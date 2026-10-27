5 πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν ανάψετε τη θέρμανση για πρώτη φορά

Πριν ανάψετε για πρώτη φορά την θέρμανση, δοκιμάστε μια σειρά από πέντε απλούς, δωρεάν ελέγχους που μπορούν να προλάβουν σοβαρές βλάβες.

Με το όριο ασφαλείας για τη θερμοκρασία στο σπίτι να τοποθετείται από τους ειδικούς στους 18°C, η προετοιμασία της θέρμανσης πριν από τα πρώτα κρύα είναι καθοριστική. Η σωστή συντήρηση του συστήματος δεν εγγυάται μόνο θερμική άνεση, αλλά και τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, συγκρατώντας το κόστος.

Ειδικός σε θέματα κατασκευών και συντήρησης σπιτιού (DIY) αναδεικνύει τα πέντε βασικά σημεία που πρέπει να ελεγχθούν πριν την έναρξη της περιόδου θέρμανσης:

1. Έλεγχος πίεσης του λέβητα

Ελέγξτε την πίεση στον λέβητα ενώ το σύστημα είναι κρύο. Για τα περισσότερα οικιακά συστήματα, η σωστή τιμή κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5 bar. Αν η πίεση είναι χαμηλή, μπορείτε να συμπληρώσετε νερό ανοίγοντας προσεκτικά τη βαλβίδα πλήρωσης (κλειστό κύκλωμα). Εάν η πίεση πέφτει συνεχώς, απαιτείται τεχνικός έλεγχος για πιθανή διαρροή.

2. Εξαέρωση των σωμάτων

Αν ένα σώμα καλοριφέρ είναι ζεστό στο κάτω μέρος αλλά κρύο επάνω, υπάρχει παγιδευμένος αέρας. Απενεργοποιήστε τη θέρμανση, αφήστε το σώμα να κρυώσει και χρησιμοποιήστε το ειδικό κλειδί εξαέρωσης μέχρι να τρέξει νερό. Στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά την πίεση του λέβητα.

3. «Κολλημένες» θερμοστατικές βαλβίδες

Εάν ένα μόνο σώμα δεν θερμαίνεται, το πρόβλημα συχνά εντοπίζεται στη θερμοστατική κεφαλή. Αφαιρώντας το κάλυμμα της βαλβίδας, θα βρείτε μια μικρή μεταλλική ακίδα. Μετά από μήνες ακινησίας, η ακίδα μπορεί να έχει κολλήσει. Πιέστε την απαλά πάνω-κάτω μέχρι να ανακτήσει την κινητικότητά της.

4. Σωστή διαρρύθμιση και κυκλοφορία αέρα

Μην εξαναγκάζετε το σύστημα να «μάχεται» τα έπιπλά σας. Απομακρύνετε καναπέδες που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από θερμαντικά σώματα. Παράλληλα, αφήστε μικρό κενό ανάμεσα σε βαριά έπιπλα και εξωτερικούς κρύους τοίχους, ώστε να αποτρέψετε τη δημιουργία συμπυκνωμάτων και μούχλας.

5. Δοκιμή ανιχνευτών μονοξειδίου του άνθρακα

Η ασφάλεια προηγείται της θέρμανσης. Πριν θέσετε σε λειτουργία συστήματα καύσης (λέβητες αερίου, πετρελαίου ή τζάκια), πιέστε το κουμπί δοκιμής (test) στον ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα για να βεβαιωθείτε ότι η σειρήνα λειτουργεί κανονικά.

Πηγή: express.co.uk