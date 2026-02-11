Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Σάκης Αρναούτογλου, στη συζήτηση για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το τελευταίο διάστημα την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη νότια Ιταλία, τη Μάλτα και την Ελλάδα, με αντικείμενο την ευρωπαϊκή αντίδραση και την ενίσχυση των μηχανισμών ετοιμότητας, προετοιμασίας και αλληλεγγύης.

Ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι, για ακόμη μία φορά, η Ευρώπη συζητά την ετοιμότητα των μηχανισμών της αφού η καταστροφή έχει ήδη συμβεί, επισημαίνοντας πως η πρόληψη και η προετοιμασία εξακολουθούν να αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Τόνισε ότι η πρόληψη πρέπει να καταστεί πρωταρχικό μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε τη μετάβαση από τη λογική της εκ των υστέρων διαχείρισης σε έναν υποχρεωτικό, οργανωμένο προληπτικό σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη συστηματική χαρτογράφηση της κλιματικής τρωτότητας και των κινδύνων σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης, με ενσωμάτωση των δεδομένων στον περιφερειακό σχεδιασμό, τεχνική υποστήριξη προς τις τοπικές αρχές και σαφή σύνδεση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με προληπτικά έργα ανθεκτικότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών, οι οποίες –όπως σημείωσε– βρίσκονται στην πρώτη γραμμή απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, συχνά όμως χωρίς επαρκή εργαλεία, πόρους και θεσμική στήριξη.

Κλείνοντας, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν συγκεκριμένες και αποφασιστικές πολιτικές για την κλιματική ανθεκτικότητα, με έμφαση στην πρόληψη, στις δημόσιες επενδύσεις και στην ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.