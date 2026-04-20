Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi είχαν σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος και η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ Δέσποινα Παληαρούτα.

Σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Παπασταύρου, αναφέρει:

«Συναντήσαμε σήμερα με τον Υφυπουργό Nikos Tsafos και τη Γενική Γραμματέα Despoina Paliarouta τον Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO της Masdar (Abu Dhabi Future Energy Company) , κορυφαίας εταιρείας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία έκανε τη μεγαλύτερη επένδυση για το 2025 στη χώρα μας.

Μαζί τους ο Πρέσβης των ΗΑΕ Dr. Ali Obaid Ali Alyabhouni Aldhaheri και στελέχη της Πρεσβείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της GEK TERNA Group of Companies Γιώργος Περιστέρης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της TERNA ENERGY Aristotelis Chantavas.



Πραγματοποιήσαμε μια συνολική επισκόπηση των επενδύσεων της Masdar στη χώρα μας, ενώ μας ενημέρωσαν ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τον κόμβο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, συντονίζοντας τις υφιστάμενες επενδύσεις σε Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο και Πολωνία και τη δρομολογημένη επέκταση σε όλες τις χώρες της περιοχής.

Συζητήσαμε, παράλληλα, για την πρόοδο του εμβληματικότερου έργου τους στην Ελλάδα, αυτό της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.



Η χώρα μας έχει αναδειχθεί σε σημαντικό διεθνή επενδυτικό προορισμό σε θέματα ενέργειας».