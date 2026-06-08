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Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη

Πράσινο Λάδι: 15 χρόνια δράσης για την κυκλική οικονομία – Το app συλλογής οικιακού τηγανελαίου πλέον και στη Θεσσαλονίκη
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 15:42
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Δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας συμπληρώνει φέτος η Πράσινο Λάδι (2011–2026), θυγατρική της Verd και μέλος του Ομίλου Motor Oil, συνεχίζοντας να δίνει μια πρακτική λύση σε κάτι που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας: το χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο.

Με αφορμή την επέτειο, η εταιρεία ανακοινώνει την επέκταση της εφαρμογής συλλογής οικιακού τηγανελαίου και στη Θεσσαλονίκη. Η εφαρμογή, που μέχρι σήμερα λειτουργούσε στην Αττική, επιτρέπει στους πολίτες να προγραμματίζουν δωρεάν παραλαβή από το σπίτι τους ή να βρίσκουν εύκολα το κοντινότερο σημείο παράδοσης.

Γιατί έχει σημασία; Επειδή το λάδι που καταλήγει στον νεροχύτη δεν «εξαφανίζεται». Ρυπαίνει το νερό και το έδαφος και δημιουργεί προβλήματα στα αποχετευτικά συστήματα. Μέσα από μια απλή διαδικασία, μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντίζελ, ενός καυσίμου με έως και 90% χαμηλότερες εκπομπές σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 17.000 χρήστες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, η οποία είναι η μοναδική στην Ελλάδα που προσφέρει οργανωμένη υπηρεσία συλλογής τηγανελαίου από το σπίτι. Παράλληλα, η Πράσινο Λάδι διαθέτει δίκτυο με περισσότερα από 950 σημεία ανακύκλωσης, συνεργάζεται με πάνω από 15.000 εστιατόρια σε όλη τη χώρα και συλλέγει κάθε χρόνο περίπου το 50% της συνολικής ποσότητας που παράγεται στην Ελλάδα.

Στα 15 χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία έχει συμβάλει στην αποφυγή εκπομπών άνω των 370.000 τόνων CO₂, αποδεικνύοντας ότι ένα απόβλητο μπορεί να αποκτήσει πραγματική αξία. Από το 2022, με την ένταξή της στον Όμιλο Motor Oil, η Πράσινο Λάδι ενισχύει ακόμη περισσότερο τον πυλώνα της κυκλικής οικονομίας του Ομίλου, δείχνοντας στην πράξη ότι η βιωσιμότητα και η καινοτομία μπορούν να προχωρούν μαζί, ξεκινώντας ακόμη και από το τηγάνι της κουζίνας μας.

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Σχετικά με την Πράσινο Λάδι:

Η εταιρεία Πράσινο Λάδι ιδρύθηκε από την VERD A.E το 2011, και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων στην Ελλάδα. Το εκτεταμένο δίκτυό της απλώνεται σε όλη την Ελλάδα, διαθέτοντας δικό της δίκτυο συλλογής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και έναν αριθμό συμβατικά δεσμευμένων συνεργατών στην υπόλοιπη χώρα. Αυτή τη στιγμή διαθέτει πάνω από 15.000 σημεία συλλογής στον τομέα της HORECA, της Βιομηχανίας Τροφίμων, των Λιμενικών Εγκαταστάσεων καθώς και του Στρατού. Η εταιρεία Πράσινο Λάδι κατέχει την ηγετική θέση στην αγορά συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων με το μερίδιο της να ανέρχεται στο 51% ( κρατικά στατιστικά στοιχεία, 2021). Το 2025, η Πράσινο Λάδι επέκτεινε περαιτέρω το δίκτυο σημείων συλλογής μέσω των πρατηρίων AVIN και Shell πανελλαδικά. Τέλος, επεκτάθηκε

σε νέες γεωγραφικές περιοχές η χρήση της καινοτόμου εφαρμογής “Prasino Ladi” για κινητά τηλέφωνα, κάνοντας την ανακύκλωση από τα σπίτια εξαιρετικά απλή διαδικασία, καθώς πλέον η Πράσινο Λάδι παραλαμβάνει τα τηγανέλαια προς ανακύκλωση από τη πόρτα των πολιτών.

Πράσινο_Λάδι_2.jpg

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