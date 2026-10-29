Μείωση των επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς ρεύματος ζητούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού

Την κατάργηση των μη ενεργειακών χρεώσεων από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και τη λήψη στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ζητά η Eurelectric, ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα 29 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού προειδοποιούν για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι παρεμβάσεις στις τιμές χονδρικής και ειδικότερα η επιδότηση της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

Σε επιστολή τους προς τους Ευρωπαίους υπουργούς Ενέργειας, ο πρόεδρος της Eurelectric και διευθύνων σύμβουλος της Fortum, Markus Rauramo, και ο γενικός γραμματέας της ένωσης, Kristian Ruby, επισημαίνουν ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα εξακολουθεί να επιβαρύνει τους καταναλωτές και να πλήττει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η Eurelectric υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους απαιτεί άμεσες αλλά προσωρινές παρεμβάσεις, οι οποίες θα κατευθύνονται στους καταναλωτές που έχουν ανάγκη, χωρίς να αλλοιώνουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων κρατικών ενισχύσεων, όπως το Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Καθαρή Βιομηχανία (CISAF) και το προσωρινό πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή (METSAF), ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη αποφυγής παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού. Η Eurelectric τάσσεται κατά της επιδότησης του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, επισημαίνοντας ότι τέτοια μέτρα ενδέχεται να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό, τις διασυνοριακές συναλλαγές και τα επενδυτικά κίνητρα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τον «ιβηρικό μηχανισμό», που εφαρμόστηκε το 2022 στην Ισπανία και την Πορτογαλία για τον περιορισμό του κόστους ηλεκτροπαραγωγής. Σύμφωνα με την ένωση, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτέλεσε ειδική περίπτωση, λόγω των περιορισμένων ηλεκτρικών διασυνδέσεων των δύο χωρών, και δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε αγορές με ισχυρότερες διασυνδέσεις, μέρος του οφέλους από μια τέτοια επιδότηση θα μπορούσε να μεταφερθεί σε γειτονικές χώρες μέσω των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το κόστος θα επιβάρυνε τους εγχώριους καταναλωτές ή φορολογουμένους. Σημαντικό μέρος των προτάσεων αφορά τη φορολογία και τις χρεώσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Eurelectric ζητά την απομάκρυνση των μη ενεργειακών επιβαρύνσεων, υποστηρίζοντας ότι οι κοινωνικές και βιομηχανικές πολιτικές θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με ξεχωριστά εργαλεία και όχι μέσω των τιμολογίων ρεύματος.

Παράλληλα, θεωρεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν θα πρέπει να φορολογείται βαρύτερα από το φυσικό αέριο και προτείνει τη μείωση των σχετικών φόρων στο χαμηλότερο επίπεδο που επιτρέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Για τις χρεώσεις δικτύου εισηγείται ένα σύστημα που θα αντανακλά περισσότερο το πραγματικό κόστος χρήσης των υποδομών, με μεγαλύτερη αξιοποίηση χρεώσεων βάσει της συμφωνημένης ισχύος και χρονικών σημάτων κατανάλωσης. Ζητά επίσης την επιτάχυνση των συνδέσεων για τις βιομηχανίες που προχωρούν στην ηλεκτροδότηση των δραστηριοτήτων τους, σε συνδυασμό με τη χρήση μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs). Πέρα από τα άμεσα μέτρα, η Eurelectric θέτει ως βασική προτεραιότητα την επιτάχυνση της ηλεκτροδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, με στόχο το μερίδιο του ηλεκτρισμού να φθάσει περίπου στο 50% έως το 2040.

Η ένωση υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές, στη θέρμανση και στη βιομηχανία μπορεί να περιορίσει σημαντικά την εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Επικαλείται μάλιστα εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η επίτευξη των στόχων ηλεκτροδότησης θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση φυσικού αερίου στην ΕΕ κατά 70%.

Για τον σκοπό αυτό ζητά περισσότερες επενδύσεις στην καθαρή ηλεκτροπαραγωγή, στα δίκτυα, στην αποθήκευση ενέργειας και στην ευελιξία του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς και την εφαρμογή του ETS2 και τη διαμόρφωση προβλέψιμης τιμής άνθρακα.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των ενεργειακών υποδομών απέναντι σε φυσικές και υβριδικές απειλές, όπως οι δολιοφθορές σε υποθαλάσσια καλώδια και οι κυβερνοεπιθέσεις. Η Eurelectric ζητά, τέλος, την ταχύτερη εφαρμογή των ήδη συμφωνημένων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων η μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η «Δέσμη για τα Δίκτυα» (Grids Package) και η πρωτοβουλία AccelerateEU.