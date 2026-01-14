Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πλοίων ελληνικών συμφερόντων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πλοίων ελληνικών συμφερόντων

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πλοίων ελληνικών συμφερόντων
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 13:59

«Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πολιτικών πλοίων ελληνικών συμφερόντων», ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, προσθέτοντας πως «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για το περιβάλλον».

Όπως σημείωσε, από την ενημέρωση που υπάρχει από το υπουργείο Ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται ότι στο πλήρωμα του ενός πλοίου είναι δύο Έλληνες, είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε τραυματισμός.

«Η Ελλάδα ως ναυτικό έθνος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Το θέμα θα το θέσει ο υπουργός Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους του», τόνισε.

Όσον αφορά το Ιράν, η κ. Ζωχιού επεσήμανε ότι «εκφράζουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση και για τις πληροφορίες για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο Ιράν, μέσω και της πρεσβείας μας στην Τεχεράνη, η οποία παραμένει ανοιχτή». Υπογράμμισε, δε, πως οι κυρώσεις έναντι του Ιράν θα συζητηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσθεσε ότι στο Ιράν η πρεσβεία μας είναι ανοιχτή, επίσης δεν υπάρχει κάποιο αίτημα εκκένωσης.

«H Ελλάδα υποστηρίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς. Είναι υποχρέωση όλων η αποχή από τη χρήση βίας και η προστασία των πολιτών», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για το ζήτημα της Γροιλανδίας, απάντησε πως «η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει προτεραιότητα για την Ευρώπη και γενικότερα για το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Η Ελλάδα υποστηρίζει, ανέκαθεν, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών».

Ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, όπως είπε, η Ελλάδα υποστηρίζει την καθολική τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Άλλωστε, υπενθύμισε, «σύμφωνα με τη δήλωσή μας κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο λαός της Βενεζουέλας έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας».

«Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Νικολάς Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτές, δε, οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου», συμπλήρωσε.

Ακόμη, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε πως η χώρα μας εκπροσωπείται στη Βενεζουέλα σε επίπεδο επιτετραμμένου. «Είμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα, δεν έχει υπάρξει κάποιο αίτημα για εκκένωση», ανέφερε.

Όσον αφορά τη Σομαλία, σύμφωνα με κ. Ζωχιού, η επίσημη εθνική θέση της Ελλάδας διατυπώθηκε στην έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις. «Τονίσαμε την ανάγκη σεβασμού της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Σομαλίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στον Χάρτη της Αφρικανικής Ένωσης. Η υποστήριξη σε αποσχιστικές οντότητες εντός της Σομαλίας, οι οποίες θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα είναι απαράδεκτη και πρέπει να αποφευχθεί», σημείωσε.

Όπως επεσήμανε, πέρα από την εσωτερική διάσταση, η αποσταθεροποίηση της Σομαλίας ενέχει σοβαρό κίνδυνο διάχυσης της κρίσης στο Κέρας της Αφρικής και πέρα από αυτό.

Η Ελλάδα, πρόσθεσε, «πιστεύει πως η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω διαλόγου και της νόμιμης και διεθνώς αναγνωρισμένης Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Για τη Μέση Ανατολή υπογράμμισε πως ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συνόδευσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην επίσκεψή του διαδοχικά στη Ραμάλα και το Ισραήλ, όπου διεξήχθη και η τριμερής μεταξύ Ελλάδας-Κυπριακής Δημοκρατίας-Ισραήλ.

«Οι εν λόγω επισκέψεις επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα είναι εκ των ελαχίστων χωρών που συνεργάζονται σε υψηλό επίπεδο με την Παλαιστιναική Αρχή και το Ισραήλ, προσφέρει τις καλές υπηρεσίες τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο των Περιφερειακών και Διεθνών Οργανισμών», σημείωσε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας
Σφοδρή επίθεση Πολάκη για την πολιτική της κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας 14 Ιανουαρίου 2026
Γ. Αυτιάς: Οι 11 διεκδικήσεις για την Ελλάδα το 2026 στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου 14 Ιανουαρίου 2026
Γ. Αυτιάς: Οι 11 διεκδικήσεις για την Ελλάδα το 2026 στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ

Το Καζακστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ευρώπη να εξασφαλίσουν τη μεταφορά πετρελαίου έπειτα από επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σε 750.000 νοικοκυριά στο Κίεβο μετά τη χθεσινή ρωσική μαζική αεροπορική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σε 750.000 νοικοκυριά στο Κίεβο μετά τη χθεσινή ρωσική μαζική αεροπορική επίθεση

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα εξασφάλισε την ενεργειακή επάρκεια της Ουκρανίας για το επόμενο διάστημα, μέσω των συμφωνιών που υπεγράφησαν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα εξασφάλισε την ενεργειακή επάρκεια της Ουκρανίας για το επόμενο διάστημα, μέσω των συμφωνιών που υπεγράφησαν

Επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα στο Σαλαβάτ
ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα στο Σαλαβάτ

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar