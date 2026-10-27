5 πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν ανάψετε τη θέρμανση για πρώτη φορά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Schneider Electric και Greenly ενισχύουν την απανθρακοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/10/2026 - 14:39
Π. Μαρινάκης: Την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για παρεμβάσεις στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/10/2026 - 14:09
Σταύρος Παπασταύρου: Προχωράμε αποφασιστικά για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/10/2026 - 13:44
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Διαχειριστή ΕΔΔΗΕ για τη διαχείριση Χρονίως Ακαταμέτρητων Παροχών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/10/2026 - 13:30
RECYCLE FOR LIFE: «Η λάμπα έσβησε, η αξία της όχι!»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/10/2026 - 13:00
Η ΔΕΗ βράβευσε 468 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/10/2026 - 12:25
Γιάννης Τριήρης: «Ανυποψίαστοι» και αιθεροβάμονες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/10/2026 - 11:47
Ρεύμα: Τι ζητούν οι προμηθευτές για τις διακοπές ηλεκτροδότησης και τις οφειλές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/10/2026 - 11:45
Ρευματοκλοπές: Πόσο χρεώνονται οι παραβάτες- Το κόστος ελέγχου και οι προσαυξήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/10/2026 - 11:43
Οι εκλύσεις διοξειδίου του άνθρακα από ιδιωτικά αεροσκάφη έφθασαν τα 16 εκατ. μετρικούς τόνους το 2025
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/10/2026 - 11:22
Α. Γκουτέρες: Οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δεν πρέπει να γίνει σεβαστό, ούτε αποδεκτό
ΚΟΣΜΟΣ
27/10/2026 - 10:42
Η Investopia Mediterranean - Athens ενισχύει την επενδυτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/10/2026 - 09:50
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση της έκδοσης Ομολογιών ύψους €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2033
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/10/2026 - 09:29
Κοινή δήλωση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και ΕΕ: «Άκυρο και ανυπόστατο» το τουρκο-λιβικό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/10/2026 - 08:47
3 & 4 Νοεμβρίου: Στην Τελική Ευθεία για το Επετειακό 30ο Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/10/2026 - 08:21
Η Motor Oil Στηρίζει τις Δωρεάν Σχολικές Επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/10/2026 - 08:02
Κίνδυνος πυρκαγιάς στο σπίτι: Πέντε συσκευές που «απαγορεύεται» να μπουν σε πολύπριζο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/10/2026 - 06:59
5 πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν ανάψετε τη θέρμανση για πρώτη φορά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/10/2026 - 06:59
Δεν είναι η λειτουργία του αέρα: Τι σημαίνει πραγματικά το σύμβολο του ανεμιστήρα στον φούρνο σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/10/2026 - 06:59
Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα θέρμανσης με βάση το κόστος και την αποδοτικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
27/10/2026 - 06:59
WWF: Η πλειονότητα των Ελλήνων λέει "ναι" σε δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/10/2026 - 15:43
Γιάννης Μπρατάκος: Σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία το νέο ενεργειακό νομοσχέδιο – Προτεραιότητα η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/10/2026 - 15:41
Θ. Κοντογεώργης: Έργα και παρεμβάσεις για το νερό, την ενέργεια και τις υποδομές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/10/2026 - 15:39
Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ στη διαβούλευση για τον νέο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/10/2026 - 15:21
Κύπρος: Υπογραφή των συμβάσεων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/10/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Σε λειτουργία το πρώτο έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 100 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/10/2026 - 14:27
Ανδρουλάκης: Να ολοκληρωθεί το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας βάσει των κανόνων και μόνο που διέπουν το διεθνές δίκαιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/10/2026 - 13:14
S.O.S. από τους μικρομεσαίους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς-Στο τραπέζι οι αποζημιώσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/10/2026 - 12:37
Όμιλος ΔΕΗ: Με τέσσερις νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Ρόδο και Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/10/2026 - 11:38
Η Masdar διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της στην Ελλάδα με εξαγορά φωτοβολταϊκού έργου άνω των 550 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/10/2026 - 11:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

5 πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν ανάψετε τη θέρμανση για πρώτη φορά

5 πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν ανάψετε τη θέρμανση για πρώτη φορά
Photo by e24 on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 06:59
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Πριν ανάψετε για πρώτη φορά την θέρμανση, δοκιμάστε μια σειρά από πέντε απλούς, δωρεάν ελέγχους που μπορούν να προλάβουν σοβαρές βλάβες.

Με το όριο ασφαλείας για τη θερμοκρασία στο σπίτι να τοποθετείται από τους ειδικούς στους 18°C, η προετοιμασία της θέρμανσης πριν από τα πρώτα κρύα είναι καθοριστική. Η σωστή συντήρηση του συστήματος δεν εγγυάται μόνο θερμική άνεση, αλλά και τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, συγκρατώντας το κόστος.

