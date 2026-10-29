Ενεργειακή ασφάλεια, χρεώσεις δικτύων και στόχοι της Ευρώπης μετά το 2030

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Πέμπτη, 29/10/2026 - 08:35
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Συμμετοχή Παπασταύρου στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα συμμετάσχει σήμερα Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει:

  • την πρόταση Κανονισμού για τη διασφάλιση προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με έμφαση στον σχεδιασμό των τιμολογίων δικτύου και τη φορολογία,
  • την ενεργειακή ασφάλεια για τον χειμώνα 2026-2027 και τα επόμενα έτη, καθώς και
  • την αξιοποίηση των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα ως εθνικών επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα συζητήσουν το νομοθετικό πλαίσιο μετά το 2030, με επίκεντρο τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση, τον εξηλεκτρισμό, τις διασυνδέσεις, την ευελιξία και την αποθήκευση.

Στα λοιπά θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνονται οι υποδομές μεταφοράς, η αγορά CO₂, η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων, η βιωσιμότητα της βιομηχανίας καυσίμων, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής τάσης και η σταθεροποίηση των αγορών ντίζελ.

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