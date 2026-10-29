Πώς να «ξεγελάσετε» την αντλία θερμότητας και να μειώσετε την κατανάλωση κατά 35%

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν την αντλία θερμότητας όπως τον παλιό καυστήρα πετρελαίου, κάνοντας κρίσιμα λάθη στις ρυθμίσεις.

Με τις πρώτες κρύες μέρες του χειμώνα, η αντλία θερμότητας δουλεύει ασταμάτητα και ο λογαριασμός ρεύματος έρχεται πολύ υψηλότερος από το αναμενόμενο.

Τότε, καταφεύγετε στις γνωστές κινήσεις: χαμηλώνετε τη θερμοκρασία πριν κοιμηθείτε, επιλέγετε την «εφεδρική θέρμανση» όταν ο υδράργυρος πέφτει κάτω από το μηδέν, ή την κλείνετε εντελώς όταν φεύγετε για δουλειά. Κάθε μία από αυτές τις κινήσεις μοιάζει με έξυπνη εξοικονόμηση, αλλά συχνά φέρνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Το πρόβλημα σπάνια είναι το ίδιο το μηχάνημα. Συνήθως η υπερβολική κατανάλωση οφείλεται στις λανθασμένες ρυθμίσεις, πράγμα απολύτως λογικό, καθώς μια αντλία θερμότητας συμπεριφέρεται εντελώς διαφορετικά από τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης. Η διόρθωση δεν κοστίζει τίποτα πέρα από δέκα λεπτά από τον χρόνο σας.

Οι αντλίες δεν παράγουν θερμότητα· τη μεταφέρουν από έξω προς τα μέσα. Αυτός είναι ο λόγος που είναι έως και τρεις φορές πιο αποδοτικές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, διαθέτουν και εφεδρικές αντιστάσεις που λειτουργούν σαν τεράστιες τοστιέρες. Όταν αυτές οι αντιστάσεις ενεργοποιούνται αντί για τον συμπιεστή, πληρώνετε περίπου τριπλάσια τιμή για την ίδια ζέστη.

Οι αλλαγές που πρέπει να κάνετε φέτος τον χειμώνα

Μικρότερη διακύμανση στη νυχτερινή μείωση: Στους καυστήρες, η μεγάλη πτώση θερμοκρασίας το βράδυ εξοικονομεί χρήματα. Στην αντλία θερμότητας, όμως, η πρωινή προσπάθεια αναπλήρωσης ενεργοποιεί τις ενεργοβόρες αντιστάσεις. Διατηρήστε τη θερμοκρασία σταθερή.

Αποφύγετε την «εφεδρική θέρμανση» (Backup Heat): Μείνετε στην κανονική θέρμανση, εκτός κι αν προκύψει κάποια βλάβη, καθώς αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί συνεχώς τις αντιστάσεις.

Αποφύγετε τη λειτουργία «Auto» τον χειμώνα: Μπορεί να εναλλάσσει θέρμανση και ψύξη άσκοπα για να διατηρήσει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία.

Σταματήστε το συνεχές άναψε-σβήσε: Το να χαμηλώνετε την αντλία όταν λείπετε μπορεί να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια από το να την αφήνετε να λειτουργεί ομαλά σε χαμηλή ισχύ.

Ρυθμίστε το κλείδωμα των εφεδρικών αντιστάσεων: Ζητήστε από έναν τεχνικό να ορίσει την εξωτερική θερμοκρασία κάτω από την οποία επιτρέπεται να βοηθούν οι αντιστάσεις, ώστε να μην ενεργοποιούνται σε ήπιες μέρες.

Η απόψυξη και τα φίλτρα είναι άλλο ένα σημείο που ανησυχεί τους ιδιοκτήτες: Ένας κανονικός κύκλος απόψυξης διαρκεί 5 έως 15 λεπτά. Μην πανικοβάλλεστε κλείνοντας το σύστημα. Διατηρήστε τον εξωτερικό χώρο καθαρό και καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά.

Η ουσία βρίσκεται στο εξής: ρυθμίστε σωστά τη συσκευή, αφήστε την στη λειτουργία θέρμανσης και αφήστε τον συμπιεστή να κάνει τη δουλειά για την οποία πληρώσατε.

Πηγή: The Coolist