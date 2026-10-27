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Κοινή δήλωση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και ΕΕ: «Άκυρο και ανυπόστατο» το τουρκο-λιβικό μνημόνιο

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και ΕΕ: «Άκυρο και ανυπόστατο» το τουρκο-λιβικό μνημόνιο
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 08:47
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«Το εν λόγω μνημόνιο παραμένει άκυρο και ανυπόστατο, αντικείμενο στο Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να γίνει νόμιμη βάση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ούτε να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, εκφωνώντας. κοινή δήλωση ονόματος της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Κύπρου, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δήλωση αφορά την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να κυρώσει το τουρκο-λιβικό μνημείο του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στο Μεσόγειο, η οποία, όπως επισημαίνεται, «εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερή κατάσταση».
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, η απόφαση αναδεικνύει επίσης μια μεγαλύτερη πρόκληση για τη διεθνή έννομη τάξη, δηλαδή «την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι αυθαίρετες συμφωνίες δεν υπονομεύουν τους καθιερωμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου ούτε θίγουν τα δικαιώματα τρίτων. κρατών».

Ο κ. Ο Γεραπετρίτης τόνισε ότι το Διεθνές Δίκαιο και, ιδίως, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και το θεμιτικό διεθνές δίκαιο, αποτελούν το νομικό πλαίσιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι κανόνες αυτοί χαρακτηρίζονται «θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και των ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των κρατών».
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αποδοχή διμερών συμφωνιών που παραβλέπουν τους εφαρμοστέους κανόνες και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου «θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο, υπονομεύοντας τη διεθνή έννομη τάξη και τις αρχές στις αρχές της ειρηνικής επίλυσης των διαφορετικών».

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, το «ψευδεπίγραφο τουρκο-λιβικό μνημόνιο» αναφέρεται στις θεμελιώδεις αυτές αρχές, καθώς «παραγνωρίζει τη γεωγραφική πραγματικότητα και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων παρακτίων κρατών επί θαλάσσιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων. των νησιών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

«Η επακόλουθη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει αυτή τη νομική πραγματικότητα», υπογραμμίζεται.

Οι συμμετέχοντες στην κοινή δήλωση επαναβεβαιώνουν την προσήλωση τους «στην επανένωση των θεσμών της Λιβύης και στην προοπτική μιας ενωμένης και ευημερούσας Λιβύης». Τονίζουν ότι μια σταθερή Λιβύη, με ενεργό συμμετοχή στην περιφερειακή συνεργασία, είναι απαραίτητη για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Μεσόγειο.

Επισημαίνουν επίσης ότι η πολιτική μετάβαση της χώρας και οι σχέσεις της με τους γείτονες της «πρέπει να διέπονται από τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και τις σχέσεις καλής γειτονίας».

Ειδική αναφορά γίνεται στις διμερείς συνομιλίες Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Όπως σημειώνεται, η Ελλάδα τις έχει διεξαγάγει «με καλή πίστη και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο» και «εκφράζει την ετοιμότητά της να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές».
«Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

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