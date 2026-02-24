Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ

«Με την εφαρμογή του καθεστώτος των λεγόμενων «προτεραιοτήτων» για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (ΟΠΣ) από τον ΑΔΜΗΕ, έχει καταργηθεί στην πράξη η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, χωρίς να έχει αντικατασταθεί από ένα σαφές, αντικειμενικό και διαφανές σύστημα αξιολόγησης.

Ως αποτέλεσμα, έργα ΑΠΕ με πλήρη και ώριμα αιτήματα ήδη από το έτος 2021 παραμένουν μέχρι σήμερα αποκλεισμένα, ενώ άλλα έργα λαμβάνουν προτεραιότητα βάσει ασαφών κριτηρίων. Κεντρικό ζήτημα της εφαρμοζόμενης πολιτικής αποτελεί η ουσιαστική απουσία διαφάνειας. Ο ΑΔΜΗΕ δεν έχει δημοσιοποιήσει αναλυτική μεθοδολογία για την κατάταξη των έργων στις ομάδες προτεραιότητας, ούτε συγκριτικούς πίνακες με τα αιτήματα, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τη σειρά με την οποία εξετάζονται. Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να γνωρίζουν για ποιον λόγο ένα έργο προηγείται ή παραμένει σε αναμονή, γεγονός που υπονομεύει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της λογοδοσίας. Η αδιαφάνεια εντείνεται περαιτέρω από τη δυνατότητα υπαγωγής ορισμένων έργων σε περισσότερες από μία ομάδες προτεραιότητας, με επιλογή της ομάδας από τον ίδιο τον επενδυτή. Η πρακτική αυτή, σε συνδυασμό με την έλλειψη αιτιολογημένων αποφάσεων, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την αντικειμενικότητα της διαδικασίας», τονίζει με ερώτησή του, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας.

Απευθυνόμενος στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναδεικνύει με έμφαση το γεγονός ότι, μέσω της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων έργων, εξαντλείται ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για διασύνδεση ΑΠΕ – ιδίως στο Σύστημα των 150 kV – αποκλείοντας ώριμες επενδύσεις και στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας. Για την κατάσταση αυτή, την πολιτική ευθύνη φέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την επιχειρησιακή ευθύνη εφαρμογής ο ΑΔΜΗΕ.

Τα τελευταία τρία χρόνια το καθεστώς προτεραιότητας για την έκδοση Όρων Σύνδεσης έργων ΑΠΕ έχει τροποποιηθεί κατ’ επανάληψη (5 φορές!) μέσω διαδοχικών Υπουργικών Αποφάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων. Οι συνεχείς παρεμβάσεις, αντί να αποσαφηνίζουν το πλαίσιο, φαίνεται να έχουν διαμορφώσει ένα σύνθετο και αδιαφανές σύστημα πολλαπλών «ειδικών κατηγοριών», όπου κάθε νέα ρύθμιση εισάγει κατ’ εξαίρεση προνομιακή μεταχείριση συγκεκριμένων έργων.

Τα ερωτήματα όπως τέθηκαν από τον Φραγκίσκο Παρασύρη στον Υπουργό.