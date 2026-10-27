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Κίνδυνος πυρκαγιάς στο σπίτι: Πέντε συσκευές που «απαγορεύεται» να μπουν σε πολύπριζο

Κίνδυνος πυρκαγιάς στο σπίτι: Πέντε συσκευές που «απαγορεύεται» να μπουν σε πολύπριζο
Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 06:59
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Η αλόγιστη χρήση πολύπριζου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την ενεργειακή σταθερότητα του σπιτιού.

Πίσω από τη συνηθισμένη εικόνα των υπερφορτωμένων πολύπριζων κρύβεται μια παγίδα.

Το γεγονός ότι ένα φις ταιριάζει στην υποδοχή δεν σημαίνει ότι η συσκευή πρέπει να συνδεθεί εκεί. Τα πολύπριζα σχεδιάζονται για συγκεκριμένο τύπο φορτίου. Τα στατιστικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: χιλιάδες οικιακές πυρκαγιές ετησίως προκαλούνται από υπερφορτωμένα πολύπριζα και μπαλαντέζες.

Οι ηλεκτρολόγοι διατυπώνουν έναν απλό, αλλά σωτήριο κανόνα: Εάν μια συσκευή παράγει θερμότητα, διαθέτει μοτέρ ή καταναλώνει πάνω από 1.000 Watt, πρέπει να συνδέεται απευθείας στην πρίζα του τοίχου.

Η «μαύρη λίστα» των συσκευών

Θερμαντικά σώματα: Αερόθερμα και σόμπες απορροφούν έως και 1.500 W. Η πολύωρη λειτουργία μετατρέπει τις εσωτερικές επαφές του πολύπριζου σε θερμαινόμενη πλάκα, λιώνοντας το πλαστικό περίβλημα.

Συσκευές κουζίνας: Φούρνοι μικροκυμάτων, φρυγανιέρες, καφετιέρες και φριτέζες αέρος απορροφούν από 800 έως 1.800 W. Δεδομένου ότι ένα τυπικό πολύπριζο αντέχει συνολικά περίπου 1.800 W, μία μόνο τέτοια συσκευή εξαντλεί το όριο ασφαλείας.

Ψυγεία και καταψύκτες: Οι συμπιεστές τους λειτουργούν σε κύκλους και απαιτούν απότομα μεγάλη ισχύ, φθείροντας σταδιακά τις υποδοχές του πολύπριζου.

Πλυντήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων, φορητά κλιματιστικά: Συνδυάζουν υψηλή ισχύ, μοτέρ και παρουσία νερού. Η σύνδεση στον τοίχο είναι υποχρεωτική.

Σεσουάρ και ψαλίδια μαλλιών: Προκαλούν απότομες αυξήσεις στην κατανάλωση, συνήθως στο περιβάλλον του μπάνιου.

Δεύτερο πολύπριζο: Η σύνδεση πολύπριζου πάνω σε άλλο πολύπριζο αυξάνει την αντίσταση και αποτελεί κλασική αιτία υπερφόρτωσης και παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.

Ο έλεγχος των 60 δευτερολέπτων

Για να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού σας, ακολουθήστε τέσσερα βήματα:

  • Απομακρύνετε από τα πολύπριζα κάθε συσκευή με θερμαινόμενο στοιχείο ή συμπιεστή.
  • Υπολογίστε τη συνολική ισχύ: Προσθέστε τα Watt των συνδεδεμένων συσκευών (φορτιστές 5-20W, τηλεόραση 100-200W, λάμπες 10-60W) και βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα είναι χαμηλότερο από την αναγραφόμενη αντοχή του πολύπριζου.
  • Ελέγξτε τη θερμοκρασία: Πολύπριζα που θερμαίνονται, μυρίζουν πλαστικό ή τρεμοπαίζουν πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
  • Επιλέξτε πιστοποιημένα προϊόντα: Προτιμήστε πολύπριζα με ενσωματωμένο διακόπτη και πιστοποιήσεις ασφαλείας.

Πού πρέπει να χρησιμοποιούνται

Τα πολύπριζα προορίζονται αποκλειστικά για χαμηλά και σταθερά φορτία: τηλεοράσεις, κονσόλες, modem-router, υπολογιστές και φορτιστές. Εκεί, ένα ποιοτικό πολύπριζο με προστασία από υπερτάσεις προσφέρει ουσιαστική προστασία στις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές.

Πηγή: The Coolist

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2026 - 06:59
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