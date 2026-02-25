ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα

Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
Newsroom
Τετάρτη, 25/02/2026 - 06:51

Κάποιες συσκευές λειτουργούν σαν ενεργειακές «μαύρες τρύπες». Ανακαλύψτε ποιες εκτοξεύουν τον λογαριασμό του ρεύματός σας.

Από την κουζίνα μέχρι το σαλόνι και το μπάνιο, ορισμένες συσκευές καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια από άλλες. Ποιοι είναι λοιπόν οι μεγαλύτεροι «ένοχοι» – και πώς μπορείτε να περιορίσετε τον αντίκτυπό τους;

Σε μια εποχή όπου ο έλεγχος της ενεργειακής κατανάλωσης έχει καταστεί απαραίτητος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες συσκευές επιβαρύνουν περισσότερο τους οικιακούς λογαριασμούς.

Ας δούμε αναλυτικά τις πέντε πρώτες και ας εξετάσουμε απλούς τρόπους για να μειωθεί η επίδρασή τους.

Συσκευές ψύξης: οι αδιαμφισβήτητοι πρωταθλητές της κατανάλωσης

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι συσκευές ψύξης βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις πιο ενεργοβόρες οικιακές συσκευές.

Το ψυγείο, απαραίτητο σε κάθε κουζίνα, ευθύνεται μόνο του για σχεδόν το ένα τέταρτο της κατανάλωσης ενέργειας ενός νοικοκυριού. Ανάλογα με το μοντέλο, η ετήσια κατανάλωσή του κυμαίνεται μεταξύ 200 και 500 kWh.

Ο καταψύκτης, ο στενός του «συνοδός», δεν υστερεί. Καταναλώνει από 100 έως 500 kWh ετησίως. Και μια λεπτομέρεια που έχει σημασία: αν δεν αποψύχεται τακτικά, η κατανάλωση μπορεί να αυξηθεί γρήγορα. Ένα στρώμα πάγου πάχους μόλις τριών χιλιοστών μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 30%.

Για να περιορίσετε την κατανάλωση αυτών των συσκευών:

  • Επιλέξτε νέα μοντέλα με ενεργειακή κλάση Α+++ όταν αντικαθιστάτε παλιές συσκευές.
  • Τοποθετήστε τις μακριά από πηγές θερμότητας.
  • Καθαρίζετε τακτικά τη σχάρα στο πίσω μέρος.
  • Κάνετε απόψυξη τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Το «τρίο» που προκαλεί προβλήματα

Μετά τα ψυγεία και τους καταψύκτες, οι συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τους κατανάλωση είναι αυτές που σχετίζονται με τη θέρμανση και τη φροντίδα των ρούχων.

Τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, με μέση ετήσια κατανάλωση 3.800 kWh. Ακολουθεί το στεγνωτήριο, που καταναλώνει περίπου 350 kWh ετησίως.

Το πλυντήριο ρούχων καταναλώνει κατά μέσο όρο 191 kWh ετησίως, βάσει στοιχείων της RTE. Το αντίστοιχο της κουζίνας, το πλυντήριο πιάτων, είναι επίσης ενεργοβόρο, με ετήσια κατανάλωση περίπου 240 kWh – δηλαδή περίπου 45 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα πάγια.

Οι μικρές συσκευές που λειτουργούν σωρευτικά

Αν και μεμονωμένα μπορεί να φαίνονται αθώες, η συχνή χρήση ή η συνεχής λειτουργία ορισμένων συσκευών επηρεάζει σημαντικά τον λογαριασμό:

  • Το modem – περίπου 165 kWh ετησίως
  • Ο φούρνος – περίπου 130 kWh ετησίως
  • Οι εστίες μαγειρέματος – περίπου 236 kWh ετησίως
  • Ο φούρνος μικροκυμάτων – περίπου 90 kWh ετησίως

Άλλες συσκευές όπως ο βραστήρας, η καφετιέρα ή η ηλεκτρική σκούπα καταναλώνουν λιγότερο, όμως με την πάροδο του χρόνου ο αντίκτυπός τους δεν είναι αμελητέος. Σε πολλές περιπτώσεις, η υπερκατανάλωση συνδέεται με ακατάλληλη χρήση ή παλαιό εξοπλισμό.

Προσοχή! Για να περιορίσετε την κατανάλωση αυτών των μικρότερων «ενόχων»:

  • Αποσυνδέετε τις συσκευές όταν δεν χρησιμοποιούνται.
  • Χρησιμοποιείτε πολύπριζα με διακόπτη.
  • Επιλέγετε σύντομα και οικολογικά προγράμματα.
  • Συντηρείτε τακτικά τις συσκευές.

Πηγή: FUTURA

Τελευταία τροποποίηση στις 25/02/2026 - 06:51

