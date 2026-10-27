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Schneider Electric και Greenly ενισχύουν την απανθρακοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Schneider Electric και Greenly ενισχύουν την απανθρακοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 14:39
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Η Schneider Electric, παγκόσμιος ηγέτης στην ενεργειακή τεχνολογία, ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με την Greenly, την παγκόσμια πλατφόρμα μέτρησης και διαχείρισης ανθρακικού αποτυπώματος, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος Decarbonization Champion Program (DCP).

Το διευρυμένο πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία βιωσιμότητας της εταιρείας που είναι ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)-συνεργάτες σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας του ηλεκτρολογικού κλάδου, ώστε να μετρούν, να διαχειρίζονται και να μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα, βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργική τους απόδοση, με την υποστήριξη της SE Advisory Services, της παγκόσμιας συμβουλευτικής υπηρεσίας της Schneider Electric.

Ένα δομημένο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του ηλεκτρολογικού κλάδου.

Μέσω του Decarbonization Champion Program, η Schneider Electric συνεργάζεται με το παγκόσμιο δίκτυο μικρομεσαίων επιχειρήσεων-συνεργατών της, προσφέροντας έναν δομημένο οδικό χάρτη απανθρακοποίησης, ο οποίος συνδυάζει την πλατφόρμα καταγραφής ανθρακικού αποτυπώματος της Greenly με στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα βιωσιμότητας από τη SE Advisory Services, με στόχο την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης σε ολόκληρη την παγκόσμια αλυσίδα αξίας.

Το πρόγραμμα προσφέρει εκτιμώμενη ετήσια αξία άνω των 34.000 δολαρίων ΗΠΑ (άνω των 30.000 ευρώ) για κάθε συνεργάτη του δικτύου, η οποία περιλαμβάνει:

  • Πρόσβαση στο Schneider Electric Sustainability and Energy Tech School, για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ομάδων των συνεργατών πάνω στις βασικές αρχές της βιωσιμότητας.
  • Πρόσβαση στην πλατφόρμα Greenly για τη μέτρηση, οπτικοποίηση, παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών Scope 1 και Scope 2.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες από τη SE Advisory Services, που συνδυάζουν εξ αποστάσεως ελέγχους, workshops στρατηγικής και συνδιαμόρφωση οδικών χαρτών απανθρακοποίησης, καθώς και πρόσβαση σε επιλεγμένες τεχνολογίες απανθρακοποίησης της Schneider Electric και οικονομικά κίνητρα.
  • Κοινή προβολή και αναγνώριση των συνεργατών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναδεικνύουν σημαντικά οικονομικά οφέλη

Οι πιλοτικές εφαρμογές στην περιοχή του Ειρηνικού αναδεικνύουν τις δυνατότητες του προγράμματος να δημιουργήσει ουσιαστικό επιχειρηματικό όφελος. Με βάση τους πρώτους ελέγχους που πραγματοποίησε η SE Advisory Services για τους συμμετέχοντες οργανισμούς, ένας εργολάβος εντόπισε δυνατότητες ετήσιας εξοικονόμησης άνω των 28.500 δολαρίων ΗΠΑ (40.000 AUD), ενώ κατασκευαστική εταιρεία με έδρα το Queensland εντόπισε δυνητική εξοικονόμηση άνω των 178.000 δολαρίων ΗΠΑ (250.000 AUD), μέσω λειτουργικών βελτιώσεων, όπως η ενίσχυση της αποδοτικότητας των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα, η μετατόπιση φορτίου και η βελτιστοποίηση του εξοπλισμού.

Το πρόγραμμα βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση παγκόσμιας ανάπτυξης μέσω του οικοσυστήματος συνεργατών της Schneider Electric.

Αυξανόμενες απαιτήσεις από τους τελικούς πελάτες και ένα διαρκώς εξελισσόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον

Η συνεργασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις σε ολόκληρες τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να αποδεικνύουν την περιβαλλοντική τους επίδοση και να υποστηρίζουν τους στόχους βιωσιμότητας των πελατών τους. Καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις ζητούν ολοένα και περισσότερο στοιχεία εκπομπών και δεσμεύσεις βιωσιμότητας από τους προμηθευτές τους, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να μετρούν, να διαχειρίζονται και να μειώνουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργική τους αποδοτικότητα.

Την ίδια στιγμή, κανονιστικά πλαίσια όπως η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) και το καθεστώς γνωστοποιήσεων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με το κλίμα της Αυστραλίας (Climate-Related Financial Disclosure – CRFD) ενισχύουν τη ζήτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια σε ολόκληρες τις αλυσίδες αξίας, καθιστώντας τις δυνατότητες στον τομέα της βιωσιμότητας ολοένα και σημαντικότερο παράγοντα επιχειρηματικής ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικής διαφοροποίησης.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ηλεκτρολογικού οικοσυστήματος, όπως κατασκευαστές ηλεκτρικών πινάκων, εργολάβους και integrators συστημάτων, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία. Παρότι πολλές ΜμΕ αναγνωρίζουν την επιχειρηματική αξία της απανθρακοποίησης, συχνά δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, την εξειδίκευση ή τα εργαλεία για να μετατρέψουν τη φιλοδοξία σε πράξη. Το Decarbonization Champion Program έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού.

Από τη συμμόρφωση στην ανταγωνιστικότητα

«Το πρόγραμμα αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας, ως Energy Tech Partner, να δημιουργούμε αξία σε ολόκληρο το οικοσύστημα συνεργατών μας. Μαζί με την Greenly, βοηθάμε τους συνεργάτες μας να αναπτύξουν τις δυνατότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς, να βελτιώσουν τη λειτουργική τους αποδοτικότητα και να επιταχύνουν την απανθρακοποίηση», δήλωσε ο Bin Lu, Executive Vice President, Power Products, Schneider Electric. «Συνδυάζοντας ψηφιακά εργαλεία με εξειδικευμένη καθοδήγηση, δίνουμε τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη επιχειρηματική αξία και ουσιαστικό αντίκτυπο στον τομέα της βιωσιμότητας».

Ο Alexis Normand, CEO και συνιδρυτής της Greenly, πρόσθεσε: «Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιθυμούν να προχωρήσουν σε δράσεις για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, αλλά δεν διαθέτουν εύκολα προσβάσιμα εργαλεία και την απαραίτητη καθοδήγηση. Συνδυάζοντας το λογισμικό με πρακτική υποστήριξη, στόχος μας είναι να καταστήσουμε την απανθρακοποίηση τόσο μετρήσιμη όσο και εφαρμόσιμη σε ολόκληρες τις αλυσίδες εφοδιασμού».

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