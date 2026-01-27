Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους

Οι Χρεώσεις ΥΚΩ αποτελούν μια πολύ σοβαρή επιβάρυνση για του καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στη χωρά μας. Η μεν στρατηγική ιδέα πίσω από αυτές τις χρεώσεις είναι εύλογη (στήριξη καταναλωτών Μη Διασυνδεδεμένων νησιών και Ευάλωτων νοικοκυριών) αλλά η διαχείριση των σχετικών εσόδων και πληρωμένων αφήνει πολλά ερωτήματα

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε υπόψη μας για το θέμα συμπυκνώνονται στην υπ’ αριθμό Ε-95 απόφαση της ΡΑΕΕΥ η οποία εκδόθηκε Μάιο του 2025 και αφορά σε εκκαθάριση του έτους 2020!

Παρομοίως τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο, φαίνεται να είναι αυτά στη σχετική απόφαση της ΡΑΑΕΥ Ε-275 / 2024 που έχει στοιχεία μέχρι και το 2021!

Τέλος, μια γενικότερη αναφορά στο λογαριασμό των ΥΚΩ (ΕΛΥΚΩ) υπάρχει συνοπτικά στα ετήσια αποτελέσματα του κατά νομό διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

Περί ΥΚΩ για νησιά



Ποιο ήταν για τα παραπάνω έτη το μοναδιαίο κόστος παραγωγής για τα ΜΔΝ κατά αναλογία του Πίνακα Α1 της απόφασης Ε-95 / 2025 της ΡΑΑΕΥ;

Ποιο ήταν το συνολικό κόστος ρεύματος ανά KWh για τα ΜΔΝ για τα παραπάνω έτη κατ’ αναλογία του Πίνακα Α2 της ιδίας απόφασης ΡΑΑΕΥ;

Ποιο ήταν το ετήσιο αντάλλαγμα ΥΚΩ ανά νησί για τα έτη 2021-24 και στο βαθμό που είναι γνωστά για το 2025, κατ’ αναλογία του Πίνακα Α3 της ίδιας απόφασης;

Ποιο είναι το πλάνο εξέλιξης χρεώσεων ΥΚΩ σε σχέση με τα νησιά (μη διασυνδεδεμένα) αλλά κι διασυνδεδεμένα στα οποία διατηρούνται μονάδες εφεδρείας με διάκριση του κόστους ανά πηγή (δηλ. Παραγωγή και κόστος εφεδρειών). Τα παραπάνω σε συνάρτηση με την υλοποίηση των Διασυνδέσεων στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς.

Περί ΚΟΤ



Κατ’ αναλογία της απόφασης Ε275 2024 της ΡΑΑΕΥ, ποια ήταν η εξέλιξη κόστους ΚΟΤ για τα έτη 2022-25 και ποια είναι τα πλάνα για την εξέλιξή του σε ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας

3. Περί ΕΛΥΚΩ

Ποια ήταν η εξέλιξη (εισροές / εκροές κατά κύρια πηγή / προορισμό αντίστοιχα) του Λογαριασμού ΕΛΥΚΩ με ανάλυση ανά έτος από την αρχική του καταβολή το 2017 μέχρι τέλους 2024 και στο διαθέσιμο βαθμό για το 2025 (σημείο αναφοράς η σχετική αναφορά στα αποτελέσματα του ΔΕΔΔΗΕ για το 2024). Αντιλαμβανόμενοι ότι ο ΕΛΥΚΩ αντιμετωπίζει σημαντικό τρέχον έλλειμα, τι σχέδια υπάρχουν για την εξισορρόπηση του;

4. Τι χρηματοδοτήθηκε από τη μεταφορά κονδυλίων στο ΤΕΜ (460 εκατομμύρια 2022-2023);

5. Ποιοι προμηθευτές έχουν λάβει και τι ποσά ανά έτος από το 2017 μέχρι το 2025;

6. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση του ΕΛΥΚΩ και ποιο είναι το σχέδιο για την ελάφρυνση των χηρευόμενων τελών ΥΚΩ στους καταναλωτές δεδομένης της μείωσης του κόστους παραγωγής ρεύματος στα (πρώην) Μη Διασυνδεδεμένα νησιά;

Επιπλέον, αιτούμαστε την κατάθεση των εξής εγγράφων:

Τη Μελέτη με βάση την οποία επελέγησαν και τα επίπεδα ισχύος εφεδρειών ανά νησί σε σχέση με το εκτιμώμενο προφίλ κατανάλωσης σε συνολικά απαιτούμενη ισχύ. Αν δεν υπάρχουν όλες οι μελέτες ζητάμε το χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίησή τους (εκτιμώντας ότι τέτοιες αποφάσεις απαιτούν σοβαρές μελάτες που θα γίνουν πριν δεσμευτεί το σύστημα / ΑΔΜΗΕ σε πιθανά αχρείαστα / αναιτιολόγητα και παρεξηγήσιμα κόστη για του καταναλωτές)

Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)