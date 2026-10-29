Γιατί πρέπει να αφήνετε ένα κέρμα στην κατάψυξη;

Ένα ποτήρι με νερό κι ένα κέρμα στην κατάψυξη μπορούν να σας γλιτώσουν από σοβαρή τροφική δηλητηρίαση μετά από μια διακοπή ρεύματος.

Μια κούπα με πάγο στην κατάψυξη και ένα κέρμα στην κορυφή: Πολλοί εφαρμόζουν το συγκεκριμένο τρικ πριν από ένα ταξίδι ή όταν αντιμετωπίζουν συχνές διακοπές ρευμάτος. Κι αυτό γιατί το κέρμα δίνει απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα που κανείς δεν θέλει να προσπαθεί να μαντέψει μετά από μια διακοπή ρεύματος.

Η διαδικασία είναι απλή: γεμίζετε ένα ποτήρι με νερό, το βάζετε στην κατάψυξη να παγώσει, τοποθετείτε ένα κέρμα πάνω στον πάγο και ξαναβάζετε το ποτήρι στη θέση του. Όταν επιστρέψετε, απλώς ελέγχετε πού βρίσκεται το κέρμα:

Αν βρίσκεται στην επιφάνεια, ο πάγος δεν έλιωσε καθόλου. Αν βρίσκεται στη μέση, ο πάγος έλιωσε εν μέρει και μετά ξαναπάγωσε. Αν βρίσκεται στον πάτο, η κατάψυξη έμεινε εκτός λειτουργίας για μεγάλο διάστημα, ο πάγος έλιωσε πλήρως και τα τρόφιμα πρέπει να πεταχτούν.

Το πρόβλημα με τις διακοπές ρεύματος είναι ότι μπορούν να συμβούν ενώ λείπετε. Όταν το ρεύμα επανέρχεται, η κατάψυξη παγώνει ξανά τα πάντα, κάνοντας τα τρόφιμα να φαίνονται φυσιολογικά. Το κέρμα λειτουργεί ως ένας αδιάψευστος «καταγραφέας» της κατάστασης.

Τα αλλοιωμένα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί και επαναψυχθεί δεν αναγνωρίζονται πάντα από τη μυρωδιά ή την όψη. Ωστόσο, τα τρόφιμα μπορούν να καταψυχθούν εκ νέου μόνο αν διατηρούν κρυστάλλους πάγου ή η θερμοκρασία τους δεν ξεπέρασε τους 4 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται ότι μια γεμάτη κατάψυξη διατηρεί την ασφαλή θερμοκρασία για περίπου 48 ώρες, εφόσον η πόρτα παραμείνει κλειστή.

Το αδύνατο σημείο του «κόλπου»

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως το τρικ αυτό έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα. Επειδή ο πάγος επιπλέει, αν λιώσει μόνο μερικώς και ξαναπαγώσει χωρίς να γίνει νερό, το κέρμα μπορεί να παραμείνει στην κορυφή.

Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας, καθώς το κέρμα δεν αποκαλύπτει ποτέ την πραγματική θερμοκρασία που αναπτύχθηκε. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση ενός ειδικού θερμομέτρου καταψύκτη ή ενός ψηφιακού θερμομέτρου Wi-Fi που στέλνει ειδοποιήσεις στο κινητό.

Σε κάθε περίπτωση, αν έχετε αμφιβολία για την ασφάλεια των τροφίμων μετά από παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, ο χρυσός κανόνας είναι ένας: πετάξτε τα!

Πηγή: The Coolist