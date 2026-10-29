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Το συνηθισμένο λάθος που «σκοτώνει» το air fryer

Το συνηθισμένο λάθος που «σκοτώνει» το air fryer
an Vic Tor on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 06:24
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Μια φριτέζα αέρα (air fryer) είναι σχεδιασμένη να αντέχει για χρόνια, κι όμως τα καλάθια συχνά κολλάνε, ξεφλουδίζουν ή βγάζουν καπνό μέσα σε λίγους μήνες. Ο ένοχος δεν είναι άλλος από μια καθημερινή, «αθώα» συνήθεια.

Το να ψεκάζετε το καλάθι με ένα σπρέι μαγειρικής μοιάζει ο πιο προφανής τρόπος για να μην κολλήσει το φαγητό. Το πρόβλημα, ωστόσο, κρύβεται στα ίδια τα συστατικά του δοχείου. Πολλά εμπορικά σπρέι περιέχουν λεκιθίνη (έναν γαλακτωματοποιητή), προωθητικά αέρια και αντιαφριστικούς παράγοντες.

Σε υψηλές θερμοκρασίες, η λεκιθίνη δεν καίγεται καθαρά. Αντίθετα, ψήνεται πάνω στην επιφάνεια και δημιουργεί ένα κολλώδες, «λαστιχωτό» στρώμα που δεν φεύγει με το συνηθισμένο πλύσιμο. Αυτό το υπόλειμμα επικαλύπτει την αντικολλητική επιφάνεια και, με τον χρόνο, κάνει το φαγητό να κολλάει ακόμη περισσότερο. Όταν προσπαθείτε να το καθαρίσετε τρίβοντάς το, καταλήγετε να χαράζετε την επίστρωση, με αποτέλεσμα το καλάθι να αρχίσει να ξεφλουδίζει.

Η ειρωνεία είναι ότι η αντικολλητική επίστρωση έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με ελάχιστο λίπος. Τα περισσότερα σύγχρονα καλάθια αποδίδουν το φαγητό μια χαρά με ελάχιστο λάδι, ενώ το περιττό σπρέι καταλήγει απλώς να χαλάει τη συσκευή.

Τι να κάνετε αντί γι' αυτό:

  • Λαδώστε το φαγητό, όχι το καλάθι: Ανακατέψτε τα λαχανικά ή τις πατάτες με ένα κουταλάκι του γλυκού λάδι σε ένα μπολ πριν τα βάλετε στη συσκευή.
  • Χρησιμοποιήστε spray ή πινέλο και κάποιο λάδι που αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες (ελαιόλαδο, έλαιο αvocado ή καλαμποκέλαιο).
  • Ξεχάστε εντελώς το λάδι σε τροφές που περιέχουν ήδη λίπος, όπως τα μπουτάκια κοτόπουλου, το μπέικον ή τα κατεψυγμένα πανέ προϊόντα.
  • Καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση με ζεστό νερό, σαπούνι και ένα μαλακό σφουγγάρι. Ποτέ σύρμα!

Αν το καλάθι σας κολλάει, φτιάξτε μια πάστα από μαγειρική σόδα και ελάχιστο νερό, αφήστε την για 15 λεπτά και περάστε την με ένα μαλακό σφουγγάρι για να φύγει το στρώμα χωρίς χρατζουνιές.

Δύο ακόμη συνήθειες που χαλάνε το air fryer

Η θέση του: Αν βάλετε τη συσκευή κολλητά στον τοίχο ή κάτω από ντουλάπι, φράζετε τον εξαερισμό και το air fryer υπερθερμαίνεται. Αφήστε λίγα εκατοστά κενό γύρω-γύρω.

Η πρίζα: Όπως κάθε συσκευή υψηλής ισχύος, το air fryer δεν πρέπει ποτέ να συνδέεται σε πολύπριζο, αλλά απευθείας σε πρίζα.

Πηγή: The Coolist

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2026 - 06:24
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