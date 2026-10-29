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Στ. Παπασταύρου: Ευελιξία μέσω της ρήτρας διαφυγής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Στ. Παπασταύρου: Ευελιξία μέσω της ρήτρας διαφυγής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους
Newsroom
Πέμπτη, 29/10/2026 - 11:13
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Στο επίκεντρο η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Την ανάγκη αξιοποίησης της ευελιξίας που παρέχει η ρήτρα διαφυγής, προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου, τόνισε:

«Σήμερα, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, συζητούμε για την ενεργειακή ασφάλεια τον χειμώνα που έρχεται, τις χρεώσεις δικτύων και τους ευρωπαϊκούς στόχους μετά το 2030. Η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Χρειαζόμαστε την αναγκαία ευελιξία μέσα στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για να λάβουμε τώρα στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης. Μέτρα που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και έτσι θα στηρίξουν ουσιαστικά τους πολίτες.

Ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός είναι απαραίτητος. Πρέπει όμως, σε περιόδους κρίσης, όπως τώρα, να συνοδεύεται από άμεσες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα στους λογαριασμούς ενέργειας.

Θα μιλήσουμε επίσης για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Θα ενημερώσω τους ομολόγους μου για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς επίσης και για τα επόμενα βήματα. Ένα έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας που προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Ένα έργο που θα άρει τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κύπρου.

Οφείλουμε να οικοδομήσουμε μια Ενεργειακή Ένωση που θα περιλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη και θα αποφέρει απτά οφέλη σε όλους τους πολίτες».

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