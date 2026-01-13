Έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτησε από τρεις Υπουργούς ο Φραγκίσκος Παρασύρης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19
Η ΕΤΕπ στηρίζει την πρώτη επένδυση παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη με €90 εκατ. για τη METLEN στη Στερεά Ελλάδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/01/2026 - 14:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 13:20
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αμαρουσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 13:17

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτησε από τρεις Υπουργούς ο Φραγκίσκος Παρασύρης

Έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτησε από τρεις Υπουργούς ο Φραγκίσκος Παρασύρης
Newsroom
Τρίτη, 13/01/2026 - 12:53

Την κήρυξη του Δήμου Ηρακλείου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξ αιτίας της λειψυδρίας, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Απευθυνόμενος στους Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος, τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου για την κήρυξη έκτακτης κατάστασης λόγω της λειψυδρίας, ώστε μέσα από τη διαδικασία αυτή να καταφέρει να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς τα πράγματα προμηνύονται εξαιρετικά αρνητικά, αν δεν υπάρξει ανατροφοδότηση του φυσικού πόρου.

«Ο Δήμος προτίθεται να διεκδικήσει το ποσό των 100 εκ. ευρώ για να αντιμετωπίσει τα οξύτατα προβλήματα με τη λειψυδρία και επειδή μέχρι σήμερα σε σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων μου, στην ουσία κανένα Υπουργείο δεν έχει δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση κάποιου έργου σας καλώ να με ενημερώσετε σχετικά με την πρόθεσή σας, να συνδράμετε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων και ευρύτερων παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, που αναμένεται να υπάρξει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου», υπογραμμίζει στην ερώτηση.

Με δεδομένο, μάλιστα, το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών έχει απαντήσει ότι το κόστος αντικατάστασης του αγωγού από τα Μάλλια στο Ηράκλειο ανέρχεται στα 6,5 εκ. ευρώ και ενώ αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα του έργου το Υπουργείο δεν προχωρά στην ανακοίνωση χρηματοδότησής του, ο Φραγκίσκος Παρασύρης θέτει ξανά επί τάπητος το ζήτημα, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, τονίζοντας ότι ανάλογη χρηματοδότηση απαιτείται και για την αντικατάσταση του αγωγού της Τυλίσου.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης, ασκεί έντονη κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, καθώς τον Οκτώβριο ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Εύρυτος, ύψους 2,5 δις ευρώ για τη λειψυδρία στην Αττική και την ίδια στιγμή, τα αρμόδια Υπουργεία αγνοούν τη δραματική κατάσταση που διαμορφώνεται στο Ηράκλειο, με την παρατεταμένη ανομβρία να έχει φέρει τα πράγματα σε οριακό σημείο. «Όπως, άλλωστε, γνωρίζετε, το Φράγμα του Αποσελέμη λειτουργεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Όπως εξελίσσεται το φετινό υδρολογικό έτος οριακά τα αποθέματα θα φτάσουν ως τα τέλη του Φεβρουαρίου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή στον ταμιευτήρα υπάρχουν 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού, από τα οποία μόνο τα 700.000 είναι διαθέσιμα προς τους Δήμους», υπενθυμίζει δεικτικά ο Βουλευτής.

