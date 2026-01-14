Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας

Παρέμβαση Παύλου Πολάκη για την κερδοσκοπία στην αγορά ενέργειας κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, για ορισμό Προέδρου και Αντιπροέδρου (κλάδος Υδάτων) της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.)

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Τομεάρχης Διαφάνειας και Βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας.

Μιλώντας με στοιχεία, ανέδειξε το πανηγύρι κερδοσκοπίας που έχει στηθεί με ευθύνη της κυβέρνησης και το οποίο συμπαρασύρει προς τα πάνω την τιμή όλων των αγαθών. Όπως ανέφερε:

Η χθεσινή τιμή της μεγαβατώρας έφτασε τα 147,2 ευρώ. Για ποιο λόγο από τα 95 ευρώ που ήταν την προηγούμενη ημέρα, πήγε στα 147; Η Ρυθμιστική Αρχή δεν έπρεπε να παρέμβει;

Για σήμερα το πρωί στις οχτώ, βλέπω ότι η ελάχιστη τιμή πανευρωπαϊκά ήταν 27 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ στην Ελλάδα ήταν 126 ευρώ.

Αν είχαμε ΜΜΕ στη χώρα τόνισε ο Π. Πολάκης και δεν ήταν όλα «Πετσωμένα» αυτό θα ήταν πρώτο θέμα. Έχετε στήσει ένα πανηγύρι κερδοσκοπίας σε βάρος του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού στο οποίο υπουργείο και ΡΑΑΕΥ, κρατάνε φανάρι. Από την αρχή του Γενάρη μέχρι σήμερα, είχαμε χαμηλότερη μέση τιμή από ότι το Δεκέμβρη και κατά συνέπεια θα έπρεπε να πάμε σε μειώσεις τιμών στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που θα βλέπαμε στο τέλος του μήνα. Αντί αυτού, επειδή έτσι γουστάρει η ΔΕΗ του Στάσση και όλοι οι ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, τινάσουν την τιμή στα ύψη για δέκα μέρες ώστε να έρθουν και πάλι οι λογαριασμοί φουσκωμένοι.

Για το νερό ο Π. Πολάκης ξεκαθάρισε ότι αποτελεί δημόσιο αγαθό και κατά συνέπεια δεν θα έπρεπε να είναι στις αρμοδιότητες της αρχής καθώς αυτή ρυθμίζει μια ιδιωτική αγορά (ρεύμα) που ούτε και αυτό το κάνει όπως θα έπρεπε.

Έχετε βαλθεί οτιδήποτε δημόσιο να το παραδώσετε στη κερδοσκοπική διαχείριση των 5,6, άντε 10 ομίλων που κυβερνούν στην πραγματικότητα τη χώρα, πίνοντας το αίμα των πολιτών ανέφερε ο βουλευτής Χανίων. Είναι ενδεικτικό ότι στην HelleniQ Energy, η οποία καταναλώνει 15,5 εκατομμύρια κυβικά νερού το χρόνο, όταν ο Μαραθώνας χωράει 20 εκατ. κυβικά, τιμολογήσατε το νερό από 0,5 ευρώ το κυβικό που ήταν, στα 0,7 ευρώ, όταν σε όλες τις υπόλοιπες βιομηχανίες τιμολογείται με 1,3 ευρώ το κυβικό. Για ποιο λόγο έγινε αυτό, επειδή έχει μετοχές το ΤΧΣ; Να ξαναπάρει πίσω τη διαχείριση το δημόσιο, τόνισε ο Π. Πολάκης, να το δεχτώ γιατί έτσι θα μπορέσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια να κρατήσουν την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης στα επίπεδα της Κύπρου για παράδειγμα.