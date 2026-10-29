Ενέργεια: Νέο πακέτο μέτρων για καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα – Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Στην ανακοίνωση νέου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στην ενέργεια προχωρά στο τέλος της εβδομάδας η κυβέρνηση, με τις παρεμβάσεις να επικεντρώνονται στα υγρά καύσιμα, ενώ εξετάζεται και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος. Στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση των υφιστάμενων επιδοτήσεων, η επαναφορά του Fuel Pass, αλλά και η στήριξη της ακτοπλοΐας προκειμένου να περιοριστούν οι αυξήσεις στα εισιτήρια.

Όπως προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, οι ανακοινώσεις θα γίνουν την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των παρεμβάσεων. «Όσο υφίστανται παράμετροι, όσο η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, τόσο εμείς θα στηρίζουμε όσο παραπάνω μπορούμε», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται την τελευταία στιγμή εξαιτίας της αβεβαιότητας που επικρατεί. Η κυβέρνηση, έχοντας ήδη διαχειριστεί την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, καλείται πλέον να αποφασίσει για τη συνέχιση των μέτρων στήριξης. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, οι επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις που παρέχουν τα διυλιστήρια στα υγρά καύσιμα αναμένεται να διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα τουλάχιστον έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης η συνολική ενίσχυση φθάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, με το κράτος και τα διυλιστήρια να καλύπτουν από 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων τα 15 λεπτά προέρχονται από το Δημόσιο και τα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια, ενώ στην απλή αμόλυβδη βενζίνη η κρατική επιδότηση διαμορφώνεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο.

Παρά τις ενισχύσεις, οι τιμές στην αντλία παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων βρίσκεται στα 2,143 ευρώ ανά λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,127 ευρώ και του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,560 ευρώ ανά λίτρο. Η περαιτέρω άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες ανατιμήσεις. Το νέο κύμα πιέσεων στις ενεργειακές αγορές εντείνει την ανησυχία ενόψει του χειμώνα, καθώς το Brent κινείται γύρω στα 115 δολάρια το βαρέλι και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με βάση τον δείκτη TTF, προσεγγίζει τα 100 ευρώ/MWh. Οι εξελίξεις στις τιμές, οι δυνατότητες παρέμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο. Πέρα από την παράταση των επιδοτήσεων, η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά του Fuel Pass, που είχε εφαρμοστεί τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026. Στις υπό εξέταση παρεμβάσεις περιλαμβάνονται επίσης η επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η κάλυψη μέρους του πρόσθετου κόστους στην ακτοπλοΐα, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Στον ηλεκτρισμό, η σύσταση προς τα νοικοκυριά παραμένει η επιλογή σταθερών ετήσιων τιμολογίων, προκειμένου να περιοριστεί η έκθεσή τους στις διακυμάνσεις της αγοράς. Για τη βιομηχανία έχει ήδη ανακοινωθεί πακέτο ενίσχυσης περίπου 100 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά περίπου 700 επιχειρήσεις. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για ενεργοβόρες δραστηριότητες όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καθαριστήρια, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιδοτήσεων, αντίστοιχων με εκείνες που είχαν εφαρμοστεί το 2025. Οι σχετικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο πρόγραμμα είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2025 και κάλυπτε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως το τέλος Φεβρουαρίου 2025. Η ενίσχυση διαφοροποιούνταν ανάλογα με τον ετήσιο κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και αφορούσε τρεις κατηγορίες. Για επιχειρήσεις με τζίρο έως 500.000 ευρώ προβλεπόταν επιδότηση 2 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το σύνολο της κατανάλωσης. Στην κατηγορία με κύκλο εργασιών από 500.000,01 έως 1 εκατ. ευρώ η ενίσχυση ήταν επίσης 2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, αλλά για το 80% της κατανάλωσης, ενώ για επιχειρήσεις με τζίρο από 1 έως 10 εκατ. ευρώ κάλυπτε το 60% της κατανάλωσης, με το ίδιο ποσό επιδότησης.

Ειδικό καθεστώς είχε προβλεφθεί για αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καθαριστήρια, με επιδότηση 4 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το 100% της κατανάλωσης, ανεξαρτήτως ετήσιου κύκλου εργασιών.