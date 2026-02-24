Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ

Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
Newsroom
Τρίτη, 24/02/2026 - 14:59

«Με την εφαρμογή του καθεστώτος των λεγόμενων «προτεραιοτήτων» για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (ΟΠΣ) από τον ΑΔΜΗΕ, έχει καταργηθεί στην πράξη η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, χωρίς να έχει αντικατασταθεί από ένα σαφές, αντικειμενικό και διαφανές σύστημα αξιολόγησης.

Ως αποτέλεσμα, έργα ΑΠΕ με πλήρη και ώριμα αιτήματα ήδη από το έτος 2021 παραμένουν μέχρι σήμερα αποκλεισμένα, ενώ άλλα έργα λαμβάνουν προτεραιότητα βάσει ασαφών κριτηρίων. Κεντρικό ζήτημα της εφαρμοζόμενης πολιτικής αποτελεί η ουσιαστική απουσία διαφάνειας. Ο ΑΔΜΗΕ δεν έχει δημοσιοποιήσει αναλυτική μεθοδολογία για την κατάταξη των έργων στις ομάδες προτεραιότητας, ούτε συγκριτικούς πίνακες με τα αιτήματα, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τη σειρά με την οποία εξετάζονται. Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να γνωρίζουν για ποιον λόγο ένα έργο προηγείται ή παραμένει σε αναμονή, γεγονός που υπονομεύει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της λογοδοσίας. Η αδιαφάνεια εντείνεται περαιτέρω από τη δυνατότητα υπαγωγής ορισμένων έργων σε περισσότερες από μία ομάδες προτεραιότητας, με επιλογή της ομάδας από τον ίδιο τον επενδυτή. Η πρακτική αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη αιτιολογημένων αποφάσεων, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την αντικειμενικότητα της διαδικασίας», τονίζει με ερώτησή του, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας.

Απευθυνόμενος στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναδεικνύει με έμφαση το γεγονός ότι, μέσω της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων έργων, εξαντλείται ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για διασύνδεση ΑΠΕ – ιδίως στο Σύστημα των 150 kV – αποκλείοντας ώριμες επενδύσεις και στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας. Για την κατάσταση αυτή, την πολιτική ευθύνη φέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την επιχειρησιακή ευθύνη εφαρμογής ο ΑΔΜΗΕ.

Τα τελευταία τρία χρόνια το καθεστώς προτεραιότητας για την έκδοση Όρων Σύνδεσης έργων ΑΠΕ έχει τροποποιηθεί κατ’ επανάληψη (5 φορές!) μέσω διαδοχικών Υπουργικών Αποφάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων. Οι συνεχείς παρεμβάσεις, αντί να αποσαφηνίζουν το πλαίσιο, φαίνεται να έχουν διαμορφώσει ένα σύνθετο και αδιαφανές σύστημα πολλαπλών «ειδικών κατηγοριών», όπου κάθε νέα ρύθμιση εισάγει κατ’ εξαίρεση προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων έργων.

Τα ερωτήματα όπως τέθηκαν από τον Φραγκίσκο Παρασύρη στον Υπουργό.

  1. Για ποιον λόγο δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τον ΑΔΜΗΕ πλήρης και ιεραρχικά αποτυπωμένη λίστα κατάταξης των έργων στις ομάδες προτεραιότητας;
  2. Ποια συγκεκριμένα, αντικειμενικά και ελέγξιμα κριτήρια εφαρμόζονται για τη χορήγηση ΟΠΣ και πώς αυτά γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους;
  3. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση, όταν επιτρέπεται η υπαγωγή έργων σε περισσότερες από μία ομάδες προτεραιότητας και πώς διασφαλίζεται ότι δεν ασκείται διακριτική ευχέρεια από τους Διαχειριστές κατά την εφαρμογή των διατάξεων
  4. Προτίθεται το Υπουργείο να επιβάλει την άμεση δημοσιοποίηση πινάκων, στοιχείων και αιτιολογημένων αποφάσεων, ώστε να αποκατασταθεί η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη στη διαδικασία χορήγησης ΟΠΣ;
  5. Με ποιο σκεπτικό δημιουργήθηκε κάθε υποομάδα από τις 10 της ομάδας Α που έχει την ανώτερη προτεραιότητα στην έκδοση ΟΠΣ;
  6. Πόσα έργα μετακινήθηκαν σε ανώτερη κατηγορία προτεραιότητας κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων και ποια ήταν η προηγούμενη κατάταξή τους;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Ουάσιγκτον
Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην Ουάσιγκτον 24 Φεβρουαρίου 2026
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη 25 Φεβρουαρίου 2026
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026

Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία

Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση

Η NANKO Ενέργεια ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η NANKO Ενέργεια ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα