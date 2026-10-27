Η Investopia Mediterranean - Athens ενισχύει την επενδυτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Με στόχο την ενίσχυση των επενδυτικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Investopia Mediterranean συγκέντρωσε στην Αθήνα περίπου 500 εκπροσώπους κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναδεικνύοντας νέες προοπτικές συνεργασίας και επενδυτικών ευκαιριών στη Μεσόγειο.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Conrad Athens The Ilisian, επικεντρώθηκε στην προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης και τη διασύνδεση των εταιρειών με κεφάλαια, τεχνογνωσία και νέες αγορές, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστικές διασυνοριακές συνεργασίες.

Μεταξύ των συμμετεχόντων περιλαμβάνονταν ο Υπουργός Επενδύσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Co-chair της Investopia, Mohamed Hassan Alsuwaidi, καθώς και ανώτατοι εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης: ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Ο H.E Mohamed Hassan Alsuwaidi, Υπουργός Επενδύσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Co-chair της Investopia, δήλωσε: «Η συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ελλάδας βασίζεται σε ισχυρές σχέσεις και αμοιβαία εμπιστοσύνη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της επενδυτικής συνεργασίας σε τομείς προτεραιότητας και για τις δύο χώρες. Προσβλέπουμε στη διασύνδεση κεφαλαίων με έργα και τεχνογνωσία, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και των δύο χωρών να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την οικονομική ανταγωνιστικότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε: «Η συγκέντρωση κυβερνητικών ηγετών, επενδυτών και επιχειρήσεων στην Αθήνα προσφέρει την ευκαιρία να προσδιοριστούν συγκεκριμένοι τομείς συνεργασίας και να επεκταθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και σε διασυνδεδεμένες αγορές».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, αφού σημείωσε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την πλευρά των ΗΑΕ τα τελευταία χρόνια στη χώρα, προσδιόρισε την ενέργεια, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη ως τομείς προτεραιότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το ελληνικό ταλέντο και η εμπειρία, σε συνδυασμό με την επενδυτική ικανότητα και τις τεχνολογικές φιλοδοξίες των ΗΑΕ, μπορούν να αποτελέσουν μια ισχυρή συμμαχία. Είμαστε δύο χώρες με διαφορετικά πλεονεκτήματα, αλλά με κοινή φιλοδοξία να κοιτάξουν πέρα από τα σύνορά τους και να επενδύσουν στο μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι στο άμεσο μέλλον η οικονομική μας συνεργασία θα ενισχυθεί περαιτέρω προς όφελος και των δύο χωρών».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η διμερής σχέση έχει ανθίσει. Το 2024 ήταν ο σημαντικότερος εμπορικός μας εταίρος. Έχουμε δει επενδύσεις στην ενέργεια, στην υγεία, στην τεχνολογία, στον τουρισμό. Θέλουμε να δούμε περισσότερες τέτοιες επενδύσεις να έρχονται. Υπάρχει εδώ μια φυσική, θα έλεγα, εταιρική σχέση. Μπορούμε να αποτελέσουμε την πύλη σας προς την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Εσείς μπορείτε να αποτελέσετε τη δική μας πύλη, όχι μόνο προς τη Μέση Ανατολή, αλλά συνολικά προς πολύ σημαντικές και στρατηγικές οικονομίες. Και υπάρχει ένα φυσικό περιβάλλον συνεργειών.»

Οι συζητήσεις για την ενέργεια έφεραν κοντά εκπροσώπους των εταιρειών TERNA ENERGY, ADNOC, Copelouzos Group, DESFA και First Abu Dhabi Bank, με αντικείμενο τις επενδύσεις σε υποδομές, την ενεργειακή ασφάλεια και τη μετάβαση σε μορφές ενέργειας με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα. Παράλληλα, οι συζητήσεις για τον τουρισμό και τις αερομεταφορές επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών και της συνδεσιμότητας, ενώ εκπρόσωποι της Eurobank, της Bank of America, της First Abu Dhabi Bank και της Enterprise Greece εξέτασαν δυνατότητες χρηματοδότησης έργων και στήριξης της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Τρεις θεματικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης επικεντρώθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη, τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech) και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και στις ιδιωτικές αγορές, αναδεικνύοντας ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ επενδυτών, διαχειριστών κεφαλαίων και επιχειρηματιών από την Ελλάδα και τα ΗΑΕ. Το ευρύτερο πρόγραμμα περιελάμβανε επιχειρηματικό φόρουμ και διμερείς συναντήσεις, με στόχο τη διευκόλυνση της δικτύωσης των συμμετεχόντων, την αναζήτηση συνεργατών και την αξιοποίηση εμπορικών ευκαιριών.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρηματικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζουν να ενισχύονται, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να ανακοινώνουν σχέδια για επιπλέον επενδύσεις ύψους 15 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, ο αριθμός των ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανήλθε σε 1.483, σημειώνοντας αύξηση 19,2% σε ετήσια βάση, γεγονός που αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αγορά των ΗΑΕ.

