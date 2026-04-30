Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
Newsroom
Πέμπτη, 30/04/2026 - 14:00

Όχι στην ενεργειακή μετάβαση με χωρική ασυδοσία

Στις εισηγήσεις του στην Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου της Βουλής, επί του πολυθεματικού νομοσχεδίου για την ενέργεια και το περιβάλλον, το οποίο αύριο εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου και Υπεύθυνος του Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση, αναδεικνύοντας την πλήρη απουσία εθνικής στρατηγικής. Ο κ. Παρασύρης τόνισε ότι το νομοσχέδιο χρησιμοποιεί την καθαρή ενέργεια ως πρόσχημα για να περάσει ένα πλέγμα αποσπασματικών ρυθμίσεων και διευθετήσεων με συμφέροντα, χωρίς ενιαίο σχέδιο, κοινωνική στόχευση και ουσιαστική λογοδοσία. Υπογράμμισε πως η Κυβέρνηση επιχειρεί να βαφτίσει ως «επιτάχυνση» τη χαλάρωση του χωροταξικού και περιβαλλοντικού ελέγχου, επιλέγοντας τον εύκολο δρόμο των εξαιρέσεων αντί του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, γεγονός που θα οδηγήσει σε περισσότερες δικαστικές προσφυγές και μεγαλύτερη ανασφάλεια δικαίου στο μέλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προβληματική λογική που ανοίγει τον δρόμο για πολεοδομικές πιέσεις εντός των περιοχών Natura, καταγγέλλοντας την οριζόντια δυνατότητα δόμησης έως και 20% σε ζώνες βιώσιμης διαχείρισης ως μια αυθαίρετη πολιτική επιλογή χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Για το ΠΑΣΟΚ, η προστασία του χώρου και του περιβάλλοντος δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά απαράβατο όρο μιας σοβαρής και βιώσιμης ανάπτυξης που αντέχει στον χρόνο. Απέναντι σε αυτό το σκηνικό χωρικής ασυδοσίας, το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια ριζικά διαφορετική κατεύθυνση που βασίζεται στη γεωχωρική διαφάνεια των επενδύσεων, την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και την απόλυτη προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων από οριζόντιες παρεμβάσεις δόμησης.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και σε μείζονα ζητήματα, όπως αυτά που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, τονίζοντας πως «η χώρα βιώνει ένα οργανωμένο ενεργειακό σκάνδαλο. Ο τραγικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης, με την ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ χωρίς μονάδες αποθήκευσης, οδηγεί τους μικρομεσαίους παραγωγούς σε χρεοκοπία. Οι απώλειες εσόδων που αγγίζουν το 62% και οι περικοπές φθηνής ενέργειας, που θα έφταναν για ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, “πετιούνται στα σκουπίδια”, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να πληρώνουν πανάκριβο ρεύμα. Είναι αδιανόητο οι μικροί επενδυτές να καταστρέφονται, την ώρα που λίγοι καθετοποιημένοι όμιλοι αισχροκερδούν, πουλώντας ακριβά την ενέργεια που αγόρασαν με μηδενικό κόστος. Η «ενεργειακή δημοκρατία» μετατράπηκε σε εργαλείο συγκέντρωσης πλούτου για την εγχώρια ολιγαρχία. Καλούμε το Υπουργείο να φέρει τώρα τροπολογίες για την παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης κατά επτά έτη και την υιοθέτηση του ευρωπαϊκού μοντέλου προστασίας από τις μηδενικές τιμές. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση δεν είναι απλή ολιγωρία, αλλά ένδειξη συνενοχής στην οικονομική εξόντωση της μικρομεσαίας παραγωγής».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Φραγκίσκος Παρασύρης επεσήμανε ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να είναι δίκαιη και κοινωνικό κτήμα, με τη δημιουργία τουλάχιστον μίας ενεργειακής κοινότητας σε κάθε Δήμο και την ενίσχυση των δικτύων για τη μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά και την παραγωγική βάση της χώρας. Η διαχωριστική γραμμή είναι πλέον καθαρή ανάμεσα στην ενέργεια με κανόνες και δημόσιο συμφέρον και στην ενεργειακή μετάβαση ως άλλοθι για την εξυπηρέτηση των λίγων. Λόγω της θεσμικής και κοινωνικής απομόνωσης της κυβερνητικής πρότασης, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταψηφίζει το νομοσχέδιο επί της αρχής.

