ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος

ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
Άννα Διανά
Τετάρτη, 25/02/2026 - 08:06

Νομοθετική παρέμβαση που θα επιτρέπει στον ΔΕΔΔΗΕ να αποκτά Ιδιωτικά Δίκτυα και υποσταθμούς τρίτων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος προωθεί ο Διαχειριστής, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου

Όπως προκύπτει από την εισήγηση, η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 3 Απριλίου, η δυνατότητα αυτή θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ προτίθεται να υποβάλει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο σχετικής νομοθετικής διάταξης ενώ αν αποφασιστεί η θέσπιση του σχετικού πλαισίου θα ακολουθήσουν και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης μέσω εισήγησης προς τη ΡΑΑΕΥ.

Σημειώνεται ότι τα Κλειστά Δίκτυα Διανομής εξυπηρετούν περιορισμένο και σαφώς οριοθετημένο γεωγραφικό χώρο, όπως βιομηχανικά πάρκα, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ.

Στην πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ θα προβλέπεται ότι ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει υπηρεσίες προς Κλειστά και Ιδιωτικά Δίκτυα, όπως η μέτρηση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και γενικότερα τεχνική και λειτουργική υποστήριξη.

Η ένταξη των δικτύων αυτών στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι αυτόματη, ενώ προβλέπεται η καταβολή οικονομικού αντιτίμου, το οποίο θα καθορίζεται βάσει ειδικής μεθοδολογίας, που θα τεθεί προς έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ. Οι προϋποθέσεις αδειοδότησης, οι όροι τιμολόγησης ή τα τεχνικά κριτήρια, όπως και η μεθοδολογία θα εξειδικευτούν αργότερα με σχετικές αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ.

Η πρόταση εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων που εισηγείται ο Διαχειριστής, με στόχο την προσαρμογή του Κώδικα στις εξελίξεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στον διευρυμένο ρόλο των δικτύων διανομής στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Ετσι, μεταξύ άλλων προτείνονται τα εξής:

-Η επικαιροποίηση των διαδικασιών σύνδεσης μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και μεγάλων καταναλωτών, τα τεχνικά κριτήρια και οι μελέτες ικανότητας υποδοχής ισχύος. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ειδικών τεχνικών λύσεων για χρήστες μεγάλης ισχύος, με γνώμονα την ασφάλεια και την επάρκεια του δικτύου.

-Η εισαγωγή ολοκληρωμένου πλαισίου για την ευφυή μέτρηση και τη διαχείριση μετρητικών δεδομένων. Δημιουργείται νέα κατηγορία ευφυών μετρητών, με καθορισμένες λειτουργικές προδιαγραφές, και θεσπίζεται η υποχρέωση παροχής μη πιστοποιημένων δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικής θύρας. Παράλληλα, ενσωματώνονται διατάξεις για την προστασία και ανταλλαγή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στοιχείων πραγματικού χρόνου στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και σε χρήστες, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

-Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις υπηρεσίες ευελιξίας και την απόκριση ζήτησης. Προβλέπεται η δυνατότητα προμήθειας και αξιοποίησης τέτοιων υπηρεσιών από τον ΔΕΔΔΗΕ, ακόμη και μέσω σχετικών αγορών, ως εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση έναντι παραδοσιακών επενδύσεων δικτύου. Η εξειδίκευση του πλαισίου θα πραγματοποιείται από τη ΡΑΑΕΥ, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Διαχειριστών.

-Εισάγεται πλαίσιο για τη διαχείριση διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων και για τους Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως διακριτή κατηγορία χρηστών με ειδικές προβλέψεις σύνδεσης και λειτουργίας. Παράλληλα, εξειδικεύεται ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στην ηλεκτροκίνηση, ιδίως ως προς τη σύνδεση και λειτουργία υποδομών φόρτισης, ενώ ενσωματώνονται ρυθμίσεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες και τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης, καθορίζοντας το πλαίσιο συνεργασίας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις αρχές διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.

-Αναγνωρίζονται οι αυτοκαταναλωτές ως διακριτή κατηγορία συμμετεχόντων στην αγορά, με πρόβλεψη για την παροχή δεδομένων εκκαθάρισης και, όπου απαιτείται, για τη δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να λειτουργεί ως εκκαθαριστής συμβάσεων αυτοκατανάλωσης και διευρύνεται το πλαίσιο συνεργασίας με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και άλλους διαχειριστές δικτύων, σε τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο.

