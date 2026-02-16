Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014

Σημαντική στιγμή χαρακτήρισε την υπογραφή των συμβάσεων ερευνών με τη κοινοπραξία Chevron-Helleniq Energy, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης σε ανάρτησή του μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Μανιάτης αναφέρει:

«Σημαντική ασφαλώς στιγμή η σημερινή υπογραφή των συμβάσεων ερευνών με τη CHEVRON, νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Όμως, για να μην ξεχνάμε: ελπίζω να μην επαναλάβει ο πρωθυπουργός δηλώσεις όπως αυτή στον ΟΗΕ «το αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα, που χάνει την αξία του», ούτε να διώξουν από τη χώρα εγκατεστημένους ενεργειακούς κολοσσούς, όπως έγινε το 2021-2022, με τη γαλλική TOTAL και την ισπανική REPSOL.

Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014, πάνω στον οποίο βασίζεται και η σημερινή σύμβαση, όπως φαίνεται και από το χάρτη που δημοσιεύει η ίδια η κυβέρνηση.

Η χώρα μπορεί και πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου».