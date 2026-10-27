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Α. Γκουτέρες: Οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν πρέπει να γίνει σεβαστό, ούτε αποδεκτό

Α. Γκουτέρες: Οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν πρέπει να γίνει σεβαστό, ούτε αποδεκτό
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 10:42
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Απαράδεκτες χαρακτήρισαν τις παραβιάσεις του Δικαίου της Θάλασσας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε στο Κάιρο.

Αναφερόμενος στις χώρες που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο σε σχέση με τις θαλάσσιες συμφωνίες, δήλωσε κατηγορηματικά ότι κάθε ενέργεια που δεν συνάδει με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή. Τόνισε, μάλιστα, ότι «η ισχύς του δικαίου πρέπει να υπερισχύει του δικαίου της ισχύος», υπογραμμίζοντας την ανάγκη των διεθνών κανόνων από όλα τα κράτη.
Ειδικότερα, ο κ. Γκουτέρες ρωτήθηκε «ποια είναι η θέση του ΟΗΕ απέναντι σε χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τις θαλάσσιες συμφωνίες».

«Λοιπόν, η θέση μας είναι απολύτως σαφής: οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου είναι απαράδεκτες», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε: «Όσον αφορά την κατάσταση στη θάλασσα, υπάρχει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν θα πρέπει να γίνει σεβαστό, ούτε να γίνει αποδεκτό. Όσον αφορά τις άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, η θέση μας ήταν πάντοτε απολύτως σαφής: πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ισχύς του δικαίου υπερισχύει του δικαίου της ισχύος. Και αυτό ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρατε».

Ο Γ.Γ του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αίγυπτο, εκτός από την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αναφέρθηκε στις σημαντικότερες αναφορές.
Ειδικότερα, είπε ότι η Αίγυπτος λειτουργεί ως πυλώνας πολυμερούς συνεργασίας και ως βασικός παράγοντας σταθερότητας στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύγκρουση στη Γάζα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άρσης των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια, την προστασία των αμάχων και την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών, τις εξαγωγές Παλαιστινίων και την κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Επανέλαβε, επίσης, ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί τη μόνη βιώσιμη προοπτική για τη διαρκή ειρήνη, με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να συνυπάρχουν ειρηνικά και με ασφάλεια, σύμφωνα με τις διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.
Επίσης, ο κ. Γκουτέρες τόνισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στένα του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Προειδοποίησε, επίσης, ότι οι αλλαγές στην Ερυθρά και στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η κρίση στα Στένα του Ορμούζ, επιβαρύνουν το διεθνές εμπόριο, αυξάνουν το ενεργειακό κόστος και επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.

Αναφορικά με την ένταση μεταξύ Ιράν και χωρών του Κόλπου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, καθώς οι συνέπειές της θα μπορούσαν να είναι απρόβλεπτες και να επεκταθούν πολύ πέρα από την περιοχή. Κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να επιδιώξουν διπλωματικές λύσεις.

Για το Σουδάν, τόνισε την ανάγκη άμεσης παύσης των εχθροπραξιών, την προστασία των αμάχων και τη διακοπή της παροχής όπλων που επιχειρεί εναντίον τους.
Για τη Λιβύη, επισήμανε την ανάγκη ενοποίησης των θεσμών και διεξαγωγής εθνικών εκλογών, προκειμένου να τερματιστεί η παρατεταμένη μεταβατική περίοδος.

Τέλος, ο Αντόνιο Γκουτέρες αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς στήριξης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες που φιλοξενούν πρόσφυγες, όπως η Αίγυπτος. Υποστήριξη ότι απαιτούνται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή και η επιρροή των αναπτυσσόμενων χωρών στη λήψη αποφάσεων.

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