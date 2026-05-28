Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
27/05/2026 - 09:34

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 28/05/2026 - 08:01
Υπάρχει ένας δείκτης που διαλύει όλη την κυβερνητική προπαγάνδα περί «ισχυρής οικονομίας», «ανάπτυξης» και «ευρωπαϊκής σύγκλισης».

Ένας δείκτης που δεν κρύβεται πίσω από στημένες παρουσιάσεις και θριαμβολογίες υπουργών. Και αυτός είναι απλός: πόσο δουλεύει ο πολίτης και πόσο αμείβεται γι’ αυτό.

Η απάντηση για την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αποκαρδιωτική. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από κάθε άλλο λαό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνεχίζουν να ζουν με μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη. Αν αυτό δεν αποτελεί απόδειξη αποτυχημένης οικονομικής πολιτικής, τότε τι ακριβώς αποτελεί;

Τα στοιχεία της Eurostat είναι αμείλικτα. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα καταγράφουν τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρώπη, με σχεδόν 40 ώρες πραγματικής απασχόλησης εβδομαδιαίως, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και η Δανία δουλεύουν λιγότερο και ζουν πολύ καλύτερα. Εκεί η παραγωγικότητα επιστρέφει στον εργαζόμενο με αξιοπρεπείς αμοιβές και κοινωνική ασφάλεια. Εδώ επιστρέφει σε υπερκέρδη για λίγους και σε εξαντλημένα νοικοκυριά που μετρούν τα ψιλά πριν πάνε στο σούπερ μάρκετ.

Και ποιο είναι το αντίκρισμα για αυτή την πρωτιά στην εργασιακή εξάντληση των Ελλήνων εργαζομένων; Το απόλυτο τίποτα.

Η έρευνα διεθνούς δικτύου WhereWeWork που είδε το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτει το μέγεθος του εμπαιγμού, καθώς το 46,7% των εργαζομένων δηλώνει ξεκάθαρα δυσαρεστημένο με τις αποδοχές του το 53,9% βιώνουν το βαθύ αίσθημα της μισθολογικής αδικίας, ξέροντας ότι ο κόπος τους υποτιμάται συστηματικά και το 60,3% είδε την αγοραστική του δύναμη να κάνει βουτιά τον τελευταίο χρόνο, καθώς ο πληθωρισμός και η ακρίβεια καταπίνουν τον μισθό πριν καν βγει ο μήνας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρέσκεται να μιλά για «σύγκλιση με την Ευρώπη». Στην πραγματικότητα, όμως, η μόνη σύγκλιση που πέτυχε είναι αυτή με τα μισθολογικά στάνταρ των μνημονίων του 2010. Το γεγονός ότι πάνω από τα δύο τρίτα των εργαζομένων βρίσκονται εγκλωβισμένα σε μισθούς κάτω των 1.500 αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη ότι η περιβόητη «ανάπτυξη» αφορά λίγους και εκλεκτούς.

Όταν ένας στους δυο πολίτες δηλώνει ότι ο μισθός του καλύπτει με το ζόρι τα βασικά ή και λιγότερα, τότε η οικονομική πολιτική δεν είναι απλώς αποτυχημένη, είναι κοινωνικά εγκληματική.

Το απόλυτο και αδιαμφισβήτητο κριτήριο μιας αποτυχημένης οικονομίας είναι όταν η εργασία παύει να αποτελεί μέσο αξιοπρεπούς διαβίωσης και μετατρέπεται σε έναν αέναο αγώνα επιβίωσης.

Αν για να κομπορρημονεί το Μαξίμου για την οικονομία πρέπει οι Έλληνες να δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη για να αμείβονται με τα λιγότερα, τότε το «επιτελικό κράτος» δεν αξίζει συγχαρητήρια, αλλά την πιο αυστηρή και καυστική καταδίκη.

Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατάφερε το χειρότερο δυνατόν συνδυασμό, να μετατρέψει την Ελλάδα σε πρωταθλήτρια εργασιακής εξάντλησης και ταυτόχρονα ουραγό αξιοπρεπούς αμοιβής.

