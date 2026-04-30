Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 15:51
Παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:48
Η ΕΛΕΤΑΕΝ προκηρύσσει την φετινή Υποτροφία "Αρθούρος Ζερβός"
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:44
Τροπολογία ΥΠΕΝ για αναστολή οικοδομικών αδειών σε περιοχές που εκπονείται ΕΠΣ και σε εκτός σχεδίου περιοχές της Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:43
HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 15:41
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:40
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 15:37
Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 15:13
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μεταξύ των 300 πόλεων παγκοσμίως που χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Bloomberg Philanthropies για νεανικές δράσεις για το κλίμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/04/2026 - 15:10
ΔΕΔΔΗΕ: Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το 1ο τρίμηνο του έτους 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:36
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
30/04/2026 - 14:34
Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 14:24
H AKTOR LNG USA και η ALUMINIJ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης υπέγραψαν εικοσαετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/04/2026 - 14:17
Μνημόνιο Συνεργασίας Grid Telecom – 4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/04/2026 - 14:06
Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 14:00
Στ. Παπασταύρου: Λαμβάνουμε συντονισμένα μέτρα, για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/04/2026 - 13:55
6ο Συνέδριο «Δίκαιο Ενέργειας»: Η κορυφαία ετήσια συνάντηση για το μέλλον της ενεργειακής αγοράς και πολιτικής.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 13:52
Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 06:34
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/04/2026 - 06:32
Είναι ασφαλές να φορτίζουμε το κινητό την νύχτα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 06:39
Ειδικοί αποδομούν τους πέντε πιο διαδεδομένους μύθους για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/04/2026 - 06:39
Πώς θα επιλέξεις τον κατάλληλο ηλιακό θερμοσίφωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 06:39
Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 15:44
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:31
Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:20
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:06
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 14:41
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:54
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:07

Γ. Μανιάτης: Δικαιώθηκε ο αγώνας μας στην ΕΕ για τα Ηλιακά Θερμικά

Newsroom
Πέμπτη, 30/04/2026 - 15:13

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις στον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jørgensen, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, του Αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόσφατη Ανακοίνωσή της για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, θέτει μεταξύ των προτεραιοτήτων της τα Ηλιακά Θερμικά.

«Περηφάνια και συγκίνηση αισθανόμαστε όσοι αγωνιστήκαμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηλιακών Θερμικών (Solar Heat Europe) και την Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ), για να αναγνωριστεί η σημαντικότητα των Ηλιακών Θερμικών ως μιας σπουδαίας πηγής Πράσινης Μετάβασης και στήριξης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Της μοναδικής ίσως πηγής με καθαρά ευρωπαϊκή και κυρίως ελληνική τεχνολογία και τεχνογνωσία και με εξαιρετικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας των νοικοκυριών (έως 30% μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού), καθώς και στη λειτουργία θερμοκηπίων και την Τηλεθέρμανση σχολείων, νοσοκομείων και μεγάλων αστικών περιοχών.

Η αναγνώριση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόσφατη ανακοίνωσή της, μειώνει το κόστος διαβίωσης των συμπολιτών μας, ενισχύει και αυξάνει τις προοπτικές εργασίας των 5.000 Ελλήνων εργαζομένων και κυρίως δίνει μια ιδανική ευκαιρία παγκόσμιας ανάπτυξης ελληνικής κι ευρωπαϊκής Πράσινης Τεχνολογίας.

Τώρα πια ξεκινάμε τις επόμενες εβδομάδες τον νέο αγώνα για να διασφαλίσουμε πολλαπλή χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά Ταμεία, ώστε στα επόμενα 7 χρόνια να έχουν εγκατασταθεί ηλιακοί θερμοσίφωνες σε διπλάσιο αριθμό κτιρίων από τα σημερινά 12.000.000 ευρωπαϊκά κτίρια (κατοικίες κι επαγγελματικά), να έχουν τριπλασιαστεί οι εργαζόμενοι του τομέα και μέσα από τη στήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας να αποκτήσει η Ελλάδα και η Ευρώπη έναν κορυφαίο τομέα Πράσινης Μετάβασης», δήλωσε ο Γ. Μανιάτης.

Με την έκδοση της Στρατηγικής της ΕΕ για Θέρμανση και Ψύξη αναβαθμίζονται οι στόχοι της Ηλιακής Θερμικής Ενέργειας, που αποτελεί μια εγχώρια, παραγόμενη στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ, ανθεκτική και αξιόπιστη τεχνολογία και πηγή ενέργειας για τους πολίτες, τους αγρότες και τις βιομηχανίες.

Στις 22 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Ανακοίνωση «AccelerateEU – Affordable and Secure Energy through Accelerated Action» με την οποία επιταχύνεται η μετάβαση της Ευρώπης σε εγχώριες καθαρές πηγές ενέργειας, ως απάντηση στις επιπτώσεις της κρίσης.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της αύξησης της Ηλιακής Θερμικής Ενέργειας στα κτίρια και στα συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Τονίζει ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν και στη βιομηχανία, ειδικά στον τομέα των τροφίμων και των ποτών, στον τομέα των χημικών (ιδίως για τις θερμοκρασίες επεξεργασίας έως 400 °C) και στη γεωργία, όπως για παράδειγμα στα θερμοκήπια.

Ο Γ. Μανιάτης έχει κατ΄ επανάληψη θέσει τα ζητήματα ισότιμης προώθησης των Ηλιακών Θερμικών στην ΕΕ, μαζί με άλλες τεχνολογίες όπως τα φωτοβολταϊκά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μεγάλα οφέλη για τους καταναλωτές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), όσο και το γεγονός ότι στη χώρα μας ανθεί ένας εθνικός κλάδος κατασκευής και εγκατάστασης ηλιοθερμικών. Ήδη από την περίοδο 2010-2014 ο Γ. Μανιάτης, ως Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, είχε εντάξει την εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Οι παρεμβάσεις του στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και γραπτές ερωτήσεις προς την Επιτροπή, όπως για την καθυστέρηση υλοποίησης του Προγράμματος «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» (βλ. Δελτίο Τύπου εδώ) και την εφαρμογή στην ΕΕ του άρθρου 10 της Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων, περί «ηλιακής ενέργειας στα κτίρια» (βλ. Δελτίο Τύπου εδώ) έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με σημαντική επιτυχία, στις 20 Νοεμβρίου 2025 είχε συνδιοργανώσει με την SolarHeat Europe εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση της Ηλιακής Θερμικής Ενέργειας (βλ. Δελτίο Τύπου της SolarHeat Europe εδώ).

Υπενθυμίζεται ότι η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, μειώνει το λογαριασμό ηλεκτρικού σε μια 4μελή οικογένεια, κατά 27-30%, ενώ ο Ηλιακός με ένα κόστος €1000-1200, κατασκευασμένος από ελληνικά χέρια, εξοικονομεί περισσότερες εκπομπές αερίων ρύπων από ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο €25.000 – 30.000, στο οποίο δεν υπάρχει ούτε €1 ελληνική εργασία.

Εξάλλου, σύμφωνα με Μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιανουάριος 2025), στην Ελλάδα ο κλάδος περιλαμβάνει 35 παραγωγικές επιχειρήσεις, απασχολεί 5.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, ενώ η συνολική συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ ξεπέρασε το 2023 τα 350 εκατ. ευρώ.

Παρασύρης: Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη ενεργειακή πολιτική
Πέτη Πέρκα: Απούσα η Ελλάδα από τη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα 30 Απριλίου 2026
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
