Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ για τη διαχείριση Χρονίως Ακαταμέτρητων Παροχών

Έχει διαπιστωθεί ότι ποσοστό περίπου 1% των εκπροσωπούμενων παροχών του ΕΔΔΗΕ παραμένει χωρίς καταμέτρηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.

Ειδικότερα, πρόκειται για παροχές για τις οποίες, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει καταστεί δυνατή η λήψη πραγματικής ένδειξης μέσω επιτόπιας συλλογής, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στον μετρητή με υπαιτιότητα του Χρήστη. Είναι προφανές ότι η παρατεταμένη αδυναμία πρόσβασης στον μετρητή ενδέχεται να συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των Χρηστών ή/και υποδομών του ΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, η συσσώρευση μη καταμετρούμενης καταναλισκόμενης ενέργειας για το ανωτέρω αναφερόμενο πλήθος παροχών δύναται να δημιουργεί στρεβλώσεις στα δεδομένα της αγοράς και στην ισότιμη αντιμετώπιση των Χρηστών καθώς και να δυσχεραίνει την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών του Διαχειριστή προς τους Χρήστες του ΕΔΔΗΕ.

Ως εκ τούτου, ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλλε αναλυτική εισήγηση στην Αρχή (με αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-420634/30.07.2026, ΔΕΔΔΗΕ: ΓρΔ/171162/27.07.2026) σχετικά με

α) πρωτοβουλίες και δράσεις που προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να ενημερώσει τους Χρήστες με τους εν λόγω μετρητές και να περιορίσει την έκταση του φαινομένου με την αντικατάστασή τους με τηλεμετρούμενους και

β) με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο Κανονιστικό Πλαίσιο (ΚΔΕΔΔΗΕ, Σχετικά Εγχειρίδια) προκειμένου να ενσωματωθούν διατάξεις διαχείρισης του φαινομένου και των συνεπειών που προκαλεί κατά τη διαδικασία της καταγραφής των μετρήσεων και εν συνεχεία των εκκαθαρίσεων της αγοράς. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο Διαχειριστής κατόπιν ενημέρωσης της Αρχής εφάρμοσε πιλοτικά τη δράση ενημέρωσης και αντικατάστασης των μετρητών σε δύο περιοχές της Αττικής με θετικά αποτελέσματα.

Η ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα ΕΔΔΗΕ (άρθρο 3, παράγραφος 1) θέτει τα εν λόγω κείμενα σε Δημόσια Διαβούλευση και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί της ως άνω εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026.

Κείμενα Διαβούλευσης

Α. Η επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-420634/30.07.2026,

Β. Παράρτημα 1: Εισήγηση τροποποίησης κανονιστικών κειμένων (ΚΔΕΔΔΗΕ, Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων, Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης) & μεταβατική ρύθμιση,

Γ. Παράρτημα 2: Δράση για την εξασφάλιση πρόσβασης στους μετρητές χρονίως ακαταμέτρητων παροχών, και

Δ. Παρουσίαση της Δράσης και της πιλοτικής εφαρμογής της.