ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32
«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:07
Η κρίση στον Κόλπο εκτοξεύει τις τιμές του φυσικού αερίου με τα αποθέματα σε χαμηλά 5ετίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:05
ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:01
Η χειμωνιάτικη συνήθεια που ανανεώνει το σπίτι σε μόλις 5 λεπτά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Ακριβότερα καύσιμα, πιέσεις στα τρόφιμα, συναγερμός σε τράπεζες και τουρισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:59
Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Δέκα σημάδια πως το σπίτι σας έχει σοβαρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Πόσο «καίει» πραγματικά το αερόθερμο: Έτσι θα το υπολογίσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
ΚΟΣΜΟΣ
08/03/2026 - 07:59
Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 10:02
Στ. Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 09:43
Οι ισχυρές επιδόσεις της Viohalco επιβεβαιώνουν τη σταθερή δυναμική ανάπτυξη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/03/2026 - 09:34
Βράβευση για το έργο του ΚΑΠΕ "Αη Στράτης - Πράσινο Νησί" στα Green Awards 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/03/2026 - 08:47

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ

ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ
Άννα Διανά
Δευτέρα, 09/03/2026 - 08:01

Καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας θεωρείται η επιτάχυνση των μεγάλων νησιωτικών διασυνδέσεων με το ηπειρωτικό σύστημα. Στο ζήτημα αυτό εστιάζει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), με παρέμβασή της προς τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το επικαιροποιημένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2025–2034.

Η ΕΒΙΚΕΝ, η οποία στηρίζει την πρόταση του ΑΔΜΗΕ, επισημαίνει ότι τα επικαιροποιημένα στοιχεία αναδεικνύουν τη σημασία της επιτάχυνσης των μεγάλων νησιωτικών διασυνδέσεων. Όπως σημειώνει, η ταχύτερη υλοποίηση των έργων αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για τον εξορθολογισμό του κόστους των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) όσο και για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας των νησιωτικών περιοχών.

Στην επιστολή της κάνε λόγο για αδιαφάνεια γύρω από τον Ειδικό Λογαριασμό ΥΚΩ, καθώς παραμένει άγνωστο το ακριβές ύψος του ελλείμματος του Λογαριασμού που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ και προβλέπει ότι το τέλος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών τους δεν πρόκειται να μειωθεί πριν το 2031 όταν προβλέπεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι διασυνδέσεις τόσο των Δωδεκανήσων όσο και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα η ΕΒΙΚΕΝ αναφέρεται στον υπολογισμό των ΥΚΩ του μη διασυνδεδεμένου συστήματος για το 2020, όταν η μεσοσταθμική τιμή αγοράς στο διασυνδεδεμένο ήταν 58 ευρώ/MWh και η τιμή των δικαιωμάτων CO2 ήταν 25 ευρώ/τόνο CO2. Όπως σημειώνει τότε το συνολικό αντάλλαγμα των ΥΚΩ ανερχόταν σε 579 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 337 εκατ. ευρώ (δηλαδή το 50-60% του συνολικού κόστους) αφορούσαν την Κρήτη. Με δεδομένη δε, ότι η συνολική κατανάλωση ήταν 3.83 TWh καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ήδη από το 2020 το αντάλλαγμα ΥΚΩ οριακά καλυπτόταν από τα έσοδα του τέλους ΥΚΩ που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει ότι σήμερα τα έσοδα από το τέλος ΥΚΩ δεν επαρκούν να καλύψουν το κόστος της ηλεκτροδότησης των νησιών στην ίδια τιμή με την υπόλοιπη χώρα καθώς η μεσοσταθμική τιμή αγοράς είναι 125 ευρώ/MWh και η τιμή των CO2 είναι περίπου 70 ευρώ/τόνο, με σαφή τάση να αυξηθεί σημαντικά στα προσεχή έτη, όπως φάνηκε στις αρχές του έτους που έφθασε τα 90 ευρώ/τόνο.

Για τον υπολογισμό των ΥΚΩ του 2026 η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί ότι οι περιπτώσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων αποτελούν κρίσιμο μέγεθος. Σύμφωνα με την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ η μείωση του κόστους καυσίμου και CO2 λόγω των δυο διασυνδέσεων, συνυπολογίζοντας το κόστος για τη διατήρηση των απαραίτητων μονάδων σε καθεστώς «ψυχρής εφεδρείας» ανέρχεται για το 2026 σε 509 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ η σημαντική εξοικονόμηση αυτή αντισταθμίζεται από την αύξηση της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ), η οποία για το 2026 εκτιμάται σε 213 εκατ. ευρώ και για το 2029 φθάνει τα 421 εκατ. ευρώ. Πάντως οι βιομηχανικοί καταναλωτές εμφανίζονται να θεωρούν δικαιολογημένη αυτή την αύξηση των τελών χρήσης συστήματος λόγω του μεγάλου ύψους των επενδύσεων που απαιτούν οι διασυνδέσεις και συγκεκριμένα 3 δις ευρώ για τα Δωδεκάνησα και 1,6 δις ευρώ για τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. Τέλος, η ΕΒΙΚΕΝ εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το ακριβές έλλειμμα του ΕΛΥΚΩ, κάνοντας λόγο για πλήρη έλλειψη διαφάνειας. Παράλληλα εκτιμά ότι δεν είναι ρεαλιστικά δυνατή οποιαδήποτε ουσιαστική μείωση των ΥΚΩ πριν από το 2031, όταν αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών 06 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη

ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Διεθνής διαγωνισμός 291 εκατ. ευρώ για τη διασύνδεση των νησιών

«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες

Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron