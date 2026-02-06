Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης

Διορθωτικές παρεμβάσεις, αύξηση του προϋπολογισμού πάνω από τα 500 εκ. ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι και τροποποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Με ερώτηση προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Βουλευτής τονίζει «αναγκαία είναι και η τροποποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς σύμφωνα πάλι με δηλώσεις σας «τα εισοδηματικά όρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν οριστεί στα 25.000 ευρώ για άγαμο αιτούντα και στα 35.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς τέκνα. Προβλέπονται προσαυξήσεις 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ υπάρχουν ειδικές διατάξεις για μονογονεϊκές οικογένειες». Ιδιαιτέρως, επειδή, για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται και ίδια κεφάλαια, πρόβλεψη ιδιαίτερα «σφιχτή» για τη συμπληρωματική πλειονότητα των δυνητικών δικαιούχων, επισημαίνεται ότι η «χαλάρωση» των εισοδηματικών κριτηρίων είναι απολύτως αναγκαία. Τέλος, επειδή, σε όλη τη χώρα τα προβλήματα με το Κτηματολόγιο είναι μεγάλα, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις σε μεταβιβάσεις κατοικιών, θα πρέπει να επεκτείνετε χρονικά την εφαρμογή του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς ακινήτων».

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης, στην ερώτηση αναδεικνύει το γεγονός ότι η στεγαστική κρίση, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχει δημιουργήσει ένα έλλειμμα, το οποίο σύμφωνα με μελέτες, ξεπερνά τις 250.000 κατοικίες. Την ίδια στιγμή πολλές κατοικίες είναι παλαιές, κατασκευασμένες πριν το 1990, με σημαντικές φθορές που προϋποθέτουν την ανακαίνισή τους, πριν την χρήση τους. Όμως η πλειονότητα των ιδιοκτητών δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να τα επισκευάσει και προσπαθεί να βρει τρόπους για να επιδοτηθεί για τις απαιτούμενες εργασίες. Αυτό μάλιστα δείχνει και το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για όλα τα προγράμματα ανακαίνισης και κυρίως του «Εξοικονομώ».

Τονίζεται, σε αυτό το σημείο ότι το κόστος στέγασης στη χώρα μας συγκρινόμενο με το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της Ευρώπης. Ενώ η αύξηση τιμών κατοικιών το 2023 ανήλθε στο 13,9% και στο 8,7% το 2024, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε με βραδύτερο ρυθμό: 8,1% το 2023 και 5,6% το 2024.

Τα ερωτήματα όπως τέθηκαν από τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής