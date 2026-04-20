Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Newsroom
Δευτέρα, 20/04/2026 - 13:45

Στήριξη του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη διεκδίκηση των Δήμων Αγράφων, Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Καρπενησίου για τα ανταποδοτικά τέλη από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα.

Τη στήριξή του στη συντονισμένη πρωτοβουλία των Δήμων Αγράφων, Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Καρπενησίου να διεκδικήσουν δικαστικά τα ανταποδοτικά τέλη από τη λειτουργία μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, τα οποία –όπως καταγγέλλουν– δεν έχουν αποδοθεί επί σειρά δεκαετιών, εκφράζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου.

Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί από τον ευρωβουλευτή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς με ερώτησή του προς την Κομισιόν είχε αναδείξει τις καθυστερήσεις στην απόδοση των ανταποδοτικών τελών από υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη αναφορά στο Υδροηλεκτρικό των Κρεμαστών. Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Επίτροπος Dan Jørgensen υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα ώστε οι τοπικές κοινωνίες να συμμετέχουν στα οφέλη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αποτελεί ευθύνη των εθνικών αρχών.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία των τεσσάρων Δήμων, αναδεικνύει –όπως σημειώνει ο ευρωβουλευτής– ένα χρόνιο ζήτημα δικαιοσύνης για τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν μεγάλα ενεργειακά έργα και υφίστανται τις επιπτώσεις τους.

Με αφορμή την κοινή διεκδίκηση των Δήμων, ο Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Οι τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Ελλάδας και της Ευρυτανίας στήριξαν επί δεκαετίες την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Πλήρωσαν όμως και βαρύ τίμημα: απώλεια οικισμών, μετακινήσεις πληθυσμών, σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Δεν είναι δυνατόν σήμερα να εξακολουθούν να στερούνται τα ανταποδοτικά οφέλη που προβλέπει η ίδια η νομοθεσία. Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να είναι δίκαιη μόνο στα χαρτιά. Πρέπει να είναι δίκαιη και στην πράξη, με πραγματική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στα οφέλη των έργων που φιλοξενούν.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σαφής: τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινωνίες συμμετέχουν στα οφέλη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας. Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο ζήτημα των ανταποδοτικών τελών και να αποκαταστήσει μια μακροχρόνια αδικία.

Στηρίζω πλήρως τη θεσμική και νόμιμη διεκδίκηση των Δήμων. Οι κοινωνίες που στήριξαν την ανάπτυξη των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων δικαιούνται ίση μεταχείριση, διαφάνεια και δίκαιη ανταπόδοση».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επιμένοντας στην ανάγκη για ένα δίκαιο και συνεκτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την έγκαιρη και ουσιαστική απόδοση των ανταποδοτικών πόρων στις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν μεγάλα ενεργειακά έργα.

Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων 20 Απριλίου 2026
