελλάς. Το πλάνο δράσεων, το οποίο θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί άμεσα, βάζει στο επίκεντρο το σύνολο της αλυσίδας αξίας τροφίμων της ΑΒ, με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας συνολικά.

Η συνεργασία, που φιλοδοξεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για τον κλάδο, καλύπτει έξι τομείς προτεραιότητας για τον άνθρωπο και τη φύση: κλίμα, αποδάσωση, διατροφή, θαλασσινά, σπατάλη τροφίμων και συσκευασία.

Η πρόκληση διεθνώς

Το αγροδιατροφικό σύστημα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πηγές αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, το παγκόσμιο διατροφικό σύστημα ευθύνεται για το 30% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αποτελεί το βασικό αίτιο για την απώλεια βιοποικιλότητας. Πλέον, η παραγωγή τροφίμων ευθύνεται για το 80% της παγκόσμιας αποψίλωσης δασών και έχει καταστεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τον πλανήτη και τον άνθρωπο.

Για την αντιστροφή της απώλειας της φύσης είναι απαραίτητη η ανάληψη πρωτοβουλιών σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, με στόχο τη στροφή προς πιο υγιεινά πρότυπα διατροφής, τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών παραγωγής. Αυτό σημαίνει πως η μετάβαση σε ένα βιώσιμο πρότυπο απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και την προσπάθεια αλλαγής καταναλωτικών συνηθειών.

Η απάντηση στο πρόβλημα πρέπει να είναι συλλογική και συνεργατική, εμπλέκοντας όλους τους “παίκτες” του διατροφικού συστήματος. Το λιανεμπόριο τροφίμων δεν μπορεί παρά να είναι απαραίτητο μέρος της λύσης σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών που να διατρέχει όλη την αλυσίδα, από τον παραγωγό και τον προμηθευτή έως και τον τελικό καταναλωτή.

Έξι στόχοι έως το 2030

Η στρατηγική συνεργασία του ΑΒ και του WWF Ελλάς βασίζεται σε έξι (6) συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους - δεσμεύσεις:

Κλίμα: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα αξίας, με τεκμηριωμένους επιστημονικούς στόχους που θα στοχεύουν σε μηδενικές καθαρές εκπομπές ως το 2050.

Διατροφή: Εξισορρόπηση των πωλήσεων τροφίμων, με στόχο τις ισομερείς πωλήσεις ζωικών και φυτικών πρωτεϊνών.

Θαλασσινά: Προέλευση του 80% των αγορών θαλασσινών από πηγές χαμηλού ή μεσαίου περιβαλλοντικού κινδύνου, όπως πιστοποιημένες βιώσιμες υδατοκαλλιέργειες, αλιεύματα που το απόθεμά τους βρίσκεται σε βιώσιμο επίπεδο, καθώς και ιχνηλατημένα αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

Σπατάλη τροφίμων: Μείωση κατά 50% των τροφίμων που χάνονται ή απορρίπτονται στις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της ΑΒ.

Συσκευασίες: Μείωση πλαστικού κατά 15% & 100% ανακυκλωσιμότητα στη συσκευασία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Αποδάσωση: Μηδενική αποψίλωση δασών και αλλαγή χρήσης γης σε φυσικούς οικοτόπους σε όλη την αλυσίδα αξίας για την παραγωγή προϊόντων υψηλού κινδύνου (πχ. φοινικέλαιο).Με την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η ΑΒ θα έχει συμβάλλει καθοριστικά στη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας των τροφίμων που προμηθεύεται και εμπορεύεται και θα έχει δημιουργήσει ένα καλό παράδειγμα που μπορούν να ακολουθήσουν πολλοί ακόμα συντελεστές του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας.

Ο Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς δηλώνει: «Η συνεργασία του WWF με την ΑΒ Βασιλόπουλος αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλυσίδας αξίας τροφίμων και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που προχωρούμε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες, όπου κάθε πλευρά διατηρεί τον διακριτό της ρόλο και φέρνει την δική της προστιθέμενη αξία, μπορούν να γίνουν πιο εφικτές οι αναγκαίες αλλαγές σε πιο βιώσιμες προσεγγίσεις. Οι στόχοι που έχουμε θέσει από κοινού είναι απαιτητικοί, αλλά συνιστούν ουσιαστικές δεσμεύσεις για μια βιώσιμη μετάβαση με πραγματικό αντίκτυπο. Θέλουμε να συμβάλλουμε στον μετασχηματισμό της λειτουργίας μιας μεγάλης επιχείρησης όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος, αλλά και να επηρεάσουμε ευρύτερα το αγροδιατροφικό σύστημα της χώρας. Φιλοδοξία μας είναι η συνεργασία αυτή να αποτελέσει ένα θετικό παράδειγμα που θα βρει μιμητές, και έτσι συνολικά να μειωθεί σημαντικά το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας στην Ελλάδα».

Ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, δηλώνει: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μαζί με το WWF Ελλάς, με κοινό όραμα ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Μέσα από αυτήν τη στρατηγική συνεργασία, επιδιώκουμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα πιο υπεύθυνο μοντέλο κατανάλωσης και παραγωγής, που σέβεται το περιβάλλον και στηρίζει τη διατροφική ισορροπία. Με οδηγό την επιστημονική γνώση και τη συνεχή καινοτομία, προωθούμε ουσιαστικές αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα όλων, ενισχύοντας τη συλλογική προσπάθεια για την προστασία των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων. Πιστεύουμε ότι όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να δημιουργούμε πραγματικό, θετικό αντίκτυπο και να κάνουμε την αλλαγή πράξη».