Στρατηγικοί εταίροι της φετινής διοργάνωσης ήταν το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (Hellenic Growth Fund - HGF), η Enterprise Greece, η Eurobank, η First Abu Dhabi Bank και η Bank of America, ενώ υποστήριξη παρείχαν, επίσης, οι συνεργαζόμενοι φορείς DESFA, Athens International Airport, Copelouzos Group, HELLENiQ ENERGY, AEGEAN, Deloitte, ΕΥΔΑΠ, ELPEN, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), Endeavor και το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο CEO του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε: «Η πρώτη διοργάνωση της Investopia στην Αθήνα αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, καθώς εξελίσσεται σε ενεργό επενδυτή, επιδιώκει να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών. Μέσα από συμπράξεις με διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς, στοχεύουμε στην προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων, την αξιοποίηση διεθνούς επενδυτικής τεχνογνωσίας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.»

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, ανέφερε: «Η Enterprise Greece συμμετείχε ως Στρατηγικός Εταίρος στην Investopia Mediterranean Athens, στηρίζοντας μια σημαντική πλατφόρμα διεθνούς επενδυτικής συνεργασίας. Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο η προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά η μετατροπή του σε πραγματικές επενδύσεις. Αυτό απαιτεί εμπιστοσύνη, ώριμα επενδυτικά σχέδια και ισχυρές συνεργασίες. Η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες σε στρατηγικούς τομείς και η Enterprise Greece εργάζεται συστηματικά για να συνδέσει το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον με την υλοποίησή τους.»

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, τόνισε: «Οι προκλήσεις της τρέχουσας συγκυρίας δεν μεταβάλλουν τις στρατηγικές προτεραιότητες για την περιοχή, η οποία έχει καθοριστική σημασία για τους μελλοντικούς εμπορικούς και επιχειρηματικούς διαδρόμους μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας. Η Ελλάδα και η Κύπρος, αξιοποιώντας την προνομιακή γεωγραφική τους θέση και τα μοναδικά επιχειρηματικά και επενδυτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν, μπορούν να αποτελέσουν την κατεξοχήν πύλη οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας σε αυτό το πλαίσιο. Η Eurobank, η μόνη ελληνική και κυπριακή τράπεζα με διακριτό περιφερειακό αποτύπωμα, αξιοποιεί τη φυσική της παρουσία τόσο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσο και στην Ινδία, προκειμένου να προωθεί και να διευκολύνει την επενδυτική δραστηριότητα και να καθιερωθεί ως ο εταίρος προτίμησης για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές ευκαιρίες που δημιουργούν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές μιας ενισχυμένης περιφερειακής συνεργασίας.»

Παράλληλα, ο Λίνος Λέκκας, Group Head of Investment Banking and Markets στη First Abu Dhabi Bank (FAB), δήλωσε: «Στην FAB έχουμε δεσμευτεί να συνδέουμε επιχειρήσεις, επενδυτές και αγορές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε κομβικούς διεθνείς οικονομικούς διαδρόμους, διευκολύνοντας τη ροή κεφαλαίων και επενδύσεων που τροφοδοτεί τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Καθώς τα ΗΑΕ ενισχύουν τη θέση τους ως παγκόσμιος επενδυτικός κόμβος, πλατφόρμες όπως η Investopia Mediterranean διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών συνεργασίας. Η Ελλάδα και τα ΗΑΕ διαθέτουν αλληλοσυμπληρούμενα πλεονεκτήματα, τα οποία ανοίγουν ουσιαστικές προοπτικές για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Μέσω του διεθνούς τραπεζικού μας δικτύου και του ρόλου μας ως Στρατηγικού Εταίρου, η FAB συμβάλλει στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού αυτών των αγορών, φέρνοντας επενδυτές και επιχειρήσεις σε επαφή με τη χρηματοδότηση, την τεχνογνωσία και την πρόσβαση στις αγορές που χρειάζονται για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και να διακριθούν διεθνώς.»

Τέλος, ο Λέανδρος Κατσούρης, Head of Greece & Cyprus Investment Banking στην Bank of America, ανέφερε: «Η Bank of America είναι υπερήφανη που υποστήριξε την Investopia Mediterranean στην Αθήνα. Η εκδήλωση ανέδειξε την αυξανόμενη εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο αγορών και δημιούργησε ένα πολύτιμο φόρουμ διαλόγου για τις διασυνοριακές επενδύσεις και τους τομείς που διαμορφώνουν το μέλλον της περιοχής. Ως παγκόσμιος οργανισμός με ισχυρές δυνατότητες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, δεσμευόμαστε να συνδέουμε πελάτες, κεφάλαια και ευκαιρίες μεταξύ αυτών των αγορών, στηρίζοντας παράλληλα τη συνεχή ανάπτυξη της Ελλάδας ως διεθνούς επενδυτικού κόμβου.»

Σε συνέχεια της πρώτης διοργάνωσης της Investopia Mediterranean, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το 2025, η συνάντηση της Αθήνας αποτελεί μέρος της διεθνούς πλατφόρμας της Investopia, η οποία διασυνδέει κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και επενδυτές. Τα επόμενα βήματα θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων που διαμορφώθηκαν και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που συζητήθηκαν, με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών. Η 5η κεντρική διοργάνωση της Investopia θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι, στις 30 και 31 Μαρτίου 2027.