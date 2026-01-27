ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κίεβο: Ο υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι 710.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 08:08
Ενέργειες ΥΠΕΝ αναφορικά με ξενοδοχείο στη θέση «Μύτακας» Δήμου Μήλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/01/2026 - 08:02
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε αναμμένα τα εξωτερικά φώτα την νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Αλλάξτε αυτές τις 5 ρυθμίσεις στην τηλεόραση και μειώστε τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/01/2026 - 06:59
Η παγκόσμια προσφορά LNG αναμένεται να εκτιναχθεί το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
28/01/2026 - 06:59
Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 16:06
Πέτη Πέρκα: Όσοι απεργάζονται σενάρια μείωσης του ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 15:37
Η METLEN επιταχύνει τη διεθνή της επέκταση με νέα έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 15:12
Τους 30 έφτασαν οι νεκροί από το πολικό ψύχος που πλήττει τις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 14:47
Υψηλή διάκριση της Πειραιώς από το CDP με βαθμολογία «A-» για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 14:14
ΔΕΔΔΗΕ: Απολύτως νόμιμο το έργο στον Υμηττό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 13:41
Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29

Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους

Μ. Ζαμπάρας: Αδιαφανής και με ερωτηματικά ο τρόπος που χρεώνονται οι καταναλωτές τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στους λογαριασμούς τους
Newsroom
Τρίτη, 27/01/2026 - 16:06

Ερώτηση και Αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Οι Χρεώσεις ΥΚΩ αποτελούν μια πολύ σοβαρή επιβάρυνση για του καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στη χωρά μας. Η μεν στρατηγική ιδέα πίσω από αυτές τις χρεώσεις είναι εύλογη (στήριξη καταναλωτών Μη Διασυνδεδεμένων νησιών και Ευάλωτων νοικοκυριών) αλλά η διαχείριση των σχετικών εσόδων και πληρωμένων αφήνει πολλά ερωτήματα

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε υπόψη μας για το θέμα συμπυκνώνονται στην υπ’ αριθμό Ε-95 απόφαση της ΡΑΕΕΥ η οποία εκδόθηκε Μάιο του 2025 και αφορά σε εκκαθάριση του έτους 2020!

Παρομοίως τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο, φαίνεται να είναι αυτά στη σχετική απόφαση της ΡΑΑΕΥ Ε-275 / 2024 που έχει στοιχεία μέχρι και το 2021!

Τέλος, μια γενικότερη αναφορά στο λογαριασμό των ΥΚΩ (ΕΛΥΚΩ) υπάρχει συνοπτικά στα ετήσια αποτελέσματα του κατά νομό διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

    1. Περί ΥΚΩ για νησιά

Ποιο ήταν για τα παραπάνω έτη το μοναδιαίο κόστος παραγωγής για τα ΜΔΝ κατά αναλογία του Πίνακα Α1 της απόφασης Ε-95 / 2025 της ΡΑΑΕΥ;

Ποιο ήταν το συνολικό κόστος ρεύματος ανά KWh για τα ΜΔΝ για τα παραπάνω έτη κατ’ αναλογία του Πίνακα Α2 της ιδίας απόφασης ΡΑΑΕΥ;

Ποιο ήταν το ετήσιο αντάλλαγμα ΥΚΩ ανά νησί για τα έτη 2021-24 και στο βαθμό που είναι γνωστά για το 2025, κατ’ αναλογία του Πίνακα Α3 της ίδιας απόφασης;

Ποιο είναι το πλάνο εξέλιξης χρεώσεων ΥΚΩ σε σχέση με τα νησιά (μη διασυνδεδεμένα) αλλά κι διασυνδεδεμένα στα οποία διατηρούνται μονάδες εφεδρείας με διάκριση του κόστους ανά πηγή (δηλ. Παραγωγή και κόστος εφεδρειών). Τα παραπάνω σε συνάρτηση με την υλοποίηση των Διασυνδέσεων στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς.

    1. Περί ΚΟΤ

Κατ’ αναλογία της απόφασης Ε275 2024 της ΡΑΑΕΥ, ποια ήταν η εξέλιξη κόστους ΚΟΤ για τα έτη 2022-25 και ποια είναι τα πλάνα για την εξέλιξή του σε ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας

3. Περί ΕΛΥΚΩ

Ποια ήταν η εξέλιξη (εισροές / εκροές κατά κύρια πηγή / προορισμό αντίστοιχα) του Λογαριασμού ΕΛΥΚΩ με ανάλυση ανά έτος από την αρχική του καταβολή το 2017 μέχρι τέλους 2024 και στο διαθέσιμο βαθμό για το 2025 (σημείο αναφοράς η σχετική αναφορά στα αποτελέσματα του ΔΕΔΔΗΕ για το 2024). Αντιλαμβανόμενοι ότι ο ΕΛΥΚΩ αντιμετωπίζει σημαντικό τρέχον έλλειμα, τι σχέδια υπάρχουν για την εξισορρόπηση του;

4. Τι χρηματοδοτήθηκε από τη μεταφορά κονδυλίων στο ΤΕΜ (460 εκατομμύρια 2022-2023);

5. Ποιοι προμηθευτές έχουν λάβει και τι ποσά ανά έτος από το 2017 μέχρι το 2025;

6. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση του ΕΛΥΚΩ και ποιο είναι το σχέδιο για την ελάφρυνση των χηρευόμενων τελών ΥΚΩ στους καταναλωτές δεδομένης της μείωσης του κόστους παραγωγής ρεύματος στα (πρώην) Μη Διασυνδεδεμένα νησιά;

Επιπλέον, αιτούμαστε την κατάθεση των εξής εγγράφων:

Τη Μελέτη με βάση την οποία επελέγησαν και τα επίπεδα ισχύος εφεδρειών ανά νησί σε σχέση με το εκτιμώμενο προφίλ κατανάλωσης σε συνολικά απαιτούμενη ισχύ. Αν δεν υπάρχουν όλες οι μελέτες ζητάμε το χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίησή τους (εκτιμώντας ότι τέτοιες αποφάσεις απαιτούν σοβαρές μελάτες που θα γίνουν πριν δεσμευτεί το σύστημα / ΑΔΜΗΕ σε πιθανά αχρείαστα / αναιτιολόγητα και παρεξηγήσιμα κόστη για του καταναλωτές)

Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής

Ζαμπάρας Μιλτιάδης (Μίλτος)

