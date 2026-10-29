Γιάννης Τριήρης: Δεν αρκεί να «βάψεις» άσπρο τον Λευκό Πύργο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη για να φωταγωγήσει τον Λευκό Πύργο και, με αφορμή την τελετή, επιχείρησε να φωτίσει παραπλανητικά και την κυβερνητική εικόνα σε μια περιοχή που προκαλεί πλέον σοβαρό πονοκέφαλο στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, αλλά και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία», δήλωσε, για να προσθέσει ότι η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία.

Μόνο που η πολιτική και οικονομική πραγματικότητα δεν αλλάζει με φωτισμούς μνημείων. Και η Μακεδονία δεν πρόκειται να ξεχάσει τα προβλήματά της επειδή ο Λευκός Πύργος απέκτησε καινούργια φώτα.

Ο Μητσοτάκης γνωρίζει πολύ καλά ότι η Βόρεια Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον την εκλογική περιφέρεια ασφαλείας που θεωρούσε κάποτε η Νέα Δημοκρατία. Οι ευρωεκλογές του 2024 έδειξαν πόσο βαθιά ήταν η υποχώρηση του κυβερνώντος κόμματος. Στην Α΄ Θεσσαλονίκης η ΝΔ υποχώρησε από το 35,28% των εθνικών εκλογών του 2023 στο 24,33%, ενώ στη Β΄ Θεσσαλονίκης από το 40,11% στο 27,15%. Οι απώλειες αυτές δεν ήταν μια απλή εκλογική διακύμανση. Ήταν προειδοποίηση ότι ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνικής και εκλογικής βάσης της κυβέρνησης απομακρύνεται.

Δεν είναι, λοιπόν, δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί η Μακεδονία βρίσκεται τόσο συχνά στο επίκεντρο των πρωθυπουργικών περιοδειών, όσο πλησιάζει η επόμενη ώρα της κάλπης. Ο πρωθυπουργός έχει λόγους να ανησυχεί για το επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα στην περιοχή, αλλά οι λόγοι αυτοί δεν αντιμετωπίζονται με τελετές, φωτογραφίες και επικοινωνιακές παραστάσεις.

Τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Το 2025 η ανεργία στην Κεντρική Μακεδονία έφτασε το 11,7%, όταν στο σύνολο της χώρας ήταν 8,9%. Περίπου 100.000 άνθρωποι ήταν άνεργοι. Η Περιφέρεια κατέγραψε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα, πίσω από τη Δυτική Μακεδονία.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φτώχεια. Σύμφωνα με τα νεότερα διαθέσιμα περιφερειακά δεδομένα για το 2025, το 33% του πληθυσμού της Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο τόσο από τον εθνικό μέσο όρο, που διαμορφώνεται στο 27,5%, όσο και από τον μέσο όρο της ΕΕ, που βρίσκεται στο 20,9%. Με άλλα λόγια, ένας στους τρεις κατοίκους της Περιφέρειας αντιμετωπίζει τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η υλική και κοινωνική στέρηση είναι εντονότερη στην Κεντρική Μακεδονία από ό,τι σε αρκετές άλλες ελληνικές περιφέρειες.

Αυτή είναι η πραγματικότητα που δεν χωρά στις πανηγυρικές δηλώσεις του πρωθυπουργού. Η Μακεδονία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές διακηρύξεις, αλλά από απαντήσεις για την ανεργία, τη φτώχεια, το χαμηλό εισόδημα και την περιορισμένη προοπτική μεγάλου τμήματος του πληθυσμού της.

Ο Μητσοτάκης επικαλέστηκε τα περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για πολιτιστικές παρεμβάσεις, το Μετρό, τους σταθμούς της Αγίας Σοφίας και της Βενιζέλου, καθώς και τη συνεργασία με ιδιώτες για την ανάδειξη των μνημείων.

Η Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται μόνο μετρό και φωτισμένα μνημεία. Η Μακεδονία χρειάζεται παραγωγικές επενδύσεις, ισχυρότερη βιομηχανία, καλύτερους μισθούς, σταθερές θέσεις εργασίας και εισόδημα που να επιτρέπει στους κατοίκους της να ζουν αξιοπρεπώς. Χρειάζεται προοπτική για τους νέους, ώστε να μη θεωρούν ότι η επαγγελματική τους αποκατάσταση προϋποθέτει την αναχώρησή τους από τον τόπο τους.

Αν η κυβέρνηση πιστεύει ότι η Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της, ας το αποδείξει με αποτελέσματα στην οικονομία και στην καθημερινότητα. Γιατί το πραγματικό πρόβλημα του Μητσοτάκη δεν είναι να φωτίσει τον Λευκό Πύργο. Είναι να πείσει τους πολίτες μιας περιοχής που απομακρύνεται εκλογικά από τη ΝΔ ότι η κυβέρνησή του έχει απαντήσεις για τα προβλήματά τους.

Ο Λευκός Πύργος μπορεί να φαίνεται πιο λευκός. Η κυβερνητική εικόνα, όμως, δεν γίνεται αυτομάτως πιο φωτεινή. Και οι ψηφοφόροι δεν κρίνουν μια κυβέρνηση από τους προβολείς που ανάβει, αλλά από την πραγματικότητα που ζουν.

Δεν αρκεί να «βάψεις» άσπρο τον Λευκό Πύργο. Χρειάζεται να αλλάξεις και τη ζωή των ανθρώπων που ζουν στη σκιά του