Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
Newsroom
Δευτέρα, 09/03/2026 - 08:42

Ομιλία της Βουλεύτριας Φλώρινας και Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Αριστεράς Πέτης Πέρκα στο νομοσχέδιο για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων με την Chevron

Σφοδρή κριτική άσκησε η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα στη συζήτηση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές της λεγόμενης Ελληνικής Τάφρου με τη συμμετοχή της Chevron και άλλων ενεργειακών εταιρειών.

Ξεκίνησε την ομιλίας της λέγοντας «το ερώτημα είναι αν ο πλανήτης καταστραφεί πρώτα από την κλιματική κρίση ή τον πόλεμο. Και τα δύο τα σχεδιάζει η διεθνής δεξιά και ακροδεξιά και πολλές φορές μαζί με την σοσιαλδημοκρατία».

Όπως τόνισε, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για νέες εξορύξεις υδρογονανθράκων δεν συνάδει με τους περιβαλλοντικούς στόχους και τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, ούτε με τον ευρωπαϊκό στόχο για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Αντίθετα, δεσμεύει τη χώρα για δεκαετίες σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα.

Η Πέτη Πέρκα υπογράμμισε ότι η συζήτηση δεν αφορά μια τεχνική επιλογή ενεργειακής πολιτικής αλλά μια βαθιά πολιτική απόφαση που καθορίζει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες. «Η κυβέρνηση παρουσιάζει τις συμφωνίες ως εθνική ευκαιρία, όμως στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν αποκτά ενεργειακή ανεξαρτησία ούτε εξασφαλίζει σημαντικά δημόσια έσοδα», σημείωσε.

Όπως επισήμανε, με τις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί ή βρίσκονται προς κύρωση, περίπου 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ελληνικών θαλασσών – σχεδόν το 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας – δεσμεύονται για έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων για χρονικό ορίζοντα που μπορεί να φτάσει έως και τα 32 χρόνια, σε περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής αξίας από το Ιόνιο έως τις θάλασσες νότια της Κρήτης.

Παράλληλα, τόνισε ότι ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο η παραγωγή θα μπορούσε να ξεκινήσει μετά το 2032–2035, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ζήτηση για φυσικό αέριο αναμένεται να μειώνεται, δημιουργώντας τον κίνδυνο οι επενδύσεις αυτές να μετατραπούν σε «λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία» (stranded assets).

Η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς προειδοποίησε επίσης για τους σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, ιδιαίτερα σε περιοχές μεγάλου θαλάσσιου βάθους, όπου ένα πιθανό ατύχημα θα μπορούσε να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον, τον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες.

Κλείνοντας, η Πέτη Πέρκα επανέλαβε ότι η πραγματική ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεν βρίσκεται στις νέες εξορύξεις αλλά σε μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, με ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών, των ενεργειακών κοινοτήτων και της ενεργειακής αυτάρκειας της κοινωνίας.

Δείτε ολόκληρη την ομιλία

