Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου

Κ. Χατζηδάκης: Βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 09:26

Είμαστε μια δημοκρατική χώρα, αλλά δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει ετσιθελικά τη δική του άποψη

«Η σημερινή συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών από όλη την Ελλάδα ήταν χρήσιμη. Οι συνδικαλιστές έκαναν το αυτονόητο, να συζητήσουν τα αιτήματά τους με την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Πράγμα που βοηθά και την ίδια την κυβέρνηση να κατανοήσει ορισμένες πτυχές των προβλημάτων».

Αυτό ανέφερε απόψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων του Ant1 αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους αγροτικών μπλόκων.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, στη σύσκεψη συμφωνήθηκαν περαιτέρω βελτιώσεις σε 3 μέτρα στήριξης, στο πλαίσιο πάντοτε των δημοσιονομικών αντοχών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι βελτιώσεις αυτές αφορούν:

  • Την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.
  • Ορισμένες κατηγορίες παραγωγών που εντάσσονται στο μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
  • Ενισχύσεις de minimis στους παραγωγούς μηδικής που έχουν πληγεί από την κρίση της ευλογιάς στην κτηνοτροφία.

Θα ακολουθήσουν όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης δύο νέες συναντήσεις: Αφενός του πρωθυπουργού για τα θέματα της κτηνοτροφίας και της ευλογιάς. Αφετέρου, αύριο Τετάρτη, του ιδίου του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα με αγρότες από την Κεντρική Μακεδονία για ιδιοκτησιακά ζητήματα χωραφιών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την άρνηση αγροτοσυνδικαλιστών να προσέλθουν στο διάλογο, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Για μεγάλο χρονικό διάστημα ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές είχαν κόψει την Ελλάδα σε πολλά κομμάτια με τα μπλόκα και την ίδια στιγμή αρνούντο να συζητήσουν τα αιτήματά τους με τον Πρωθυπουργό που τους είχε καλέσει. Όταν εν πάση περιπτώσει αποφάσισαν να κάνουν αυτή τη συζήτηση, μία μερίδα από αυτούς έθεσε συγκεκριμένους όρους, πέρα από κάθε δεοντολογία και θεσμικό πλαίσιο. Είπε ο πρωθυπουργός ότι θα γίνει μια ενιαία συνάντηση αλλά οι μεν δεν ήθελαν τους δε. Ο πρωθυπουργός δέχθηκε να πάμε σε δύο διαφορετικές συναντήσεις. Και αντί να το θεωρήσουν αυτό ως κίνηση καλής θέλησης ζήτησαν δύο συναντήσεις με τη δική τους μερίδα. Και ακόμη περισσότερο, επέμεναν στην εκπροσώπηση να υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχονται από διάφορες αρχές για παρατυπίες σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Όπως και να υπάρχει εκπρόσωπος που ενώπιον των τηλεοπτικών καναλιών έσπασε με τα χέρια του αστυνομικό αυτοκίνητο».

«Τα λέω», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, «για να βγάλουν όλοι τα συμπεράσματά τους. Είμαστε δημοκρατία, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του κατεβαίνει και να επιβάλλει την άποψή του. Με αυτήν την στενά κομματική αντίληψη και με τα υπερεγώ η Ελλάδα κατά καιρούς έχει ζημιωθεί. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με ένα απόθεμα συμπάθειας από την κοινή γνώμη. Λυπάμαι να πω ότι ενώ πράγματι υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό κόσμο, η μερίδα αυτή που επιμένει στην αδιαλλαξία έχει καταστρέψει αυτό το κεφάλαιο συμπάθειας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στ. Παπασταύρου από το Future Minerals Forum: Το ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο
Στ. Παπασταύρου από το Future Minerals Forum: Το ΑΙ, η ενεργειακή και τεχνολογική μετάβαση εξαρτώνται απόλυτα από τον ορυκτό πλούτο 13 Ιανουαρίου 2026
Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας 14 Ιανουαρίου 2026
Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο

Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Γιάννης Τριήρης: «Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος»