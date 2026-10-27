Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση της έκδοσης Ομολογιών ύψους €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2033

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026 της έκδοσης βάσει του Regulation S (η «Προσφορά») πρώτης τάξης (senior) ομολογιών χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, λήξεως το 2033, με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,750%, στο 99,575% της ονομαστικής τους αξίας (οι «Ομολογίες»). Οι Ομολογίες θα λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody’s Ratings.

Η συναλλαγή προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τις εντολές να υπερβαίνουν τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, υπερκαλύπτοντας κατά 4,5 φορές το προσφερόμενο ποσό. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ η Εταιρεία θα υποβάλλει αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Σε σχέση με την Προσφορά, οι BNP Paribas S.A., J.P. Morgan S.E. και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές και Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών, από κοινού με τις AXIA, Citigroup, Deutsche Bank, Eurobank A.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Optima bank A.E. ως Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών.