Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026

Αυξημένο επιτρεπόμενο έσοδο για τον ΔΕΔΔΗΕ την περίοδο 2025-2028 ενέκρινε η ΡΑΑΕΥ, αντανακλώντας την επέκταση του επενδυτικού προγράμματος και τη διεύρυνση της περιουσιακής βάσης του Διαχειριστή

Η απόφαση για το επιτρεπόμενο έσοδο προβλέπει σταθερή ετήσια αύξηση για τη συγκεκριμένη περίοδο, η οποία ακολουθεί την άνοδο των επενδύσεων σε υποδομές, ψηφιοποίηση και έργα ανθεκτικότητας του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση την σχετική απόφαση το συνολικό επιτρεπόμενο έσοδο διαμορφώνεται σε 1,16 δισ. ευρώ για το 2025, ανεβαίνει σε 1,23 δισ. ευρώ το 2026, φθάνει τα 1,29 δισ. ευρώ το 2027 και ξεπερνά τα 1,30 δισ. ευρώ το 2028. Μέσα σε μία τετραετία, ο ΔΕΔΔΗΕ αποκτά δυνατότητα ανάκτησης επιπλέον περίπου 141 εκατ. ευρώ μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων χρήσης δικτύου. Πρόκειται για αύξηση περίπου 12% συνολικά.

Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση — δηλαδή η αξία των παγίων πάνω στην οποία ο Διαχειριστής δικαιούται να λαμβάνει εγγυημένη απόδοση — αυξάνεται από περίπου 3,71 δισ. ευρώ το 2025 σε 4,10 δις ευρώ το 2026, 4,39 δισ. ευρώ το 2027 και 4,64 δισ. ευρώ το 2028. Πρόκειται για άνοδο που ξεπερνά το 50%, αποτυπώνοντας τη ραγδαία διεύρυνση του δικτύου και των επενδυμένων κεφαλαίων.

Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ προβλέπει Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 8,2% προ φόρων, ποσοστό που θεωρείται υψηλό για ευρωπαϊκά ρυθμιζόμενα δίκτυα. Ως αποτέλεσμα, η επιτρεπόμενη απόδοση κεφαλαίου αυξάνεται από περίπου 312 εκατ. ευρώ το 2025, σε 344 εκατ. ευρώ το 2026, 372 εκατ. ευρώ το 2027 και 395 εκατ. ευρώ το 2028.

Παράλληλα αυξάνονται και οι αποσβέσεις, καθώς τα νέα έργα ενσωματώνονται στα πάγια του οργανισμού. Οι αποσβέσεις ανεβαίνουν από 173 εκατ. ευρώ το 2025 σε 244 εκατ. ευρώ το 2028, καταγράφοντας άνοδο άνω του 40%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση των λειτουργικών δαπανών. Οι αμοιβές τρίτων παραμένουν υψηλότερες ακόμη και από τη μισθοδοσία προσωπικού, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη εξάρτηση του ΔΕΔΔΗΕ από εξωτερικούς εργολάβους και αναδόχους.

Για το 2025, οι αμοιβές τρίτων διαμορφώνονται στα 309 εκατ. ευρώ, ενώ η μισθοδοσία ανέρχεται σε 282 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, η ΡΑΑΕΥ δίνει επιπλέον οικονομικά κίνητρα για μεγάλα στρατηγικά έργα, όπως η επέκταση της τηλεμέτρησης, η υπογειοποίηση του δικτύου και η ενίσχυση της «ευφυΐας» του συστήματος. Οι πρόσθετες αποδόσεις για τα έργα αυτά αυξάνονται από 2,25 εκατ. ευρώ το 2025 σε 14,6 εκατ. ευρώ το 2028.

Έτσι η νέα ρυθμιστική περίοδος 2025-2028 σηματοδοτεί για τον ΔΕΔΔΗΕ τη μεγαλύτερη επενδυτική επέκταση των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και σημαντική αύξηση του κόστους που τελικά μεταφέρεται στους χρήστες δικτύου μέσω των χρεώσεων.

Η ΡΑΑΕΥ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του δικτύου, στην ανθεκτικότητα απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και στην ανάγκη να μην εκτοξευθούν υπερβολικά οι χρεώσεις των καταναλωτών.

Βασικός παράγοντας της αύξησης είναι το τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου. Οι συνολικές επενδύσεις ξεκινούν από 651 εκατ. ευρώ το 2025 και κορυφώνονται στα 713 εκατ. ευρώ το 2026, ενώ παραμένουν κοντά στα 650 εκατ. ευρώ και τα επόμενα χρόνια.

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν εκτεταμένες υπογειοποιήσεις δικτύου, εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών, αυτοματοποίηση λειτουργιών, ψηφιακά συστήματα διαχείρισης και έργα προστασίας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.