Έκτακτο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στον Δήμο Ηρακλείου, ζήτησε από τρεις Υπουργούς ο Φραγκίσκος Παρασύρης

Απευθυνόμενος στους Υπουργούς Εσωτερικών, Υποδομών και Περιβάλλοντος, τονίζει ότι η κυβέρνηση οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου για την κήρυξη έκτακτης κατάστασης λόγω της λειψυδρίας, ώστε μέσα από τη διαδικασία αυτή να καταφέρει να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς τα πράγματα προμηνύονται εξαιρετικά αρνητικά, αν δεν υπάρξει ανατροφοδότηση του φυσικού πόρου.

«Ο Δήμος προτίθεται να διεκδικήσει το ποσό των 100 εκ. ευρώ για να αντιμετωπίσει τα οξύτατα προβλήματα με τη λειψυδρία και επειδή μέχρι σήμερα σε σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων μου, στην ουσία κανένα Υπουργείο δεν έχει δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση κάποιου έργου σας καλώ να με ενημερώσετε σχετικά με την πρόθεσή σας, να συνδράμετε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων και ευρύτερων παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, που αναμένεται να υπάρξει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου», υπογραμμίζει στην ερώτηση.

Με δεδομένο, μάλιστα, το γεγονός ότι το Υπουργείο Υποδομών έχει απαντήσει ότι το κόστος αντικατάστασης του αγωγού από τα Μάλλια στο Ηράκλειο ανέρχεται στα 6,5 εκ. ευρώ και ενώ αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα του έργου το Υπουργείο δεν προχωρά στην ανακοίνωση χρηματοδότησής του, ο Φραγκίσκος Παρασύρης θέτει ξανά επί τάπητος το ζήτημα, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, τονίζοντας ότι ανάλογη χρηματοδότηση απαιτείται και για την αντικατάσταση του αγωγού της Τυλίσου.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης, ασκεί έντονη κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, καθώς τον Οκτώβριο ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Εύρυτος, ύψους 2,5 δις ευρώ για τη λειψυδρία στην Αττική και την ίδια στιγμή, τα αρμόδια Υπουργεία αγνοούν τη δραματική κατάσταση που διαμορφώνεται στο Ηράκλειο, με την παρατεταμένη ανομβρία να έχει φέρει τα πράγματα σε οριακό σημείο. «Όπως, άλλωστε, γνωρίζετε, το Φράγμα του Αποσελέμη λειτουργεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Όπως εξελίσσεται το φετινό υδρολογικό έτος οριακά τα αποθέματα θα φτάσουν ως τα τέλη του Φεβρουαρίου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή στον ταμιευτήρα υπάρχουν 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού, από τα οποία μόνο τα 700.000 είναι διαθέσιμα προς τους Δήμους», υπενθυμίζει δεικτικά ο Βουλευτής.



