Ρεύμα: Τι ζητούν οι προμηθευτές για τις διακοπές ηλεκτροδότησης και τις οφειλές

Σαφέστερους κανόνες για την προστασία των καταναλωτών που αμφισβητούν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία στις στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου των εταιρειών προμήθειας, ζητεί ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ), με τις παρατηρήσεις του επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρισμού.

Οι ιδιώτες προμηθευτές αναγνωρίζουν την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από τη διακοπή ηλεκτροδότησης όταν αμφισβητούν συγκεκριμένες χρεώσεις. Εκφράζουν, ωστόσο, επιφυλάξεις για τις νέες ρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αποτραπεί η καταχρηστική αξιοποίησή τους μέσω επαναλαμβανόμενων παραπόνων ή διαδοχικών προσφυγών.

Σύμφωνα με τον ΕΣΠΕΝ, ο ισχύων Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπει ήδη ουσιαστικές εγγυήσεις για τους καταναλωτές που αμφισβητούν λογαριασμούς. Οι νέες διατάξεις, κατά τον Σύνδεσμο, θα πρέπει να συμπληρώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο, με σαφείς προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση και τη διάρκεια της προστασίας. Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει αφορά τη δυνατότητα επανειλημμένης υποβολής του ίδιου παραπόνου, ακόμη και όταν έχει ήδη εξεταστεί και έχει δοθεί απάντηση.

Ο ΕΣΠΕΝ εκτιμά ότι το σχέδιο νόμου δεν αποτρέπει επαρκώς την εκ νέου ενεργοποίηση της προστασίας μέσω νέων καταγγελιών για την ίδια διαφορά ή διαδοχικών προσφυγών σε διαφορετικούς μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης. Παράλληλα, διατυπώνει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο η απλή υποβολή ή πρωτοκόλληση μιας καταγγελίας να οδηγεί αυτομάτως σε αναστολή των ενεργειών του προμηθευτή για την είσπραξη μιας οφειλής. Προτείνει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της καταγγελίας προς εποπτική αρχή και της επίσημης υπαγωγής συγκεκριμένης διαφοράς σε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης. Κεντρική πρόταση του Συνδέσμου είναι η προστασία από τη διακοπή ηλεκτροδότησης να περιορίζεται αποκλειστικά στις χρεώσεις που αποτελούν αντικείμενο αμφισβήτησης.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να καλύπτει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη, οι οποίες δεν αμφισβητούνται, ούτε οφειλές που δημιουργούνται μεταγενέστερα. Επίσης, ζητεί η επανυποβολή παραπόνου ή προσφυγής για υπόθεση που έχει ήδη εξεταστεί να μην ενεργοποιεί εκ νέου την προστασία, εκτός εάν προκύπτουν νέα πραγματικά περιστατικά ή προσκομίζονται νέα ουσιώδη στοιχεία. Ο ΕΣΠΕΝ εισηγείται ακόμη να προσδιοριστούν οι αρμόδιοι φορείς και οι διαδικασίες που ενεργοποιούν την προστασία, καθώς και το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης της. Ζητεί, επίσης, συγκεκριμένη διαδικασία ενημέρωσης των εμπλεκόμενων μερών όταν μια προσφυγή δεν εξετάζεται ή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, προδήλως αβάσιμη ή καταχρηστική.

Στο δεύτερο σκέλος των παρατηρήσεών του, που αφορά την αντιστάθμιση κινδύνου, ο Σύνδεσμος ζητεί τροποποιήσεις στις προβλέψεις του νομοσχεδίου, ώστε οι εταιρείες προμήθειας να διατηρούν ευελιξία στη διαχείριση της έκθεσής τους στις διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, προτείνει να μπορούν οι προμηθευτές να αναπροσαρμόζουν τις θέσεις αντιστάθμισης ανάλογα με τις μεταβολές της έκθεσής τους στον κίνδυνο, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα υπεραντιστάθμισης. Παράλληλα, ζητεί να αναγνωρίζεται η δυνατότητα χρήσης εργαλείων που συνδέονται με άλλους δείκτες αναφοράς, μέσω της πρακτικής του «proxy hedging», όταν η ρευστότητα των προϊόντων που βασίζονται στον ελληνικό δείκτη είναι περιορισμένη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας στην ελληνική προθεσμιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως υποστηρίζει, η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς θα διευκολύνει την πρόσβαση των προμηθευτών σε εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου και θα συμβάλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της ΡΑΑΕΥ, ο ΕΣΠΕΝ υποστηρίζει ότι η Ρυθμιστική Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει πως οι εταιρείες διαθέτουν και εφαρμόζουν κατάλληλες στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, χωρίς όμως να παρεμβαίνει στην επιλογή των επιμέρους εργαλείων και πρακτικών που χρησιμοποιούν.