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Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Στο Ηράκλειο το γαλλικό «Abeille Marengo» για υποθαλάσσιες έρευνες

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Στο Ηράκλειο το γαλλικό «Abeille Marengo» για υποθαλάσσιες έρευνες
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 15:26
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Στο λιμάνι της Ηρακλείου βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης το γαλλικής σημασίας ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» το θα πραγματοποιήσει υποθαλάσσιες έρευνες για την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων συνεχούς ρεύματος,στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής ενέργειας διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου (Great Sea Διασύνδεση).

Το πλοίο κατέπλευσε στο Ηράκλειο προερχόμενο από την Ιταλία και παραμένει σε αναμονή, καθώς εκκρεμεί η επίσημη έκδοση της απαιτούμενης ναυτικής έκδοσης (NAVTEX), που θα προσδιορίσει τη θαλάσσια περιοχή των προγραμματισμένων εργασιών.

Ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού 72 ώρες πριν από τις έρευνες

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων στρατιωτικών και ναυτικών αρχών πριν από την έναρξη των ερευνητικών εργασιών.

Όπως προβλέπεται ρητά στο σχετικό αίτημα, το «Abeille Marengo» θα ενημερώσει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ) του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών του, καθώς και σε καθημερινή βάση καθ' όλη τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες, την περιγραφή των εργασιών, τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών.

Παράλληλα, στο ζητούμενο η ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, που θα πρέπει να τηρούν την ασφάλεια τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο να επιχειρεί υπό τη διακριτική παρουσία πλωτών μέσω του Λιμενικού Σώματος, αλλά και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της λειτουργίας και της ασφάλειας των δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες

Τις υποθέσεις έρευνες έχει αναλάβει η ιταλική εταιρεία Next Geosolutions Europe SpA, μέλος του ναυτιλιακού ομίλου Marnavi και θαλάσσια εξειδικευμένη στις γεωφυσικές και γεωτεχνικές έρευνες για υπεράκτιες ενεργειακές υποδομές, έπειτα από ανάθεση της γαλλικής Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή και εγκατάσταση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου.

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος της προβλεπόμενης οδεύσεως του καλωδίου, μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής Κορακιάς, στον νομό Ηρακλείου, και της Κύπρου.

Ο βασικός στόχος είναι η λεπτομερής χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα και η καταγραφή των γεωλογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του, ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη διαδρομή για την ασφαλή πόντιση και την προστασία των ηλεκτρικών καλωδίων.

Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα συστήματα, όπως πολυδεσμικός ηχοβολιστής, ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρο και υποβρύχια συστήματα βιντεοσκόπησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η λήψη γεωτεχνικών δειγμάτων σε βάθη που φθάνουν έως και τα 700 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, καθώς και η εκτέλεση δοκιμών διείσδυσης και γεωτρήσεων στα πυθμένα.

Η δυσκολία των εργασιών συνδέεται κυρίως με τα μεγάλα βάθη της Ανατολικής Μεσογείου και την παρουσία απότομων υποθαλάσσιων κλίσεων και γεωμορφολογικών σχηματισμών.

Η διαδικασία αδειοδότησης

Σημειώνεται ότι για τη χρήση του «Abeille Marengo», που φέρει γαλλική σημαία, ζητήθηκε από την έγκριση από τις αρμοδιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, η χρήση του συγκεκριμένου πλοίου κρίθηκε αναγκαία λόγω των υψηλών τεχνικών απαιτήσεων των ερευνών και της μη διαθεσιμότητας αναλόγων πλοίων ελληνικής σημασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το «Abeille Marengo», μήκους 73,2 μέτρων, ναυπηγήθηκε το 2009 στη Νορβηγία και διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για υπεράκτιες επιχειρήσεις.

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