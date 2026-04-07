ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
Newsroom
Τρίτη, 07/04/2026 - 12:53

Τη σημασία των έργων που συμπεριλαμβάνονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με την παράθεση συγκεκριμένων παραδειγμάτων που βελτιώνουν την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα των πολιτών, κυρίως των πιο ευάλωτων, ανέδειξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια, με την οποία ολοκληρώθηκε η συζήτηση του σχετικού σχεδίου νόμου που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της παρέμβασης του κ. Παπαθανάση:

— Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, ύψους 5,3 δις ευρώ, αφορά: Ευάλωτα νοικοκυριά, με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες, ΑΜΕΑ. Ευάλωτες πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και ευάλωτους χρήστες μεταφορών άτομα και νοικοκυριά, τα οποία επηρεάζονται σοβαρά από την άνοδο του κόστους μεταφορών και τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα μετάβασης σε εναλλακτικές βιώσιμες μετακινήσεις. Ενώ, οι δράσεις του σχετίζονται με: οικονομικά προσιτή και ενεργειακά αποδοτική στέγαση, κατασκευή κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα του ΥΠΕΘΑ, ανακαίνιση δημόσιων φοιτητικών εστιών, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, άμεση εισοδηματική στήριξη, συμπληρωματικό επίδομα θέρμανσης για ευάλωτα νοικοκυριά. Επίσης, ενισχύει παρεμβάσεις χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τη δημιουργία Κέντρων εξυπηρέτησης για ενεργειακή στήριξη, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες συγκοινωνίες, ηλεκτρικά λεωφορεία σε αστικά κέντρα, νέους και αναβαθμισμένους συρμούς μετρό, προσβασιμότητα σε σταθμούς ΟΣΕ και ΜΜΜ, καθώς και την κατασκευή ποδηλατόδρομων και πεζοδρομίων.

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, ύψους 1,6 δις ευρώ, αφορά στη στήριξη των επενδύσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Μέσα από δράσεις που σχετίζονται με ΑΠΕ, αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση δικτύων ενέργειας, καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας, δίκαιη μετάβαση σε περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Κλείνουν όλες οι μεταρρυθμιστικές υποχρεώσεις με τις διατάξεις που πρέπει να συμπεριληφθούν στο 8ο αίτημα πληρωμής που θα γίνει στις 30 Απριλίου και θα ακολουθήσει το 9ο και τελευταίο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Πέρυσι πετύχαμε τον στόχο απορρόφησης 5 δις ευρώ και φέτος θα πετύχουμε το στόχο για απορρόφηση 7 δις ευρώ. Η Ελλάδα δεν δικαιούται να χάσει ούτε ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους.

Για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Χάρη στη διαπραγμάτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εξασφάλισε 1,6 δις ευρώ για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου δημιουργούνται πάνω από 3,5 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας μόνο στη Δυτική Μακεδονία, την ώρα που οι εντάξεις ανέρχονται ήδη στο 87% του συνολικού προϋπολογισμού.

«Αυτό που είπαμε το κάνουμε. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας, συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, συνεχίζουμε την ανάπτυξη, συνεχίζουμε τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Για την Ελλάδα που αξίζει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, στις νέες και στους νέους», κατέληξε στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

