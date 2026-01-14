Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας

Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας
Τετάρτη, 14/01/2026 - 10:53

Παρέμβαση Παύλου Πολάκη για την κερδοσκοπία στην αγορά ενέργειας κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, για ορισμό Προέδρου και Αντιπροέδρου (κλάδος Υδάτων) της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.)

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Τομεάρχης Διαφάνειας και Βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας.

Μιλώντας με στοιχεία, ανέδειξε το πανηγύρι κερδοσκοπίας που έχει στηθεί με ευθύνη της κυβέρνησης και το οποίο συμπαρασύρει προς τα πάνω την τιμή όλων των αγαθών. Όπως ανέφερε:

Η χθεσινή τιμή της μεγαβατώρας έφτασε τα 147,2 ευρώ. Για ποιο λόγο από τα 95 ευρώ που ήταν την προηγούμενη ημέρα, πήγε στα 147; Η Ρυθμιστική Αρχή δεν έπρεπε να παρέμβει;

Για σήμερα το πρωί στις οχτώ, βλέπω ότι η ελάχιστη τιμή πανευρωπαϊκά ήταν 27 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ στην Ελλάδα ήταν 126 ευρώ.

Αν είχαμε ΜΜΕ στη χώρα τόνισε ο Π. Πολάκης και δεν ήταν όλα «Πετσωμένα» αυτό θα ήταν πρώτο θέμα. Έχετε στήσει ένα πανηγύρι κερδοσκοπίας σε βάρος του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού στο οποίο υπουργείο και ΡΑΑΕΥ, κρατάνε φανάρι. Από την αρχή του Γενάρη μέχρι σήμερα, είχαμε χαμηλότερη μέση τιμή από ότι το Δεκέμβρη και κατά συνέπεια θα έπρεπε να πάμε σε μειώσεις τιμών στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που θα βλέπαμε στο τέλος του μήνα. Αντί αυτού, επειδή έτσι γουστάρει η ΔΕΗ του Στάσση και όλοι οι ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, τινάσουν την τιμή στα ύψη για δέκα μέρες ώστε να έρθουν και πάλι οι λογαριασμοί φουσκωμένοι.

Για το νερό ο Π. Πολάκης ξεκαθάρισε ότι αποτελεί δημόσιο αγαθό και κατά συνέπεια δεν θα έπρεπε να είναι στις αρμοδιότητες της αρχής καθώς αυτή ρυθμίζει μια ιδιωτική αγορά (ρεύμα) που ούτε και αυτό το κάνει όπως θα έπρεπε.

Έχετε βαλθεί οτιδήποτε δημόσιο να το παραδώσετε στη κερδοσκοπική διαχείριση των 5,6, άντε 10 ομίλων που κυβερνούν στην πραγματικότητα τη χώρα, πίνοντας το αίμα των πολιτών ανέφερε ο βουλευτής Χανίων. Είναι ενδεικτικό ότι στην HelleniQ Energy, η οποία καταναλώνει 15,5 εκατομμύρια κυβικά νερού το χρόνο, όταν ο Μαραθώνας χωράει 20 εκατ. κυβικά, τιμολογήσατε το νερό από 0,5 ευρώ το κυβικό που ήταν, στα 0,7 ευρώ, όταν σε όλες τις υπόλοιπες βιομηχανίες τιμολογείται με 1,3 ευρώ το κυβικό. Για ποιο λόγο έγινε αυτό, επειδή έχει μετοχές το ΤΧΣ; Να ξαναπάρει πίσω τη διαχείριση το δημόσιο, τόνισε ο Π. Πολάκης, να το δεχτώ γιατί έτσι θα μπορέσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια να κρατήσουν την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης στα επίπεδα της Κύπρου για παράδειγμα.

Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας

Επείγουσα κρατική παρέμβαση για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Λάρισα και Θεσσαλία ζητά ο Β. Κόκκαλης
Επείγουσα κρατική παρέμβαση για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε Λάρισα και Θεσσαλία ζητά ο Β. Κόκκαλης

Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης.
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πλήρης κοινοβουλευτική ενημέρωση για τα έργα ύδρευσης, άρδευσης και διαχείρισης λυμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ζαμπάρας: Για ποιο λόγο το ΥΠΕΝ έχασε πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Απόλλων»
Ζαμπάρας: Για ποιο λόγο το ΥΠΕΝ έχασε πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης για το πρόγραμμα «Απόλλων»