Νέα Αριστερά: Εκδικητική και αναιτιολόγητη απόλυση εργαζόμενου στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας

Εννέα (09) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, μετά από πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας και Γραμματέα της Κ.Ο. Πέτης Πέρκα, κατέθεσαν ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την εκδικητική και αναιτιολόγητη απόλυση εργαζόμενου στα Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας, την Προστασία συνδικαλιστικών, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι Βουλευτές αναφέρουν ότι σοβαρά ερωτήματα εγείρει η καταγγελλόμενη απόλυση του εργαζόμενου Κώστα Κοβάτση από την εταιρεία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε., χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση, όπως προκύπτει από δημόσιες ανακοινώσεις του Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια και της Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Αχλάδας .

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η απόλυση φέρεται να έχει εκδικητικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη στάση του εργαζόμενου απέναντι στην επέκταση του λιγνιτωρυχείου, αλλά και με τη συμμετοχή του σε συλλογικές δράσεις κατοίκων που αγωνίζονται για την προστασία της κατοικίας, της περιουσίας και της ζωής τους.

Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά ζητήματα:

παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας,

καταστρατήγησης της συνδικαλιστικής και κοινωνικής ελευθερίας,

εκφοβισμού εργαζομένων που αντιστέκονται σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά επιζήμιες πρακτικές,

δημιουργίας κλίματος σιωπής και πειθάρχησης μέσω απολύσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, δεν έχει υπάρξει έως σήμερα σαφής και δημόσια τοποθέτηση στήριξης από θεσμικούς συνδικαλιστικούς φορείς, όπως το Σωματείο Εργαζομένων Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας και το Εργατικό Κέντρο Φλώρινας, γεγονός που εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας και εγκατάλειψης των εργαζομένων.

Η απόλυση εργαζόμενου επειδή υπερασπίζεται το δικαίωμα στη στέγη, στο περιβάλλον και στην αξιοπρέπεια δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή σε ένα κράτος δικαίου και κοινωνικής προστασίας.

Επειδή η προστασία από εκδικητικές απολύσεις αποτελεί βασικό πυλώνα της εργατικής νομοθεσίας,

Επειδή η ελευθερία έκφρασης, η κοινωνική δράση και η συμμετοχή σε συλλογικούς αγώνες δεν μπορούν να αποτελούν λόγο απόλυσης,

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει άμεσα όταν καταγγέλλονται φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και εκφοβισμού,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Έχει λάβει γνώση των καταγγελιών για την απόλυση του εργαζόμενου Κώστα Κοβάτση από τη Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε. και ποια είναι η θέση του επ’ αυτών; Έχουν κινηθεί ή προτίθεται να κινηθούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΣΕΠΕ) για τη διερεύνηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης απόλυσης; Πώς προτίθεται να διασφαλίσει ότι εργαζόμενοι δεν θα στοχοποιούνται ή απολύονται επειδή συμμετέχουν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς ή συλλογικούς αγώνες; Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας από εκδικητικές απολύσεις, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από εξορυκτικές δραστηριότητες; Ποια μέτρα λαμβάνει το Υπουργείο ώστε να διασφαλίζεται ο θεσμικός ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων στην υπεράσπιση των εργαζομένων και να αποτρέπεται η σιωπή ή η ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Τζούφη Μερόπη

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