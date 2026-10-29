Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

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29/10/2026 - 15:26
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29/10/2026 - 14:51
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Ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 10.00 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με θέμα «Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας: Αναδυόμενες τεχνολογίες και θαλάσσια ασφάλεια».

Την Παρασκευή στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich, στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν.

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