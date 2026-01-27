ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στ. Παπασταύρου: Με τον Κώδικα Πολεοδομίας βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 12:56
Η Schneider Electric στηρίζει τη βιωσιμότητα των ιστορικών ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελέγχους
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/01/2026 - 12:52
Δέσμη προτάσεων ΣΜΕ για την αξιοποίηση του Εθνικού Ορυκτού Πλούτου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 12:17
Το 2025 έκλεισε με το καλύτερο δ’ τρίμηνο σε παραγωγή στην ιστορία της Energean
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/01/2026 - 11:31
Η Eldorado ανακοινώνει ισχυρά αποτελέσματα γεωλογικής έρευνας σε πολλαπλές νέες ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε Καναδά και Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/01/2026 - 11:05
Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600εκατ. από την Εθνική Τράπεζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 10:22
Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/01/2026 - 09:41
Γερμανία: Επαναφέρει την επιδότηση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 09:24
Η Βενεζουέλα προβλέπει αύξηση κατά 55% των επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:42
ΤΕΧΑΝ: Σε εξέλιξη το 1ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/01/2026 - 08:30
Γιάννης Τριήρης: Ο «γενίτσαρος» Ρούτε και το δόγμα υποτέλειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/01/2026 - 08:09
Ηλεκτρισμός: Άλμα 29% στη χονδρική αλλά η Ελλάδα παραμένει στα χαμηλά της Ευρώπης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/01/2026 - 08:07
RED III: Φρένο στο greenwashing και νέοι κανόνες για ΑΠΕ και καύσιμα- Οι βασικές παρεμβάσεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/01/2026 - 08:00
Το σχέδιο της Micorosoft για να σταματήσουν οι αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
27/01/2026 - 07:10
Γιατί δεν πρέπει να αφήνετε το αερόθερμο να καίει όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Ο κανόνας των 30cm είναι το μυστικό για πιο ζεστό σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/01/2026 - 07:10
Picasso MyPlan: Το νέο εργαλείο από την Protergia κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:58
Οι υπόχρεοι Προμηθευτές για προσφορά Σύμβασης Προμήθειας Δυναμικής Τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 15:35
Δήμος Αθηναίων: Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 15:29
Η «μάχη» των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο: Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας και οι γεωπολιτικές ισορροπίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/01/2026 - 14:49
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/01/2026 - 14:22
Κλιματική Ανασκόπηση από το GreenTank: Η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/01/2026 - 13:50
Νέο έντυπο της ΕΛΕΤΑΕΝ με θέμα: Κυκλικότητα Πτερυγίων Ανεμογεννητριών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/01/2026 - 12:56
Κύκλωμα εξαπάτησης σε πρατήρια υγρών καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 12:53
Τα Βαλκάνια φλέγονται - Οργή για τη διαφθορά
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
26/01/2026 - 12:30
Γιατί πνίγεται η Αθήνα; Χαμένες ευκαιρίες με μεγάλο κόστος
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/01/2026 - 12:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ξεκινά σειρά συναντήσεων με επενδυτές για ενδεχόμενη προσφορά ομολογιών αναμενόμενου ύψους 350 εκατ. ευρώ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/01/2026 - 11:46
Το LNG κυρίαρχο καύσιμο μετάβασης στη ναυτιλία - Ζητά παγκόσμιους κανόνες η SEA-LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/01/2026 - 11:08
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των παραμέτρων της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/01/2026 - 10:23
Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
ΚΟΣΜΟΣ
26/01/2026 - 09:44

Στη Λιβύη ο Νικόλας Φαραντούρης – Οι συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Πετρελαίου

Συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Λιβύης Αμπντουλχαμίντ αλ-Ντμπειμπά, τον Υπουργό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Καλίφα Αμπντουλσαντέκ και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους είχε την Κυριακή στην Τρίπολη ο Νικόλας Φαραντούρης, κατόπιν επίσημης πρόσκλησής του από την κυβέρνηση της χώρας.

Στο επίκεντρο των επαφών Φαραντούρη με την Λιβυκή Κυβέρνηση βρέθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, το μεταναστευτικό και η μετάβαση της Λιβύης στην δημοκρατική ομαλότητα. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο παράνομο Τουρκο-λυβικό μνημόνιο.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής είναι μέλος των επιτροπών Προϋπολογισμού, Ασφάλειας και Άμυνας, Ευρω-αμερικανικών και Ευρω-Αφρικανικών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο παρελθόν διετέλεσε Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιακός πρόεδρος της ΔΕΠΑ (2009-2019) και πρόεδρος της νομικής επιτροπής του EUROGAS, της διεθνούς ένωσης ευρωπαϊκών εταιρειών φυσικού αερίου στις Βρυξέλλες.

Ειρήνη και σταθερότητα

Στις συναντήσεις που έγιναν τονίστηκε «το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την πρόοδο των ευρωλιβυκών αναπτυξιακών, οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων». Ο Κεφαλλονίτης καθηγητής επεσήμανε την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΕ να συμβάλει στην αναπτυξιακή και δημοκρατική πορεία της Λιβύης στη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου.

«Εξήγησα στους αξιότιμους συνομιλητές μου ότι Λιβύη και Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να γίνουμε αποτελεσματικοί εταίροι για την ανάπτυξη και σταθερότητα όλης της Μεσογείου και της Βόρειας Αφρικής. Ωστόσο, ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο είναι προϋπόθεση για τα επόμενα βήματα. Όσο παραμένει στο τραπέζι ένα παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες, είναι ένα αγκάθι που δηλητηριάζει τις σχέσεις και εμποδίζει επενδύσεις και συνεργασίες, τις οποίες επιθυμούμε και θέλουμε να αναπτύξουμε. Και γι’ αυτό πρέπει να βγάλουμε απ’ τη μέση ό,τι τις εμποδίζει να αναπτυχθούν», δήλωσε ο Κεφαλλονίτης καθηγητής.

Φαραντούρης σε Λίβυο Υπουργό Πετρελαίου: «Επενδύσεις με εμπιστοσύνη»

Στη συνάντηση του Νικόλα Φαραντούρη με τον Υπουργό Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Καλίφα Αμπντουσαντέκ, συζητήθηκαν θέματα αξιοποίησης ενεργειακών πόρων, διαφοροποίησης πηγών ενέργειας και αγορών, υπό το φως του νέου μεγάλου κύκλου παραχωρήσεων που προκήρυξε η Κυβέρνηση της Λιβύης μέσω της Κρατικής Εταιρεία Πετρελαίου.

«Τόνισα στον αξιότιμο Υπουργό ότι η ασφάλεια των συναλλαγών προϋποθέτει ασφάλεια δικαίου και ότι ο μόνος ασφαλής οδηγός για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία είναι το πλαίσιο που θέτει το Διεθνές Δίκαιο», σημείωσε ο Νικόλας Φαραντούρης.

Εσωτερική αστάθεια και αντιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη

Η επίσκεψη του Έλληνα ευρωβουλευτή λαμβάνει χώρα εν μέσω γενικευμένης και κλιμακούμενη αστάθειας στη Λιβύη. Η ειρήνη και η σταθερότητα παραμένουν ζητούμενα για πάνω από 15 χρόνια στη Λιβύη μετά την εξέγερση το 2011 που ανέτρεψε το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι.

Από το 2014, η χώρα είναι διχοτομημένη, με δύο «κυβερνήσεις» και δύο αντιμαχόμενες ένοπλες παρατάξεις στο πλευρό τους, στο ανατολικό (υπό τον Καλίφα Χαφτάρ) και στο δυτικό της τμήμα (υπό την αναγνωρισμένη απ’ τον ΟΗΕ κυβέρνηση Ντμπέιμπα). Στη μακροχρόνια αυτή σύρραξη εμπλέκονται και τρίτες χώρες με μισθοφορικές δυνάμεις.

Ο Πρωθυπουργός Ντμπέιμπα ανέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο 2021, όταν ονομάστηκε επικεφαλής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ σε στόχο να οδηγήσει τη χώρα εκλογές, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί.