Ειδικός σε θέματα κατασκευών και συντήρησης σπιτιού (DIY) αναδεικνύει τα πέντε βασικά σημεία που πρέπει να ελεγχθούν πριν την έναρξη της περιόδου θέρμανσης:

1. Έλεγχος πίεσης του λέβητα

Ελέγξτε την πίεση στον λέβητα ενώ το σύστημα είναι κρύο. Για τα περισσότερα οικιακά συστήματα, η σωστή τιμή κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,5 bar. Αν η πίεση είναι χαμηλή, μπορείτε να συμπληρώσετε νερό ανοίγοντας προσεκτικά τη βαλβίδα πλήρωσης (κλειστό κύκλωμα). Εάν η πίεση πέφτει συνεχώς, απαιτείται τεχνικός έλεγχος για πιθανή διαρροή.

2. Εξαέρωση των σωμάτων

Αν ένα σώμα καλοριφέρ είναι ζεστό στο κάτω μέρος αλλά κρύο επάνω, υπάρχει παγιδευμένος αέρας. Απενεργοποιήστε τη θέρμανση, αφήστε το σώμα να κρυώσει και χρησιμοποιήστε το ειδικό κλειδί εξαέρωσης μέχρι να τρέξει νερό. Στη συνέχεια, ελέγξτε ξανά την πίεση του λέβητα.

3. «Κολλημένες» θερμοστατικές βαλβίδες

Εάν ένα μόνο σώμα δεν θερμαίνεται, το πρόβλημα συχνά εντοπίζεται στη θερμοστατική κεφαλή. Αφαιρώντας το κάλυμμα της βαλβίδας, θα βρείτε μια μικρή μεταλλική ακίδα. Μετά από μήνες ακινησίας, η ακίδα μπορεί να έχει κολλήσει. Πιέστε την απαλά πάνω-κάτω μέχρι να ανακτήσει την κινητικότητά της.

4. Σωστή διαρρύθμιση και κυκλοφορία αέρα

Μην εξαναγκάζετε το σύστημα να «μάχεται» τα έπιπλά σας. Απομακρύνετε καναπέδες που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από θερμαντικά σώματα. Παράλληλα, αφήστε μικρό κενό ανάμεσα σε βαριά έπιπλα και εξωτερικούς κρύους τοίχους, ώστε να αποτρέψετε τη δημιουργία συμπυκνωμάτων και μούχλας.

5. Δοκιμή ανιχνευτών μονοξειδίου του άνθρακα

Η ασφάλεια προηγείται της θέρμανσης. Πριν θέσετε σε λειτουργία συστήματα καύσης (λέβητες αερίου, πετρελαίου ή τζάκια), πιέστε το κουμπί δοκιμής (test) στον ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα για να βεβαιωθείτε ότι η σειρήνα λειτουργεί κανονικά.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2026 - 06:59
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Μπρατάκος: Σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία το νέο ενεργειακό νομοσχέδιο – Προτεραιότητα η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Γιάννης Μπρατάκος: Σημαντική μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία το νέο ενεργειακό νομοσχέδιο – Προτεραιότητα η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 26 Οκτωβρίου 2026
Κίνδυνος πυρκαγιάς στο σπίτι: Πέντε συσκευές που «απαγορεύεται» να μπουν σε πολύπριζο 27 Οκτωβρίου 2026
Κίνδυνος πυρκαγιάς στο σπίτι: Πέντε συσκευές που «απαγορεύεται» να μπουν σε πολύπριζο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα θέρμανσης με βάση το κόστος και την αποδοτικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα θέρμανσης με βάση το κόστος και την αποδοτικότητα

Ειδικό φορολογικό καθεστώτος θέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία ζητούν τα εργατικά κέντρα της Περιφέρειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ειδικό φορολογικό καθεστώτος θέρμανσης για τη Δυτική Μακεδονία ζητούν τα εργατικά κέντρα της Περιφέρειας

«Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω»: Το κρυφό πρόβλημα στο συστήματα θέρμανσης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ενοικιαστών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω»: Το κρυφό πρόβλημα στο συστήματα θέρμανσης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ενοικιαστών

Ο νο.1 μύθος στη θέρμανση: Γιατί το να απομονώνεις τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιείς μπορεί τελικά να κοστίζει ακριβότερα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο νο.1 μύθος στη θέρμανση: Γιατί το να απομονώνεις τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιείς μπορεί τελικά να κοστίζει ακριβότερα

Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις

Πώς να προετοιμάσετε το σύστημα θέρμανσης για τον χειμώνα - Ο χρυσός κανόνας των ειδικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να προετοιμάσετε το σύστημα θέρμανσης για τον χειμώνα - Ο χρυσός κανόνας των ειδικών