Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πλοίων ελληνικών συμφερόντων

«Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων», ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, προσθέτοντας πως «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για το περιβάλλον».

Όπως σημείωσε, από την ενημέρωση που υπάρχει από το υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται ότι στο πλήρωμα του ενός πλοίου είναι δύο Έλληνες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός.

«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το θέμα θα το θέσει ο υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους του», τόνισε.

Όσον αφορά το Ιράν, η κ. Ζωχιού επεσήμανε ότι «εκφράζουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση και για τις πληροφορίες για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, μέσω και της πρεσβείας μας στην Τεχεράνη, η οποία παραμένει ανοιχτή». Υπογράμμισε, δε, πως οι κυρώσεις έναντι του Ιράν θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσθεσε ότι στο Ιράν η πρεσβεία μας είναι ανοιχτή, επίσης δεν υπάρχει κάποιο αίτημα εκκένωσης.

«H Ελλάδα υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς. Είναι υποχρέωση όλων η αποχή από τη χρήση βίας και η προστασία των πολιτών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για το ζήτημα της Γροιλανδίας, απάντησε πως «η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει προτεραιότητα για την Ευρώπη και γενικότερα για το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Η Ελλάδα υποστηρίζει, ανέκαθεν, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών».

Ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, όπως είπε, η Ελλάδα υποστηρίζει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άλλωστε, υπενθύμισε, «σύμφωνα με τη δήλωσή μας κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας».

«Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Νικολάς Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτές, δε, οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου», συμπλήρωσε.

Ακόμη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε πως η χώρα μας εκπροσωπείται στη Βενεζουέλα σε επίπεδο επιτετραμμένου. «Είμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα, δεν έχει υπάρξει κάποιο αίτημα για εκκένωση», ανέφερε.

Όσον αφορά τη Σομαλία, σύμφωνα με κ. Ζωχιού, η επίσημη εθνική θέση της Ελλάδας διατυπώθηκε στην έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις. «Τονίσαμε την ανάγκη σεβασμού της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Σομαλίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στον Χάρτη της Αφρικανικής Ένωσης. Η υποστήριξη σε αποσχιστικές οντότητες εντός της Σομαλίας, οι οποίες θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα είναι απαράδεκτη και πρέπει να αποφευχθεί», σημείωσε.

Όπως επεσήμανε, πέρα από την εσωτερική διάσταση, η αποσταθεροποίηση της Σομαλίας ενέχει σοβαρό κίνδυνο διάχυσης της κρίσης στο Κέρας της Αφρικής και πέρα από αυτό.

Η Ελλάδα, πρόσθεσε, «πιστεύει πως η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω διαλόγου και της νόμιμης και διεθνώς αναγνωρισμένης Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Για τη Μέση Ανατολή υπογράμμισε πως ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συνόδευσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επίσκεψή του διαδοχικά στη Ραμάλα και το Ισραήλ, όπου διεξήχθη και η τριμερής μεταξύ Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Ισραήλ.

«Οι εν λόγω επισκέψεις επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι εκ των ελαχίστων χωρών που συνεργάζονται σε υψηλό επίπεδο με την Παλαιστιναική Αρχή και το Ισραήλ, προσφέρει τις καλές υπηρεσίες τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των Περιφερειακών και Διεθνών Οργανισμών», σημείωσε.