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Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα, αναστολή ΕΦΚ και πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων για μείωση τιμών στα πετρελαιοειδή
Newsroom
Τρίτη, 15/09/2026 - 08:54
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Συνέντευξη παραχώρησε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης στην ΕΡΤ3 - Μακεδονίας 102 FM και στους δημοσιογράφους Βασίλη Πεκλάρη και Έφη Τσαμπάζη.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έδωσε ιδιαίτερη βάση στην καθημερινή πίεση που ασκεί η ακρίβεια στα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες και επισήμανε ότι η νέα άνοδος των καυσίμων δεν περιορίζεται στην τιμή της αντλίας αλλά μεταφέρεται σε ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε στην πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής της αμόλυβδης, τονίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής προέρχεται από τη φορολογία. Όπως ανέφερε, περίπου το 41% της λιανικής τιμής της αμόλυβδης αντιστοιχεί στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ενώ μαζί με τον ΦΠΑ η συνολική φορολογική επιβάρυνση φτάνει περίπου στο 52%-53%.

«Όσο διαρκεί αυτή η ανατίμηση πρέπει να υπάρχει αναστολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Είναι αναγκαιότητα για να δοθεί μια πραγματική και ουσιαστική ανάσα στα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες», τόνισε.

Η πρόταση της Νέας Αριστεράς, όπως είπε, αφορά τόσο την αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, ιδιαίτερα ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσής του τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ζήτησε μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, επισημαίνοντας ότι οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδήματα.

«Η κυβέρνηση βλέπει την ακρίβεια ως μία δημοσιονομική ευκαιρία. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνει έναν αναδιανεμητικό μηχανισμό εις βάρος των χαμηλότερων εισοδηματικά στρωμάτων», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «ο ΦΠΑ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης αποτελούν κοινωνικά άδικους φόρους, καθώς απορροφούν πολύ μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος ενός φτωχότερου νοικοκυριού σε σχέση με ένα εύπορο» ανάφερε.

«Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση παίρνει από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και τους τα επιστρέφει με τη μορφή επιδόματος, για να τους καθιστά ομήρους ενόψει των εκλογών. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πολιτική», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη φορολογία. Η Νέα Αριστερά προτείνει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των πρατηρίων, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

«Βλέπουμε να ανεβαίνει η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου και την ίδια στιγμή να έχουμε αμέσως αυξήσεις στην αντλία. Πότε έφτασε αυτό το πετρέλαιο στο βενζινάδικο και πότε το είχε προμηθευτεί;», υπογράμμισε.

Όπως είπε, η άνοδος της τιμής των καυσίμων έχει άμεσες αλλά και δευτερογενείς επιπτώσεις σε ολόκληρη την αγορά, καθώς αυξάνει το κόστος μεταφορών, παραγωγής και διανομής και τελικά μεταφέρεται στις τιμές των προϊόντων που πληρώνει ο καταναλωτής.

Για τη Νέα Αριστερά, η άμεση απάντηση στην κρίση πρέπει να περιλαμβάνει αναστολή του ΕΦΚ, μείωση του ΦΠΑ και έλεγχο των περιθωρίων κέρδους σε όλη την αλυσίδα των καυσίμων. Παράλληλα είναι αναγκαίο το δημόσιο να ανακτήσει τον δημόσιο έλεγχο διυλιστηρίου, ώστε να επηρεάζει προς όφελος της κοινωνίας τις τιμές των πετρελαιοειδών.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση της Αριστεράς, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επανέλαβε την πρόταση για διάλογο, κοινή δράση και ενδεχομένως κοινή εκλογική κάθοδο των δυνάμεων του χώρου.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει γενικά και αόριστα, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένες πολιτικές και προγραμματικές συμφωνίες.

Μεταξύ των βασικών πεδίων στα οποία, όπως είπε, μπορεί να υπάρξει κοινός τόπος, ανέφερε την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης στο Δημόσιο, την πραγματική επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τη στεγαστική πολιτική, την αντιμετώπιση των καρτέλ στην αγορά ενέργειας, τη μείωση των εξοπλιστικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ και την απεμπλοκή της χώρας από τους πολέμους.

«Η Αριστερά πρέπει να βρει κοινό τόπο για να απαντήσει στα προβλήματα του σήμερα και να δώσει διέξοδο στα λαϊκά στρώματα, στα φτωχότερα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες που δίνουν καθημερινά τη μάχη μέσα σε συνθήκες ακρίβειας», τόνισε.

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