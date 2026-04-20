Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται

Στήριξη του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη διεκδίκηση των Δήμων Αγράφων, Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Καρπενησίου για τα ανταποδοτικά τέλη από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα.

Τη στήριξή του στη συντονισμένη πρωτοβουλία των Δήμων Αγράφων, Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Καρπενησίου να διεκδικήσουν δικαστικά τα ανταποδοτικά τέλη από τη λειτουργία μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, τα οποία –όπως καταγγέλλουν– δεν έχουν αποδοθεί επί σειρά δεκαετιών, εκφράζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου.

Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί από τον ευρωβουλευτή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς με ερώτησή του προς την Κομισιόν είχε αναδείξει τις καθυστερήσεις στην απόδοση των ανταποδοτικών τελών από υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη αναφορά στο Υδροηλεκτρικό των Κρεμαστών. Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Επίτροπος Dan Jørgensen υπογράμμισε ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα ώστε οι τοπικές κοινωνίες να συμμετέχουν στα οφέλη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αποτελεί ευθύνη των εθνικών αρχών.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία των τεσσάρων Δήμων, αναδεικνύει –όπως σημειώνει ο ευρωβουλευτής– ένα χρόνιο ζήτημα δικαιοσύνης για τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν μεγάλα ενεργειακά έργα και υφίστανται τις επιπτώσεις τους.

Με αφορμή την κοινή διεκδίκηση των Δήμων, ο Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Οι τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Ελλάδας και της Ευρυτανίας στήριξαν επί δεκαετίες την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Πλήρωσαν όμως και βαρύ τίμημα: απώλεια οικισμών, μετακινήσεις πληθυσμών, σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Δεν είναι δυνατόν σήμερα να εξακολουθούν να στερούνται τα ανταποδοτικά οφέλη που προβλέπει η ίδια η νομοθεσία. Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να είναι δίκαιη μόνο στα χαρτιά. Πρέπει να είναι δίκαιη και στην πράξη, με πραγματική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στα οφέλη των έργων που φιλοξενούν.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν σαφής: τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές κοινωνίες συμμετέχουν στα οφέλη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας. Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο ζήτημα των ανταποδοτικών τελών και να αποκαταστήσει μια μακροχρόνια αδικία.

Στηρίζω πλήρως τη θεσμική και νόμιμη διεκδίκηση των Δήμων. Οι κοινωνίες που στήριξαν την ανάπτυξη των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων δικαιούνται ίση μεταχείριση, διαφάνεια και δίκαιη ανταπόδοση».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επιμένοντας στην ανάγκη για ένα δίκαιο και συνεκτικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την έγκαιρη και ουσιαστική απόδοση των ανταποδοτικών πόρων στις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν μεγάλα ενεργειακά έργα.