Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
07/04/2026 - 10:10
Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
07/04/2026 - 08:48
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
07/04/2026 - 08:44
Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026
07/04/2026 - 08:26
200 εκατ. ευρώ για το 2026 και 100 εκατ. ευρώ ανά έτος για τα επόμενα 5 χρόνια για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στην Ελληνική Βιομηχανία
07/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
07/04/2026 - 08:17
Ενεργειακό κόστος: Βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά μακριά από τη λύση- Πώς διαβάζει η αγορά τα μέτρα
07/04/2026 - 08:11
Fuel Pass: Βροχή αιτήσεων «μπλόκαρε» το σύστημα- Με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ η πρόσβαση
07/04/2026 - 08:05
Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
07/04/2026 - 06:35
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
07/04/2026 - 06:35
Πήρατε air fryer και καίτε συνέχεια το φαγητό; Τι πρέπει να διορθώσετε
07/04/2026 - 06:35
Ενίσχυση της τεχνικής υποδομής: Elcon Megarad και Synnergy Hellas στον πίνακα αναδόχων του ΔΕΔΔΗΕ
06/04/2026 - 15:56
Ιράν: Η IAEA επιβεβαιώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν έχουν πλήξει τον ίδιο τον σταθμό του Μπουσέρ
06/04/2026 - 15:30
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για “GReco Islands”: Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
06/04/2026 - 12:01

Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
Τρίτη, 07/04/2026 - 10:58

Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 7 Απριλίου, η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδύναμου προς κατοίκους των νησιών της χώρας, με στόχο την εξίσωση του κόστους μετακίνησης των νησιωτών με αυτό των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα, καταβάλλονται 22.647.180,13 ευρώ σε 261.367 ωφελούμενους, για μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2025 έως και 30 Ιουνίου 2025.

«Το Μεταφορικό Ισοδύναμο αφορά την καθημερινότητα χιλιάδων νησιωτών. Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ελέγχων, ξεκινά η καταβολή των ποσών προς τους κατοίκους των νησιών, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση στο κόστος μετακινήσεων. Συνεχίζουμε με πολιτικές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των νησιωτών μας και στηρίζουν τη νησιωτικότητα, η οποία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Η πληρωμή αφορά την 42η δόση του μέτρου για επιβάτες και καλύπτει ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια, στο πλαίσιο της καταβολής του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.).

Η σχετική δαπάνη εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2026 και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενισχύοντας τη συνοχή του νησιωτικού χώρου και τη στήριξη της νησιωτικότητας.

Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ε-ΠΔΕ, ώστε τα ποσά να πιστωθούν άμεσα στους δικαιούχους.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε: «Σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, προχωρούμε σε μια σημαντική πληρωμή της δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τους επιβάτες, εξοφλώντας το Α’ εξάμηνο του 2025. Επιδίωξή μας, μέσα από την μεταρρύθμιση του Μεταφορικού Ισοδύναμου, είναι να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά του, καθώς και το αποτύπωμά του στα νησιά μας τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο».

