Σταύρος Παπασταύρου: Προχωράμε αποφασιστικά για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου

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Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες – Επόμενο βήμα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

Εγκρίθηκε, σήμερα, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης, η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) 5Α για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των Ιονίων Νήσων. [ΕΔΩ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ]. Με την έγκρισή της, το 77,5% της συνολικής έκτασης του Δικτύου Natura 2000 της χώρας καλύπτεται πλέον από εγκεκριμένες ΕΠΜ.

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει 22 περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στους Οθωνούς, το Μαθράκι, την Ερείκουσα, την Κέρκυρα, τους Παξούς και τους Αντίπαξους, τη Λευκάδα, τον Σκορπιό, το Μεγανήσι, τον Κάλαμο, τον Καστό, το Αρκούδι, τον Άτοκο, τον Βρομωνά, την Κεφαλληνία, τη Ζάκυνθο, τις Στροφάδες, καθώς και σε νησίδες του Ιονίου.

Με τη νέα αυτή μελέτη, ολοκληρώνονται οι ΕΠΜ που απαιτούνται για τη σύνταξη του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου, καλύπτοντας τα εναπομείναντα χερσαία τμήματά του (περιοχές της Ζακύνθου και των νησιών και νησίδων του Εσωτερικού Αρχιπελάγους του Ιονίου) που είναι ήδη ενταγμένα στο Δίκτυο Natura 2000.

Η έγκρισή της, σε συνέχεια και των προηγούμενων ΕΠΜ για το θαλάσσιο τμήμα του πάρκου και των άλλων χερσαίων τμημάτων του, συμβάλλει στην ουσιαστική θωράκιση των Ιονίων Νήσων και την ολοκληρωμένη προστασία του μοναδικού φυσικού τους πλούτου, διασφαλίζοντας ότι η προστασία της φύσης αποτελεί σταθερό πυλώνα για το μέλλον των νησιών και των τοπικών κοινωνιών τους.

Διαμορφώνεται, έτσι, για πρώτη φορά ένα σαφές, συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο κανόνων για τις προστατευόμενες περιοχές στο σύνολο των Ιονίων Νήσων, ενώ, παράλληλα, ενισχύεται ο συνολικός σχεδιασμός προστασίας του θαλάσσιου και νησιωτικού χώρου του Ιονίου Πελάγους.

Μέσω της ΕΠΜ καθορίζονται:

  • ζώνες προστασίας,
  • επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες,
  • μέτρα διαχείρισης και προστασίας, με στόχο τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και τη συμβατότητα με ήπιες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Οι επιμέρους στόχοι προστασίας περιλαμβάνουν:

  • τη διατήρηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος που είναι μοναδικά σε διεθνές, κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο,
  • την αντιμετώπιση πιέσεων και απειλών που επηρεάζουν την κατάσταση διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών,
  • την ανταπόκριση της χώρας στις κοινοτικές δεσμεύσεις όσον αφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ΕΠΜ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία σημαντικών απειλούμενων ειδών, όπως η μεσογειακή φώκια, τα κητώδη και οι θαλάσσιες χελώνες, καθώς και στην ορνιθοπανίδα και τα ενδημικά είδη των νησίδων. Παράλληλα, προστατεύονται ευαίσθητοι τύποι οικοτόπων, με έμφαση στα θαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας, ενώ αναγνωρίζεται η υψηλή οικολογική και βιογεωγραφική αξία του Ιονίου πελάγους. Η ΕΠΜ αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιωτικών περιοχών και επιδιώκει την αναγκαία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε συνέχεια της πρόσφατης υποβολής του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου Ι – Νότιες Κυκλάδες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η έγκριση της ΕΠΜ αποτελεί ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση της σχετικής δέσμευσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θεσμοθέτηση των νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, θέτοντας έτσι, την Ελλάδα, πανευρωπαϊκά στην πρωτοπορία της προστασίας περιβάλλοντος.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Μετά την κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου Ι – Νότιες Κυκλάδες, προχωράμε αποφασιστικά και στο Ιόνιο. Με την έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τα Ιόνια Νησιά, ολοκληρώνουμε τις μελέτες που απαιτούνται και περνάμε στην προετοιμασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του Πάρκου. Υλοποιούμε, βήμα προς βήμα, τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα. Ο μοναδικός φυσικός πλούτος του Ιονίου, από τα λιβάδια Ποσειδωνίας έως τα απειλούμενα θαλάσσια είδη, αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά και ευθύνη μας να τον διαφυλάξουμε. Θέτουμε σαφείς κανόνες προστασίας, που συνδυάζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Πλέον, το 77,5% της συνολικής έκτασης του Δικτύου Natura 2000 της χώρας καλύπτεται από εγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες. Με επιστημονική τεκμηρίωση και συγκεκριμένα βήματα, ενισχύουμε την προστασία της φύσης και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη για την προστασία των θαλασσών μας».

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