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RECYCLE FOR LIFE: «Η λάμπα έσβησε, η αξία της όχι!»

RECYCLE FOR LIFE: «Η λάμπα έσβησε, η αξία της όχι!»
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 13:00
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Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους, επιβραβεύοντας την ανακύκλωση και ενθαρρύνοντας τους πολίτες να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνες περιβαλλοντικές συνήθειες.

Με το σύνθημα «Η λάμπα έσβησε, η αξία της όχι», η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος, παρουσιάζει τη δράση RECYCLE FOR LIFE. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προσκαλεί το κοινό να ανακυκλώσει τους λαμπτήρες που προορίζονται για απόρριψη και να συμμετάσχει σε διαγωνισμό με δωροεπιταγές συνολικής αξίας 500€.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και η ανάδειξη της σημασίας της ορθής διαχείρισης των λαμπτήρων, προσφέροντας παράλληλα ένα επιπλέον κίνητρο στους πολίτες για να κάνουν την ανακύκλωση μέρος της καθημερινότητάς τους.

Η αυλαία των ενημερωτικών προωθητικών ενεργειών άνοιξε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 στο κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος στον Υμηττό. Εκεί, το κοινό αγκάλιασε την πρωτοβουλία, ενημερώθηκε για τα οφέλη της ανακύκλωσης λαμπτήρων και έμαθε τη διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Οι προωθητικές ενέργειες συνεχίζονται στα παρακάτω σημεία ΑΒ Βασιλόπουλος (ώρες 14:30 - 20:30):

  • Βριλήσσια (Λ. Πεντέλης 39): 06/11/2026
  • Γλυφάδα (Λαζαράκη 59): 20/11/2026
  • Υμηττός (Κασσιόπης 3): 04/12/2026
  • Μαρούσι (Ρωμανού): 11/12/2026

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Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και πραγματοποιείται στα συμμετέχοντα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος:

  1. Ανακυκλώστε τους λαμπτήρες σας: Εντοπίστε το πλησιέστερο συμμετέχον σημείο συλλογής και τοποθετήστε τους λαμπτήρες σας στον ειδικό κάδο ανακύκλωσης.
  2. Σκανάρετε το QR Code: Χρησιμοποιήστε την κάμερα του κινητού σας για να σαρώσετε τον κωδικό που βρίσκεται στο σημείο συλλογής.
  3. Συμπληρώστε τη φόρμα: Καταχωρίστε τα στοιχεία σας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email) και αποδεχτείτε τους όρους του διαγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπαίνετε στην κλήρωση για δωροεπιταγές αξίας 100€ κάθε μήνα από τον ΑΒ Βασιλόπουλο. Η ανάδειξη των νικητών πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα, από τον Οκτώβριο του 2026 έως και τον Φεβρουάριο του 2027.

Μια μικρή κίνηση. Ένα μεγάλο όφελος για το περιβάλλον.

Η σωστή ανακύκλωση των λαμπτήρων συμβάλλει στην υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία αναδεικνύει ότι κάθε μικρή ενέργεια έχει αξία και ότι η ενεργή συμμετοχή όλων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Για να δείτε τα συμμετέχοντα σημεία συλλογής, τις ημερομηνίες και τους πλήρεις όρους του διαγωνισμού, επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα της δράσης: https://fotokiklosi.gr/recycle4life/

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