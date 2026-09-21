Νέα Αριστερά: Επίδομα θέρμανσης εν μέσω κρίσης στις τιμές των καυσίμων, ανάγκη πρόσθετης στήριξης των νοικοκυριών

Να αυξήσει το ποσό και να διευρύνει παράλληλα τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και να λάβει ειδική μέριμνα για τα νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, ζητούν από την κυβέρνηση τέσσερις (4) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας, Πέτης Πέρκα.

Επισημαίνουν τον κίνδυνο οι τιμές των καυσίμων να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο καθότι δεν διαφαίνεται κάποια προοπτικής επίλυσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς, η τιμή θα διαμορφωνόταν στο 1,90 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,10 ευρώ στην αρχή της περασμένης περιόδου, δηλαδή περίπου 75% πάνω. Για παράδειγμα, μια παραγγελία 500 λίτρων θα κόστιζε έτσι περίπου 950 ευρώ, αντί για 550 ευρώ πέρυσι και θα οδηγούσε άρα σε πρόσθετη επιβάρυνση 400 ευρώ.

Προσθέτουν πως αυτή η επιβάρυνση θα είναι πολλαπλάσια για τα νοικοκυριά σε περιοχές με παρατεταμένο και σκληρό χειμώνα, όπως η Φλώρινα, τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Κοζάνη και γενικότερα η ορεινή και η Βόρεια Ελλάδα, όπου οι ανάγκες θέρμανσης διαρκούν έως και έξι μήνες τον χρόνο.

Επανέρχονται επιπλέον, σε ένα ζήτημα που είχε θέσει η Νέα Αριστερά με προηγούμενη ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στην ανάγκη διόρθωσης αδικιών που είχαν καταγγείλει οι κάτοικοι σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπως η Φλώρινα και τα Γρεβενά, το προηγούμενο έτος, η οποία παραμένει αναπάντητη. Συγκεκριμένα σε καταγγελίες των κατοίκων ότι η δεύτερη δόση του επιδόματος περιορίστηκε σε μόλις 63 ευρώ, παρότι οι θερμοκρασίες πέφτουν συχνά κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούν να μάθουν: ποιο Υπουργείο είναι τελικά αρμόδιο να απαντήσει, τόσο για τη διόρθωση των αναφερόμενων στην προηγούμενη ερώτηση στρεβλώσεων στο επίδομα θέρμανσης για τις περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όσο και για τα ποσά και τα εισοδηματικά όρια του επιδόματος θέρμανσης που θα ισχύσουν την επικείμενη χειμερινή περίοδο, εάν η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει τα ποσά του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και να διευρύνει τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, εάν θα ληφθεί ειδική μέριμνα για τα νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης όπως είναι η Φλώρινα, τα Γρεβενά και η ορεινή Βόρεια Ελλάδα, καθώς και πότε αναμένεται να εκδοθεί η φετινή Κοινή Υπουργική Απόφαση.

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