ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος

Νομοθετική παρέμβαση που θα επιτρέπει στον ΔΕΔΔΗΕ να αποκτά Ιδιωτικά Δίκτυα και υποσταθμούς τρίτων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος προωθεί ο Διαχειριστής, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου

Όπως προκύπτει από την εισήγηση, η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ έως τις 3 Απριλίου, η δυνατότητα αυτή θα αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ προτίθεται να υποβάλει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο σχετικής νομοθετικής διάταξης ενώ αν αποφασιστεί η θέσπιση του σχετικού πλαισίου θα ακολουθήσουν και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης μέσω εισήγησης προς τη ΡΑΑΕΥ.

Σημειώνεται ότι τα Κλειστά Δίκτυα Διανομής εξυπηρετούν περιορισμένο και σαφώς οριοθετημένο γεωγραφικό χώρο, όπως βιομηχανικά πάρκα, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, λιμάνια κλπ.

Στην πρόταση του ΔΕΔΔΗΕ θα προβλέπεται ότι ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει υπηρεσίες προς Κλειστά και Ιδιωτικά Δίκτυα, όπως η μέτρηση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και γενικότερα τεχνική και λειτουργική υποστήριξη.

Η ένταξη των δικτύων αυτών στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι αυτόματη, ενώ προβλέπεται η καταβολή οικονομικού αντιτίμου, το οποίο θα καθορίζεται βάσει ειδικής μεθοδολογίας, που θα τεθεί προς έγκριση από τη ΡΑΑΕΥ. Οι προϋποθέσεις αδειοδότησης, οι όροι τιμολόγησης ή τα τεχνικά κριτήρια, όπως και η μεθοδολογία θα εξειδικευτούν αργότερα με σχετικές αποφάσεις της ΡΑΑΕΥ.

Η πρόταση εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων που εισηγείται ο Διαχειριστής, με στόχο την προσαρμογή του Κώδικα στις εξελίξεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στον διευρυμένο ρόλο των δικτύων διανομής στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Ετσι, μεταξύ άλλων προτείνονται τα εξής:

-Η επικαιροποίηση των διαδικασιών σύνδεσης μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και μεγάλων καταναλωτών, τα τεχνικά κριτήρια και οι μελέτες ικανότητας υποδοχής ισχύος. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ειδικών τεχνικών λύσεων για χρήστες μεγάλης ισχύος, με γνώμονα την ασφάλεια και την επάρκεια του δικτύου.

-Η εισαγωγή ολοκληρωμένου πλαισίου για την ευφυή μέτρηση και τη διαχείριση μετρητικών δεδομένων. Δημιουργείται νέα κατηγορία ευφυών μετρητών, με καθορισμένες λειτουργικές προδιαγραφές, και θεσπίζεται η υποχρέωση παροχής μη πιστοποιημένων δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο μέσω ειδικής θύρας. Παράλληλα, ενσωματώνονται διατάξεις για την προστασία και ανταλλαγή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στοιχείων πραγματικού χρόνου στον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και σε χρήστες, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

-Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις υπηρεσίες ευελιξίας και την απόκριση ζήτησης. Προβλέπεται η δυνατότητα προμήθειας και αξιοποίησης τέτοιων υπηρεσιών από τον ΔΕΔΔΗΕ, ακόμη και μέσω σχετικών αγορών, ως εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση έναντι παραδοσιακών επενδύσεων δικτύου. Η εξειδίκευση του πλαισίου θα πραγματοποιείται από τη ΡΑΑΕΥ, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων Διαχειριστών.

-Εισάγεται πλαίσιο για τη διαχείριση διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων και για τους Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως διακριτή κατηγορία χρηστών με ειδικές προβλέψεις σύνδεσης και λειτουργίας. Παράλληλα, εξειδικεύεται ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ στην ηλεκτροκίνηση, ιδίως ως προς τη σύνδεση και λειτουργία υποδομών φόρτισης, ενώ ενσωματώνονται ρυθμίσεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες και τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης, καθορίζοντας το πλαίσιο συνεργασίας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις αρχές διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.

-Αναγνωρίζονται οι αυτοκαταναλωτές ως διακριτή κατηγορία συμμετεχόντων στην αγορά, με πρόβλεψη για την παροχή δεδομένων εκκαθάρισης και, όπου απαιτείται, για τη δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να λειτουργεί ως εκκαθαριστής συμβάσεων αυτοκατανάλωσης και διευρύνεται το πλαίσιο συνεργασίας με τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς και άλλους διαχειριστές δικτύων, σε τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο.