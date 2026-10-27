Ρευματοκλοπές: Πόσο χρεώνονται οι παραβάτες- Το κόστος ελέγχου και οι προσαυξήσεις

Σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις αντιμετωπίζουν όσοι διαπιστώνεται ότι έχουν προχωρήσει σε ρευματοκλοπή, καθώς εκτός από την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν καταγράφηκε, καλούνται να καταβάλουν στον ΔΕΔΔΗΕ και το κόστος εντοπισμού, διαπίστωσης και διαχείρισης της παράβασης

Το τελευταίο μπορεί να φτάσει έως τα 662,21 ευρώ, ανάλογα με το είδος της παροχής, το επίπεδο τάσης και το εάν απαιτείται αντικατάσταση του μετρητή. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), έπειτα από εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ, τόσο το διαχειριστικό κόστος των ρευματοκλοπών όσο και οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της μη καταγραφείσας ηλεκτρικής ενέργειας διατηρούνται αμετάβλητα για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ειδικότερα, για μονοφασική παροχή χαμηλής τάσης, το διαχειριστικό κόστος ανέρχεται σε 294,54 ευρώ όταν δεν απαιτείται αντικατάσταση μετρητή και σε 407,07 ευρώ όταν χρειάζεται αλλαγή. Για τριφασική παροχή χαμηλής τάσης, η αντίστοιχη χρέωση διαμορφώνεται σε 330,11 ευρώ χωρίς αντικατάσταση μετρητή και σε 461,65 ευρώ με αντικατάσταση. Στις παροχές μέσης τάσης, το κόστος φτάνει τα 365,68 ευρώ χωρίς αλλαγή μετρητή και τα 662,21 ευρώ όταν απαιτείται αντικατάσταση.

Πέραν των ποσών αυτών, σε περίπτωση διαπιστωμένης ρευματοκλοπής καταλογίζεται και η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν καταγράφηκε, η οποία υπολογίζεται βάσει διοικητικά οριζόμενης τιμής και ποσοστού προσαύξησης που καθορίζονται από τη ΡΑΑΕΥ. Για τον υπολογισμό της χρέωσης λαμβάνεται υπόψη το συνολικό μέσο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ανταγωνιστικών όσο και των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Ο καταλογισμός της μη καταγραφείσας ενέργειας μπορεί να αφορά διάστημα έως και πέντε ετών. Η διοικητικά οριζόμενη τιμή για τις ρευματοκλοπές διαμορφώνεται στα 326,11 ευρώ/MWh για τους οικιακούς καταναλωτές και στα 335,69 ευρώ/MWh για τους λοιπούς, μη οικιακούς καταναλωτές. Με την προβλεπόμενη προσαύξηση 100%, το μοναδιαίο κόστος της μη καταγραφείσας ενέργειας φτάνει τα 652,21 ευρώ/MWh για τα νοικοκυριά και τα 671,39 ευρώ/MWh για τις υπόλοιπες κατηγορίες καταναλωτών. Διαφορετική μεταχείριση προβλέπεται για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), για τους οποίους διατηρείται προσαύξηση 50%.

Συγκεκριμένα, για την κατηγορία ΚΟΤ Α το κόστος της μη καταγραφείσας ενέργειας καθορίζεται στα 310,41 ευρώ/MWh, για την κατηγορία ΚΟΤ Β στα 377,38 ευρώ/MWh και για την κατηγορία ΚΟΤ Γ στα 272,91 ευρώ/MWh. Για τον προσδιορισμό του κόστους λαμβάνονται υπόψη τυπικά χαρακτηριστικά κατανάλωσης, με συμφωνημένη ισχύ παροχής 8 kVA και μέση μηνιαία κατανάλωση 180 kWh για τα νοικοκυριά. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές χρησιμοποιούνται ως αντιπροσωπευτικά μεγέθη τα 25 kVA και οι 480 kWh τον μήνα. Η διοικητικά οριζόμενη τιμή υπολογίζεται με βάση το μέσο κόστος των σταθερών τιμολογίων των πέντε μεγαλύτερων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, με στοιχεία της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026.

Στο κόστος συνυπολογίζονται οι ανταγωνιστικές και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δηλαδή το ΕΤΜΕΑΡ, οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), καθώς και οι χρεώσεις χρήσης του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα που προκύπτουν από τις διαπιστωμένες ρευματοκλοπές, τα ποσά που απομένουν μετά την αφαίρεση του διαχειριστικού κόστους αξιοποιούνται για την αντιστάθμιση της οικονομικής ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές από το φαινόμενο.

Η αποκατάσταση αυτή πραγματοποιείται μέσω της πίστωσης συγκεκριμένων λογαριασμών που συνδέονται με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις ΥΚΩ, το κόστος χρήσης του συστήματος μεταφοράς και το κόστος χρήσης του δικτύου διανομής. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία αποθεματικού για τη χρηματοδότηση δράσεων εντοπισμού και περιορισμού των ρευματοκλοπών, καθώς και για την παροχή κινήτρων στον ΔΕΔΔΗΕ ή στους προμηθευτές, με στόχο την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων.